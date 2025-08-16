Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei

Oamenii de știință au găsit dovezi clare în ceea ce privește canibalii. Se pare că aceștia ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. făcută într-o peșteră din nordul Spaniei te va uimi, cu siguranță.

Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani

Studiile efectuate până la ora actuală arată că, de fapt, canibalismul era săvârșit în trecut sub trei forme de justificări. Una dintre ele este ritualică sau religioasă, în timp ce a doua are legătură cu supraviețuirea speciei.

A treia justificare este legată de instinctul criminal, practicat în general de persoane cu minți bolnave. Specialiștii trasnsmit că, de fapt, canibalismul are legătură cu consumarea de către unele popoare și triburi a cărnii de om.

Procesul mai poartă denumirea de antropofagie. Recent, cercetătorii au aflat că în urmă cu 6.000 de ani canibalii preparau și savurau carne de om. Au ajuns la această concluzie după ce au scos la iveală mai multe rămășițe umane.

Acestea au fost descoperite în peștera El Mirador, situată în nordul Spaniei. Oamenii de știință susțin că oasele găsite în acest loc sunt dovezi clare de canibalism pentru că au fost evidențiate inclusiv tăieturi, mușcături umane și fracturi pentru extragerea măduvei.

De asemenea, oasele mai prezentau semne că au fost fierte. Canibalii neolitici s-au ospătat cu cel puțin 11 persoane, inclusiv copii, după cum arată rămășițele victimelor. Informațiile au fost făcute publice prin intermediu unui studiu redactat în revista .

Canibalismul, un episod violent

„Aceasta nu a fost nici o tradiție funerară, nici un răspuns la foametea extremă. Dovezile indică un episod violent, având în vedere cât de repede s-a petrecut totul – posibil rezultatul unui conflict între comunitățile agricole vecine”, a declarat co-autorul studiului Francesc Marginedas, antropolog evoluționist la IPHES și arheolog cuaternar.

De asemenea, cercetătorii care au lucrat la studiu au mai transmis faptul că victimele canibalismului au fost ucise într-o perioadă scurtă de timp. Istoricii subliniază faptul că cel mai probabil oamenii au fost gătiți și mâncați pe fondul unui conflict.

Perioada neolitică, care a durat până în jurul anului 2.000 î.Hr., a fost marcată de tulburări și conflicte. Arheologul și cercetătorul IPHES, Antonio Rodríguez-Hidalgo, susține că episoadele violente apăreau ca o formă de eliminare finală, motiv pentru care dușmanii erau consumați de învingători.

În aceeași notă, arheologii susțin că actul de canibalism pare să fie un caz izolat petrecut spre sfârșitul locuirii neolitice a peșterii. S-a exclus ipoteza unei crize alimentare pentru că nu există dovezi ale unei penurii de hrană în regiune, potrivit .

Cât de vechi erau oasele din peștera El Mirador

Oamenii de știință au folosit datarea cu radiocarbon pentru a afla cât de vechi sunt oasele pe care le-au descoperit în nordul Spaniei. Specialiștii au apelat la o analiză chimică foarte relevantă în momentul de față.

Rămășițele umane din peștera El Mirador ar avea, așadar, o vechime cuprinsă între 5.573 și 5.709 ani. În plus, specialiștii sunt de părere că indivizii care au fost gătiți și mâncați de făceau parte din comunitatea locală din acea regiune.

Mai mult, se presupune că este vorba de o familie nucleară (formată din părinți și copii). A fost luată în calcul și o familie extinsă, care are în compoziția sa și bunici. În ceea ce privește vârstele acestora, experții transmit că ar fi avut între 7 și peste 50 de ani.

În aceeași notă, oamenii de știință au mai transmis că la începutul anilor 2000 a fost făcută o descoperire silimară în peștera El Mirador. La momentul respectiv arheologii au găsit rămășițele a șase persoane care ar fi fost gătite și mâncate de canibali.

„Analiza tafonomică a relevat existența unor urme de tăieturi, urme de dinți umani, daune provocate de gătit și spargeri deliberate în majoritatea rămășițelor recuperate, sugerând un caz clar de canibalism gastronomic”, au scris autorii studiului publicat în American Journal of Physical Anthropology.