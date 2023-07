Canicula crește riscul accidentelor rutiere pe Autostrada Soarelui. Detaliile la care trebuie să fie atenți șoferii

Soarele reprezintă un pericol constant pentru șoferi atunci când razele îi pot orbi temporar astfel încât nu mai dețin complet controlul mașinii. Însă în cazul autostrăzii A2 București – Constanța pericolul este chiar mai mare decât în cazul altor drumuri, transmite .

Autostrada Soarelui este foarte periculoasă în perioada verii din cauza razelor solare și a particularităților A2. Șoferii care pleacă dimineață din București la Constanța și cei care pleacă la apus din Constanța la București vor avea aproape tot timpul soarele în ochi, iar drumul drept poate crea efectul de oglindă care afectează și mai mult vizibilitatea.

Mai mult canicula încinge asfaltul, iar diferența de temperatură de la nivelul acestuia față de aerul din păturile superioare deviază razele de lumină astfel încât pot apărea iluzii optice, greu de gestionat, mai ales dacă șoferii au soarele în față.

Polițiștii au învățat deja care este zona de risc mai mare de pe Autostrada Soarelui, în . Este vorba de tronsonul de drum de la ieșirea în București până la kilometrul 130. Șoferii care pleacă dimineața din Capitală riscă să fie afectați în mai mare măsură de razele soarelui pe acest tronson.

„Asistăm în această perioadă la aceste fenomene optice extrem de complexe. E vorba de diferenţele de temperatură a aerului. Distorsionează imaginea, ne ia prin surprindere, îl putem încadra în categoria iluzilor optice.

Să nu uităm că un automobil se deplasează cu o viteză de 20 m pe secundă, prin urmare în secunda aia când noi nu am văzut nimic deja am parcurs 20 m în care nu ştim ce am făcut. Trebuie să adaptăm viteza astfel încât să avem timpul necesar de reacţie”, a declarat Emil Gâtej, expert în conducere defensivă.

O pereche de ochelari de soare este recomandată, însă șoferii trebuie să ia în calcul și specificul fiecărui drum, întrucât intrarea într-un pasaj, cu trecere bruscă de la lumină la obscuritate poate fi derutantă pentru câteva clipe.

Canicula presupune riscuri suplimentare pentru șoferi și din altă perspectivă. În primul rând, căldura excesivă poate crea o printre șoferi, iar organismul obosește mai repede. De asemenea, trebuie atenție mare la pregătirea mașinii pentru drum lung, inclusiv prin verificarea la service.

„În momentul în care aerul se încălzeşte la nivelul solului începe să apară riscul de explozie la nivelul anvelopelor. Trebuie să avem o atenţie crescută pentru că aderenţa se modifică foarte mult. Depinde de ce anvelope avem pe maşină. Dacă presiunea nu este corect făcută, putem asista la un fenomen de supra presiune la nivelul anvelopei, crescând riscul de explozie”, a mai spus Emil Gâtej.