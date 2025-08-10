Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41 de grade în aceste județe

România se confruntă cu un val de căldură extrem, iar meteorologii ANM au emis avertizări pentru aproape toată țara. Duminică, 11 județe se află sub Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, în timp ce alte 18 județe și municipiul București sunt sub Cod galben.

Caniculă extremă în România. Anunțul meteorologilor ANM

, iar nopțile tropicale vor menține disconfortul termic ridicat. În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, maximele vor atinge între 36 și 39 de grade.

Potrivit specialiștilor meteo, minimele nu vor coborî sub 19-23 de grade, ceea ce va însemna nopți tropicale. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Constanța și București este valabil un Cod galben. Aici, maximele vor fi cuprinse 33 și 37 de grade, iar minimele între 17 și 21 de grade. Și în aceste zone, ITU va depăși ușor pragul critic.

Cod roșu de caniculă în România. Zonele unde vor fi 41 de grade

Luni, , iar județele Mehedinți și Dolj vor intra sub Cod roșu. Avertizarea este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, 12 august, la aceeași oră. Temperaturile vor ajunge la 39-41 de grade, cu un disconfort termic deosebit de accentuat. Minimele se vor menține între 20 și 23 de grade, iar nopțile rămân tropicale.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

Cod portocaliu de caniculă în România

Tot luni, în același interval, județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu de caniculă, cu maxime de 37-39 de grade și ITU peste 80 de unități. În paralel, un Cod galben va fi valabil în Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, București și Constanța continentală.

În unele zone, canicula va fi însoțită și de intensificări ale vântului. Codul galben de vânt este valabil duminică seara în Botoșani, Iași și Vaslui, iar luni, în Galați, Brăila, Ialomița de vest, Vrancea, Buzău și Prahova. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, amplificând senzația de disconfort.