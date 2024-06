Candidatul PNL care se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale. Liberalii nu vor avea candidat comun cu PSD

Desigur, informația este dezbătută ”pe surse” de mai multe televiziuni de profil, însă, așa cum anunță și Rareș Bogdan, fiecare va miza pe propriul candidat care ar trebui să-l înlocuiască pe Klaus Iohannis la Cotroceni. Ar exista inclusiv scenariul în care PNL părăsește corabia guvernării și intră în Opoziție, însă Rareș Bogdan neagă acest scenariu, potrivit

Candidatul PNL care se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale

Astfel, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că partidul său nu va fi interesat de jocuri ”meschine” ci va face tot ce este in interesul României și al cetățenilor săi. Cu siguranță deciziile finale vor fi luate după o analiză aprofundată a rezultatelor obținute la europarlamentare și locale.

este un om extrem de serios, extrem de echilibrat, raţional, un om care nu aruncă pentru calcule politice meschine ţara în haos. Am luptat pentru ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90 %.

N-o să facem doar din nişte calcule meschine, cu caracter electoral, în momentul ăsta dezechilibru şi haos în România. Deci PNL nu pleacă de la guvernare, ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi PNL va analiza, în următoarele zile, alături de liderii noştri din ţară, fiecare situaţie în parte, şi acolo unde am pierdut, şi acolo unde am câştigat”, a declarat Rareș Bogdan.

Așadar, cel mai probabil PNL se va prezenta la alegerile prezidențiale cu candidatul Nicolae Ciucă, în timp ce PSD va miza pe liderul Marcel Ciolacu. Asta, în ciuda faptului că Marcel Ciolacu nu a lăsat clar să se înțeleagă că ar dori să ajungă președinte. De altfel, mulți analiști politici sunt de părere că Nicolae Ciucă va ajunge președinte și Marcel Ciolacu va alege funcția de premier, cu binecuvântarea SUA.

Va candida Nicolae Ciucă din partea PNL la alegerile prezidențiale?

au nevoie de un lider agreat, care să colaboreze cu aliații, chiar și atunci când vor fi luate cele mai complicate decizii. În acest context, generalul Nicolae Ciucă pare varianta ideală pentru Cotroceni, mai ales că actualul președinte Klaus Iohannis va fi istorie.

Momentan e cert că liberalii au pierdut mai multe consilii județene în fața Partidului Social Democrat, mai exact 5 consilii pierdute dintr-un total de 17. Acestea au mers către PSD, astfel că PNL a rămas acum cu 12 consilii județene. Ar exista deja tensiuni în rândul PNL, partid care în ultimii ani a fost tractat de partenerii de coaliție din PSD.

Scenariul Nicolae Ciucă președinte fusese dezbătut în cadrul emisiunii Sport și Politică de către Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei și jurnalistul Horia Ivanovici. ”Asta visează el noaptea. În fața oglinzii visează el să fie președintele României. Eu sunt convins că românii nu-l vor alege. Nici măcar nu va intra în turul 2”, a declarat Ludovic Orban.

Specialiștii așteaptă, totuși, să vadă ce va decide Mircea Geoană, cel considerat favorit la aceste viitoare alegeri prezidențiale. Mircea Geoană a lansat semnale în ultima perioadă că ar fi interesat de o candidatură, deși nimic nu pare sigur în acest sens.

”Calendarul nostru politic destul de imprevizibil indică faptul că este posibil să avem alegeri prezidenţiale în această toamnă. Dacă va fi mai devreme sau mai târziu, asta depinde de guvernanţi. Deci decizia mea eventuală va fi legată şi de calendarul politic intern”, a declarat Mircea Geoană pentru News.ro.