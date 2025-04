Candidatul la prezidențiale care trăiește cu doar 3.000 de lei pe lună: „Am un trai modest”

Candidatul independent la prezidențiale Sebastian Popescu a dezvăluit, la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune difuzată exclusiv live pe FANATIK.ro și pe canalele oficiale de și Facebook, că trăiește, lunar, cu puțin peste 3.000 de lei.

Cum trăiește candidatul la prezidențiale cu 3.000 de lei pe lună

Sebastian Popescu, unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din mai 2025, . Acesta are o firmă care produce circa 1.600 de lei pe lună și primește bani și de la Asociația de Tenis. Denise Rifai l-a întrebat pe acesta cu ce sumă se întreține lunar.

„Dacă vă uitați cu atenție în declarația de avere, sunt mai multe rubrici acolo, care te obligă să declari sume mai mari de 5.000 de euro, 3.000 de euro și așa mai departe. Nu am declarat că nu dețin sume mai mari de cinci mii de euro venituri, clasamente și așa mai departe. Dacă erau peste această sumă, le declaram.

Una dintre sursele de finanțare o reprezintă compania la care sunt acționar și administrator, cea a doua sursă o reprezintă asociația RTP, asociația de tenis pe care o patronez în calitate de președinte. Mulțumesc tare mult pentru grija legată de veniturile mele, dar ele sunt cât se poate de transparente și în același timp extrem de modeste”, a fost răspunsul lui Sebastian Popescu.

Sebastian Popescu dezvăluie cum își gestionează veniturile

ca fiind foarte econom, neavând nevoie de o sumă mai mare de 3.500 de lei pe lună pentru a avea grijă atât pe el, cât și pe bunica pe care o are în întreținere.

„Nu sunt niște venituri mari (n.r. de la Asociația de Tenis), pentru că are un caracter sportiv, acela este principal. Dar, repet, veniturile mele sunt modeste. Pot să vă spun că poate am un cost de viață în jur de 3.000 – 3.500 de lei pe lună. Am pe cineva în grija mea, pe bunica mea. Acela este un profit net declarat pe anul 2024 de către companie, dar nu tot ce am adunat în 2023 – 2022 – 2021, i-am consumat la finalul anului. Sunt o persoană, să spun, care are simțul răspunderii și în privința cheltuirii banilor. Și economiile mele sunt pe mai mulți ani. Nu tot ce acumulez pe parcursul unui an calendaristic. Sigur că da, trăiesc și din economie atunci, pentru că anul trecut a fost un an politic.

Dacă ele depășeau 5.000 de euro, trebuia să le declar. Așa cum prevede legea, dacă vă uitați, repet, cu atenție la declarația de avere. Pentru că am văzut această nedumerire din partea mai multor jurnaliști, dar care au tratat cu superficialitate. Putem să scoatem acea declarație de avere pe care eu am completat-o de atâtea ori transparent și există acele rubrici. Nu cheltui 5.000 de euro pe lună, vă dați seama. V-am spus. Coșul meu lunar, cheltuielile sunt în jur de, depinde de lună, între 3.000 și maxim 3.500 de lei pe lună. Trăiesc extrem de modest. Nu am costuri suplimentare, nu sunt căsătorit, nu am copii în întreținere”, a explicat Sebastian Popescu la Testul Puterii.

