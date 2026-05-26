Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi în epicentrul unui astfel de dom de căldură”

Mai mult de jumătate din Europa, din Anglia până în Italia, experimentează marți o altă zi neobișnuit de caldă pentru luna mai, perturbând rutina unui continent care se încălzește mai rapid decât orice altă parte a lumii, după cum sunt de părere climatologii. Temperaturile sunt în creștere de mai multe zile, iar luni au atins un record de peste 30 de grade Celsius în Marea Britanie și Franța. Climatologul Roxana Bojariu a explicat pentru FANATIK caracteristicile şi originile actualului val de căldură.

Ce este domul de căldură care acoperă Europa de Vest

În Italia, au fost impuse deja restricții locale privind munca în aer liber, plajele franceze sunt aglomerate de oameni care intră în apa mării, în ciuda unui număr insuficient de salvamari, iar fermierii sunt obligați să înceapă recoltarea anumitor culturi mai devreme decât în mod obişnuit. Conform datelor Météo-France, luni a fost cea mai caldă zi din luna mai înregistrată în Franța până în prezent.

„În mod particular e vorba de un transport de aer dinspre nordul Africii. Aerul acesta cald ajunge până la latitudini destul de mari, acolo unde împinge aerul mai rece spre partea estică, adică inclusiv spre zona noastră”, a explicat Roxana Bojariu de ce vestul continentului este afectat de temperaturi neobişnuit de mari.

„Nu există o simetrie perfectă, pentru că transportul ăsta de aer cald, în condiții specifice, a determinat pe o zonă foarte mare din Europa temperaturi ridicate. Aceste temperaturi ridicate, combinate cu presiunea ridicată pe aceeași zonă, pe o zonă mare, au făcut ca valul acesta de căldură să se autoalimenteze, de unde și denumirea de dom de căldură. Aerul cald acoperă o suprafață mare nu doar pe orizontală, ci și pe verticală, iar prin procesul ăsta de autosusținere și intensificare avem această caracteristică foarte puternică de dom de căldură”, a adăugat climatologul, pentru FANATIK.

Acest episod de căldură ocoleşte România, dar cum sezonul cald este abia la început n-ar fi exclus ca în săptămânile următoare să fie ea însăşi epicentrul unor astfel de „domuri”, după cum spune Roxana Bojariu. „Acum suntem oarecum protejați, suntem la margine și avem chiar acele episoade de instabilitate care vin ca urmare a echilibrării parţiale. Dar au fost cazuri în care centrul de greutate a fost pe Europa de Est. E posibil să fim şi noi, în zona noastră, în epicentrul unui astfel de dom de căldură”, mai spune ea.

Şapte persoane au murit în Franţa din cauza căldurii

Purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Paris, Maud Bregeon, a anunţat marți șapte decese, între care cel puțin cinci înecuri legate de în ultimele zile. „Vă pot informa despre șapte decese legate direct sau indirect de căldură”, a declarat Bregeon pentru TF1. Lindy Brand-Daloze , o australiancă în vârstă de 66 de ani care locuiește la Londra de 12 ani, nu-și amintește să mai fi întâlnit o asemenea căldură în luna mai în capitala Regatului Unit. „Sper ca tânăra generație să ia cu adevărat acest lucru în serios și să-și schimbe obiceiurile. Dar este îngrijorător când vezi lideri mondiali complet indiferenți”, a spus ea, atrăgând atenţia asupra schimbărilor climatice.

De altfel, Roxana Bojariu spune că intensitatea acestui dom de căldură este chiar . „Ca tipologie este un fenomen, să zicem, obișnuit, dar ca intensitate nu. Depășește intensitățile altor situații de acest gen din trecut. Deci e un fenomen extraordinar prin intensitate, nu neapărat prin tipologie. S-a declanșat foarte timpuriu, fiindcă de obicei domurile astea de căldură se stabilează mai ales în miezul verii și chiar în august Deci iulie-august, dar vedem pe fondul încălzirii globale și declanșarea mai timpurie a a valurilor puternice de căldură. Intensitatea mare este dată şi ea de fondul încălzirii globale, care alimentează cu o cantitate sporită de energie astfel de manifestări care au existat și în trecut, dar nu la nivelul ăsta”, a mai spus aceasta.

În Marea Britanie a fost bătut cu 4 grade recordul de căldură al lunii mai

Conform rapoartelor oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice induse de om provoacă o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, secetele și inundațiile. Ca urmare a acestei „cupole termice”, mercurul a crescut la 34,8 grade Celsius pentru prima dată luni, la Kew Gardens, o grădină botanică din sud-vestul Londrei, depășind cu mai bine de patru grade recordul precedent al lunii mai, stabilit în 1922, și cu mult media obișnuită a acestei perioade, care este de 17-18 grade Celsius.

„O asemenea căldură este considerată o excepție în Regatul Unit chiar și în mijlocul verii”, a transmis Met Office, care se așteaptă la temperaturi similare la mijlocul acestei săptămâni. Irlanda a înregistrat, de asemenea, temperaturi record pentru luna mai, temperaturile urcând până la 28,8 grade Celsius în sudul insulei. În Franța, pe lângă recordul național de căldură pentru luna mai, înregistrat luni, au fost doborâte și o serie de recorduri locale, la Nantes, în vestul țării (34,3 grade Celsius), dar şi la Bergerac, în sud-vest (34,7 grade Celsius). La fel, în Austria s-a bătut luni recordul istoric al lunii mai, cu cele 32,7 grade Celsius înregistrate la Lienz.

Valul de căldură se va intensifica marți, cu maxime de 36 de grade Celsius așteptate în departamentele din vestul Franţei, iar Meteo France prognozează că valul de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii. Vremea caldă i-a determinat deja pe unii fermieri și pomicultori să culeagă mai devreme anumite fructe, iar viticultorii se așteaptă la o recoltă timpurie a strugurilor. Premierul francez Sebastien Lecornu va prezida joi o reuniune interministerială privind valul de căldură timpuriu, care ridică, de asemenea, îngrijorări cu privire la o perioadă de poluare cu ozon troposferic.

În Spania, serviciile meteorologice au avertizat despre nopți tropicale în sud-vest, care ar trebui să înceapă miercuri, iar vârful acestora este prevăzut între miercuri și vineri, cu temperaturi maxime de 36 până la 38 de grade Celsius. Regiunea italiană Lazio, a cărei capitală este Roma, a adoptat luni un regulament care restricționează activităţile lucrative care implică expunerea prelungită la soare între orele 12.30 și 16.00.

Europa se încălzeşte de două ori mai repede decât media globală

„Statistica ne arată că avem veri din ce în ce mai calde, cu valuri de căldură din ce în ce mai intense, mai frecvente, și e foarte posibil să avem recorduri și vara asta. Dacă va fi cea mai sau printre cele mai, e dificil de spus. Dar am văzut cum au arătat ultimele veri și tabloul ne sugerează ceva asemănător”, a subliniat Roxana Bojariu.

Un raport publicat la sfârșitul lunii aprilie de Serviciul European Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) scoate în evidenţă o realitate şocantă: „Din anii 1980, Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală, iar valurile de căldură au devenit mai frecvente și mai intense pe cel puțin 95% din teritoriul european”.

Roxana Bojariu a explicat pentru FANATIK de ce continentul nostru este mai predispus la o astfel de încălzire rapidă, în detrimentul celorlalte. „Avem de-a face cu localizarea continentului nostru și avem de a face cu zona Mediteranei, care și ea este foarte expusă unei încălziri accentuate și mai ales unui fenomen de reducere a resurselor de apă din sol care, la rândul lor, exacerbează extremele pozitive termice, adică temperaturile mari. Marea Mediterană se încălzește într-o rată mult mai mare, dar pe de altă parte avem în Europa și o zonă arctică, unde avem de trei ori rata de încălzire mai mare decât media globală și contribuie la ce avem în Europa”, a mai afirmat Roxana Bojariu.