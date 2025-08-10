News

Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41 de grade în aceste județe

Canicula continuă să facă ravagii în țară. Meteorologii ANM au emis un cod roșu de temperaturi extreme în România. Care sunt zonele vizate
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 11:50
Canicula extrema in Romania Cod rosu emis de meteorologii ANM temperaturi de 41 de grade in aceste judete
Cod roșu de caniculă în România. Care sunt zonele unde vor fi înregistrate 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

România se confruntă cu un val de căldură extrem, iar meteorologii ANM au emis avertizări pentru aproape toată țara. Duminică, 11 județe se află sub Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, în timp ce alte 18 județe și municipiul București sunt sub Cod galben.

ADVERTISEMENT

Caniculă extremă în România. Anunțul meteorologilor ANM

Temperaturile vor fi greu de suportat, iar nopțile tropicale vor menține disconfortul termic ridicat. În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, maximele vor atinge între 36 și 39 de grade.

Potrivit specialiștilor meteo, minimele nu vor coborî sub 19-23 de grade, ceea ce va însemna nopți tropicale. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Constanța și București este valabil un Cod galben. Aici, maximele vor fi cuprinse 33 și 37 de grade, iar minimele între 17 și 21 de grade. Și în aceste zone, ITU va depăși ușor pragul critic.

ADVERTISEMENT

Cod roșu de caniculă în România. Zonele unde vor fi 41 de grade

Luni, valul de căldură se va intensifica, iar județele Mehedinți și Dolj vor intra sub Cod roșu. Avertizarea este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, 12 august, la aceeași oră. Temperaturile vor ajunge la 39-41 de grade, cu un disconfort termic deosebit de accentuat. Minimele se vor menține între 20 și 23 de grade, iar nopțile rămân tropicale.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
cod roșu caniculă meteorologii ANM, termometru, harta româniei
Cod roșu de caniculă în România. Care sunt zonele unde vor fi înregistrate 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM. Sursa foto: ANM

Cod portocaliu de caniculă în România

Tot luni, în același interval, județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu de caniculă, cu maxime de 37-39 de grade și ITU peste 80 de unități. În paralel, un Cod galben va fi valabil în Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, București și Constanța continentală.

ADVERTISEMENT
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digisport.ro
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”

În unele zone, canicula va fi însoțită și de intensificări ale vântului. Codul galben de vânt este valabil duminică seara în Botoșani, Iași și Vaslui, iar luni, în Galați, Brăila, Ialomița de vest, Vrancea, Buzău și Prahova. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, amplificând senzația de disconfort.

ADVERTISEMENT
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul,...
Fanatik
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere”
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma...
Fanatik
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la...
Fanatik
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000 de euro anul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!