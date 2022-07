Candidează Laura Codruța Kovesi la alegerile prezidențiale din 2024? Răspuns categoric al fostului șef DNA

Fostul șef DNA a anunțat, categoric, că nu este interesată de un astfel de scenariu. Codruța Kovesi este văzută drept candidatul perfect al dreptei la prezidențiale în 2024, în condițiile în care PSD și partidele de stânga l-ar putea îmbrățișa drept unic candidat pe Mircea Geoană.

Laura Codruța Kovesi nu vrea să audă de funcția de președinte

Totul, în contextul în care Klaus Iohannis ar urma să ajungă șef la NATO, lucru pregătit minuțios de americani. Deocamdată aceste scenarii rămân la statutul de zvon, însă surse politice și analiști cu experiență, precum și sondaje interne ale partidelor arată o luptă în doi pentru funcția de președinte al României, între Laura Codruța Kovesi și Mircea Geoană.

Într-un interviu acordat Europa Liberă, Kovesi a precizat că nu are nicio intenție să candideze pentru funcția de președinte, însă rămâne de văzut care va fi realitatea politică peste doi ani.

Pentru a se face înțeleasă, Kovesi a răspuns întrebării în mai multe limbi. ”Nu, nu doresc să candidez la preşedinţia României. Poate, ca să fiu mai clară, răspunsul meu este «Nu», «No», «Nein», «Nie» şi, dacă mai practic puţin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund „Nu” în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO”, a explicat Kovesi pentru

Parchetul European rămâne singura preocupare a fostului șef al DNA. ”Principala mea atribuţie a fost să construiesc o instituţie. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică, de câţiva colegi, cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum.

Vreau să construiesc o instituţie europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am, spun eu, o cunoaştere unică. O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiţie din Europa şi nu doresc să candidez la”, a explicat Laura Codruţa Kovesi, pentru sursa citată.

Sondajele de opinie arată că românii se așteaptă ca Kovesi să candideze în 2024. Rivalul ipotetic al Codruței Kovesi, Mircea Geoană, ar urma să fie îmbrățișat de PSD, însă acest lucru rămâne învăluit în mister.

Potrivit cutumei, liderul partidului ar trebui să fie și candidatul la prezidențiale, cum s-a . Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă Marcel Ciolacu va fi și în 2024 lider al PSD, un partid care își consumă liderii într-un ritm alert.

Momentan, singurul candidat cert la alegerile prezidențiale din 2024 este Ludovic Orban, fost lider PNL și actual președinte al formațiunii Forța Dreptei.