Candidatul la prezidențiale care se folosește de imaginea lui Călin Georgescu. „A fost un pamflet”

Sebastian Popescu, unul dintre candidații la prezidențiale invitați la Testul Puterii cu Denise Rifai, a vorbit despre mesajele pe care acesta le-a propagat în mediul online avându-l ca subiect pe Călin Georgescu.

Candidatul care a făcut dezinformare sub formă de „pamflet”

Independentul și-a făcut asemenea altor candidați, campanie electorală în mediul online, preponderent pe TikTok, platformă care l-a ajutat și pe Călin Georgescu să adune un număr mare de voturi.

„Am bătut palma cu Călin Georgescu. M-a contactat, am discutat. Deși pare greu de crezut, iată că a reușit să mă convingă. Iată că suntem în aceeași echipă, pe aceeași baricadă”, este unul dintre mesajele care i-au făcut pe internauți să creadă că cei doi sunt parteneri și se susțin reciproc pentru alegerile prezidențiale.

Ulterior au apărut și alte clipuri ale lui Sebastian Popescu. În acestea, însă, discursul era îndreptat împotriva lui Călin Georgescu. Ba mai mult, acesta susține pe internet că fostul candidat este „captiv” și „obligat” să facă lucruri pe care nu și le dorește de fapt.

„Îl voi grația pe Călin Georgescu, însă cu o condiție. Să recunoască tot ceea ce a făcut și să își ceară iertare de la poporul român că l-a păcălit, l-a înșelat. Aceasta este condiția pe care eu i-o voi pune domnului Georgescu atunci când voi ajunge președintele României. De ce fac acest lucru? Pentru că sunt un om al păcii, un om milostiv și pentru că am puterea de a ierta”, „Iar m-a contactat Georgescu și de această dată și-a cerut scuze față de mine pentru că a fost nevoit să facă acea postare prin care nu recunoștea pactul făcut între noi. A fost nevoit de entități care nu sunt omenești l-au obligat să facă acest lucru și că este captiv și atunci când mai are un moment de respiro reușește să mă contacteze”, sunt alte două mesaje de pe .

Sebastian Popescu explică de ce s-a folosit de imaginea lui Călin Georgescu

În emisiunea Testul Puterii, Sebastian Popescu a recunoscut ce a stat, de fapt, . Totul a fost, spune acesta, un „pamflet” și „o ironie”.

„Doamne ferește! Nu v-ați prins că era o ironie legat de tot ceea ce a făcut el în campanie? Eu am vrut să transmit mai multe mesaje legându-mă de, în primul rând, de comportamentul lui în mediul online, în timpul campaniei electorale, cum a încercat să manipuleze, să prostească, să profite de bunătatea și naivitatea multor români de bună credință și am făcut aceste ironii. Eu am crezut că oamenii s-au prins că e un pamflet”, a explicat Sebastian Popescu.

Acesta a fost întrebat apoi de Denise Rifai dacă prin această metodă pentru a-și mări șansele să câștige alegerile prezidențiale. Popescu și-a continuat ironia, spunând că a comunicat „prin telepatie” cu fostul său contracandidat.

„Oamenii, unii dintre ei, s-au prins că pot să transmit niște mesaje ironice și la un moment dat unii oameni să se prindă, iar alții nu. Și cât de ușor este să manipulezi într-o direcție sau alta. Am vrut să devin cât mai acid și cât mai ironic, pentru că el tot repeta că o să comunicăm ca acum o sută de ani, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, prin telepatie.

Și atunci, prin telepatie, am comunicat și eu cu dumnealui. Și ați văzut că a avut o reacție la una dintre postările mele pe TikTok. A spus că este fake news. A fost foarte, foarte deranjat. Acea postare se viralizase. Și am continuat ironia. Pur și simplu, era prea mult”, a declarat candidatul independent la alegerile prezidențiale la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată live și pe canalele oficiale de și Facebook ale FANATIK.ro.

Sebastian Popescu a susținut că fostul său contracandidat a greșit având acel comportament în mediul online și, întrebat de moderatoare ce a făcut mai exact greșit, acesta a spus „Totul. Absolut totul”.