Candidatul la Primăria Capitalei, fost ministru de Finanțe, și-a luat țeapă de la două bănci. Ce a solicitat Eugen Teodorovici la tribunal

Pe 15 noiembrie, Eugen Teodorovici și-a anunțat candidatura ca independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie. În această săptămână, Biroul Electoral Central a anunțat că, înainte termenului limită, din cele 21 de candidaturi au fost admise 18, fiind respinse dosarele de candidatură ale candidaților independenți Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria și Dan Cristian Popescu.

Eugen Teodorovici a împrumutat de la bănci aproape 700.000 euro

Teodorovici, fost senator PSD și ministru de Finanțe în două mandate, martie 2015-noiembrie 2015 și iunie 2019-noiembrie 2019, a postat un mesaj pe paginile de socializare după anunțarea candidaturii. ”Am o viziune clară şi am experienţa necesară pentru a o implementa. Acesta este mesajul meu simplu şi direct. Vă invit să fiţi alături de mine! Haideţi să facem din Bucureşti un model de eficienţă”, a scris el pe Facebook. Eugen Teodorovici are probleme cu creditele pe care le-a contractat la bănci, astfel că le-a dat în judecată din cauza unor clauze pe care le-a considerat abuzive.

El are două credite la BCR, din 2007 și scadente în 2045, de 352.230 euro, respectiv 221.317 euro, și unul la Credit Europe Bank, contractat în 2008 și scadent în 2033, în valoare de 121.823 euro, conform declarației de avere. În total, suma împrumutată de Teodorovici este de 695.370 euro. Numele lui Teodorovici figurează ca reclamant, alături de rude de-ale sale, într-un dosar înregistrat pe 7 noiembrie 2023 la Tribunalul București, în timp ce pârât figurează Credit Europe Bank, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că reclamantul avea obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, să complinească lipsurile cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării cererii. Instanța a menționat că reclamanții au solicitat să se constate şi de garanţie din data de 27.05.2008, clauza înserată la art. 5.1 lit. c din contract, precum şi în actele adiţionale subsecvente, respectiv actul adiţional nr. 3/17.08.2011 şi actul adiţional nr. 4/14.12.2012; să se constate nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art. 5.1 lit. c din contract, precum şi din actele adiţionale subsecvente, respectiv actul adițional nr. 3/17.08.2011 şi actul adiţional nr. 4/14.12.2012.

De asemenea, au solicitat să se constate caracterul abuziv al clauzei stipulate în contractul de credit bancar ipotecar din data de 27.05.2008, clauza înserată în art. 5.2 din contract; să se constate nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art. 5.2 din contract şi să fie obligată pârâta la plata restituirii sumelor percepute cu titlu de comision de administrare, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestor sume, calculate începând cu data perceperii acestora şi până la data restituirii integrale, precum şi a cheltuielilor de judecată.

O cerere de chemare în judecată a fost anulată

Tribunalul a pus în vedere reclamanţilor să complinească lipsurile cererii de chemare în judecată, respectiv: să depună interogatoriul pentru a fi comunicat pârâtei persoană juridică; să indice valoarea în lei a obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare; să indice obiectivele expertizei. Comunicarea lipsurilor cererii de chemare în judecată pe care reclamanţii aveau obligaţia de a le complini s-a făcut la adresa domiciliului ales al acestora, la data de 7.02.2024, conform dovezilor de comunicare depuse la dosar.

S-a constatat că reclamanţii nu au îndeplinit obligaţiile stabilite prin rezoluţia din data de 30.01.2024, termenul de 10 zile calculat începând cu data 7.02.2024 împlinindu-se la data de 19.02.2024. Prin urmare, s-a arătat că se va dispune anularea cererii de chemare în judecată, decizie luată de Tribunalul București pe 27 martie 2024. Un alt dosar, în care Eugen Teodorovici a dat în judecată Credit Europe Bank, a fost înregistrat la Tribunalul București pe 21 octombrie 2024, următorul termen fiind programat pe 28 ianuarie 2026.

Eugen Teodorovici a chemat în instanță și BCR. Primul dosar a fost înregistrat pe 24 octombrie 2023 la Tribunalul București. Instanța a arătat că va pune în vedere reclamanţilor, prin citaţie, să indice valoarea obiectului fiecărui capăt de cerere din cadrul cererii adiţionale, depuse la data de 28.06.2024, precum şi modul de calcul, sub sancţiunea suspendării. De asemenea, a specificat că va pune în vedere pârâtei să depună întâmpinare la cererea adiţională, cu cel puţin 10 zile înainte de următorul termen de judecată, sub sancţiunea decăderii, că va pune în vedere reclamanţilor, prin citaţie, să ia cunoştinţă de întâmpinare de la dosarul cauzei și că va proroga discutarea excepţiei de necompetență materială invocată din oficiu.

Eugen Teodorovici a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată

Pe 18 octombrie 2024, BCR a solicitat suspendarea cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina reclamanţilor de către instanţă la termenul anterior. S-a arătat că pârâta, prin avocat, depune cheltuielile de judecată efectuate în acest dosar. Instanţa, în temeiul art. 242 Cod Procedură Civilă, a suspendat judecata cauzei, faţă de lipsa îndeplinirii obligaţiilor stabilite de către instanţă în sarcina reclamanţilor. Procesul s-a reluat ulterior, iar următorul termen din dosar este programat pe 12 decembrie 2025.

Un alt dosar, tot cu Eugen Teodorovici și rudele sale ca reclamanți și BCR în calitate de pârât, al cărui obiect este „acțiune în constatare”, a fost înregistrat pe 16 aprilie 2024 la Judecătoria Sectorului 5. Pe 22 decembrie 2024, instanța a respins excepţia lipsei de interes, invocată de pârâta BCR, ca neîntemeiată și a admis în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, instanța a constatat caracterul abuziv şi nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinsă în art. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice din 27.12.2008, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1/11.06.2009, în ceea ce priveşte , care se afişează la sediile BCR. A respins în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată, precum și cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Judecătoria Sectorului 5 i-a obligat pe reclamanţi la plata către BCR a sumei de 17.143,88 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.