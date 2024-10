Candidatul la preşedinţie Sebastian Popescu, despre meseria practicată înainte de a deveni politician. “Câştigam 1.500 de lei pe lună”

Sebastian Popescu, candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale din noiembrie, a fost invitatul noii ediții de talk-show politic și social TATULICI LA FANAT1K.

„Meseria ați azvârlit-o, n-ați făcut nimic cu ea”

Invitatul zilei la emisiunea TATULICI LA FANAT1K a fost președintele Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu, care candidează la alegerile prezidențiale din noiembrie.

ADVERTISEMENT

Mihai Tatulici l-a întrebat direct de unde pot ști cetățenii dacă el va fi speranța României, context în care i-a spus că, după ce a absolvit facultatea (Sebastian Popescu este medic veterinar, absolvent, în 2006, al Facultăți de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, în Timișoara) „meseria ați azvârlit-o, n-ați făcut nimic cu ea, ați abandonat-o”.

Sebastian Popescu a precizat că nu și-a abandonat meseria de medic veterinar, pe care a practicat-o până în 2012, și că această meserie se poate practica „sub diverse forme”, în cabinet, la fermă, sau în laborator.

ADVERTISEMENT

„N-am abandonat-o, până în 2012 am lucrat efectiv ca doctor veterinar dar această meserie poate fi practicată sub diverse forme. Nu doar strict la țară, doar într-un cabinet, doar într-o fermă, doar, să spun, într-un laborator, pentru că are o varietate foarte mare de aplicabilitate cu tot ce am învățat acolo. Sau și la nivel de consultanță sau la nivel de profilaxie și combatere. O pot face oricând. Sau la nivel de, să zic așam consilier onorific”, a spus președintele Partidului Noua Românie.

De la medicină veterinară la candidatura la Cotroceni

După facultatea pe care a făcut-o din pasiune, a subliniat Tatulici, a apărut o altă pasiune pentru Sebastian Popescu, anume pasiunea pentru a candida la președinție, el încercând să ajungă la și în urmă cu cinci ani.

ADVERTISEMENT

„Aceea a fost în 2015 când am făcut pasul către politică dar cu trei ani înainte am renunțat la medicină și m-am orientat către presa online, din motive financiare, pentru că nu mai puteam trăi din medicină veterinară”, a spus președintele PNR.

„1.500 de lei primeam pe lună”

Spre surprinderea lui Mihai Tatulici, care a spus că „medicina veterinară veterinară e de mulți bani, să știți”, Sebastian Popescu a spus ce salariu avea: „1.500 de lei primeam, domnule Tatulici, în 2013 în București”.

ADVERTISEMENT

„Înseamnă că nu făceați treabă, nu îngrijeați animăluțele”, a insinuat în glumă realizatorul. Sebastian Popescu a precizat că în medicina veterinară chirurgia este cea mai importantă, dar că nu oricine ajunge medic veterinar chirurg, care este cel mai bine plătit

„Eu nu am specializare medic veterinar chirurg, din chirurgie se câștigă, da, nu oricine ajunge chirurg, eu am făcut medicină generală, pe profilaxie și combatere și medicină generală de urgență”, a spus Popescu

„Acum e la modă (medicina veterinară) îngrozitor de mult”, a insistat Tatulici, în contextul în care tot mai mulți români își iau animale de companie, câini, pisici. „Doar dacă ești specializat pe chirurgie abdominală, acolo se câștigă foarte mult, restul…”, a răspuns Popescu.

„Dacă ești angajat la un cabinet veterinar sau la o clinică veterniară își trebuie competențe pe chirurgie abdominală neapărat pentru că altfel nu te angajează”, a explicat președintele PNR.

„Nu câștigul este miza mea”

Mihai Tatulici i-a spus invitatului său că regretă că nu mai profesează medicina veterinară, pentru că ar câștiga mai bine decât în calitate de președinte al României. „Dar nu câștigul este miza mea, nu mă interesează să câștig bani. Am o casă pe care am primit-o ca urmare a unui contract de întreținere făcut cu bunica mea, este casa bunicii mele din județul Vâlcea, nu am mașină”, a spus Popescu.

„Vacanțe faceti?”, a întrebat Tatulici. „Anul ăsta nu, poate la anul. Dar, în calitate de președinte nu mi-aș dori să merg în vacanță, că avem un președinte care numai în vacanță a stat”, a răspuns candidatul PNR, făcând aluzie la .

„Nu vă comparați cu el, el e în exercițiul funcției, el a câștigat. S-ar putea ca dumneavoastră, băiatul bun, să nu câștigați nici de data asta, ce faceti după două eșecuri”, l-a întrebat Tatulici. „Există și această probabilitate, nu va fi nici o tragedie pentru mine dacă nu ajung președintele României, viața mea continuă și după alegeri”, a răspuns Sebastian Popescu.

Candidatul Sebastian Popescu, despre meseria practicată înainte de a deveni politician. “Câştigam 1.500 de lei pe lună”