Candidatul la prezidențiale care se opune vehement solicitării Uniunii Europene ca România să primească imigranți. Daniel Funeriu: „SUA mai importantă ca Europa! Rusia e o amenințare”

Candidatul la alegerile prezidențiale, Daniel Funeriu, a declarat în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai” de pe FANATIK.RO, că respinge categoric ideea impusă de Uniunea Europeană ca România să accepte cote obligatorii de imigranți ilegali. Fostul ministru al Educației susține că țara noastră nu are nicio obligație istorică în acest sens și că o astfel de decizie contravine interesului național.

Daniel Funeriu nu vrea ca România să aibă cotă obligatorie de imigranți ilegali

„Aș refuza, de exemplu, aceste cote obligatorii de migranți ilegali. România nu are o datorie istorică față de alte state. Nu am avut colonii, nu am exploatat alte popoare. Așadar, răspunsul meu este ferm: nu”, a punctat politicianul.

Daniel Funeriu a vorbit și despre . În trecut, politicianul a declarat că țara condusă de Volodomir Zelenski trebuie susținută indiferent de costuri. „Ce le răspundeți românilor care consideră că țara noastră are suficiente probleme și că astfel de costuri doar ne împovărează?”, l-a întrebat realizatoarea Denise Rifai. În opinia acestuia, uneori, este mai bine să plătești costuri financiare, să faci un efort, decât să ajungi să plătești un preț în securitate.

„Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar cădea și România ar avea graniță directă cu Federația Rusă. Sunt momente istorice în care e mai bine să plătești costuri financiare, să faci un efort, decât să ajungi să plătești un preț în securitate. Sunt decizii strategice”, a mai declarat candidatul la alegerile prezidențiale.

„România trebuie să își dezvolte propria industrie de apărare”

, fostul ministru al Educației susține că România trebuie să își dezvolte propria industrie de apărare și să cumpere armament compatibil NATO, indiferent dacă acesta vine din SUA sau Europa. Politicianul se poziționează împotriva cotelor prestabilite de furnizare și crede că singurul criteriu valabil ar trebui să fie eficiența și adaptabilitatea la nevoile reale ale armatei române.

„Nu cred că putem merge 100% într-o direcție. Nici doar SUA, nici doar Europa. Sunt împotriva cotelor prestabilite – 65% dintr-o parte, 35% din alta. Trebuie să cumpărăm ce e mai bun, ce se potrivește nevoilor noastre”, a mai spus politicianul, la „Testul Puterii cu Denise Rifai”. Emisiunea este difuzată LIVE în fiecare marți, miercuri și joi, doar pe FANATIK.RO.

Danie Funeriu va candida la alegerile prezidențiale din mai 2025. În mai multe declarații publice, fostul ministru a menționat că vrea să readucă disciplina în rândul tinerilor prin reintroducerea stagiului militar obligatoriu. De asemenea, el consideră că România are nevoie de o educație bazată pe merit, nu pe pile, și promite să continue reformele începute în mandatul său. Militează pentru profesionalism în administrație și vrea mai puțină influență politică în funcțiile publice.

