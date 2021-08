Canotorii de aur şi argint ai României explică succesul de la Tokyo: “A fost ceva unic” / “Suntem ca o familie”

Lotul feminin și masculin de canotaj al României a fost prezent în studiorile , alături de președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipa, care a dezvăluit secretul celei mai de succes povești românești de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Sportivii români au repus România pe harta canotajului mondial și au reușit să aducă trei din cele patru medalii ale României de la această ediție a competiției.

Fetele de aur și băieții de argint privesc JO de la Paris din 2024 cu obiective și mai mărețe

au reușit să aducă singura medalie de aur a României la Tokyo. Simona a povestit ce a simțit în primele secunde de la finalul cursei în care a exclamat fericită: „Am reușit!”.

„A fost ceva unic, frumos și minunat. E un sentiment aparte și te gândești că ai reprezentat o țară și i-ai făcut pe toți mândrii. Ne urăm baftă. Nu am putut să ne încurajăm în timpul cursei, iar la final, primele cuvinte au fost: „Am reușit!”, a mărturisit campioana olimpică, completată de colega sa, Ancuța Bodnar.

„România e o țară foarte puternică, celelalte țări ne sună și ne încurajează și e extraordinar. Cel mai greu e când intervine oboseala, iar antrenamentele sunt mai grele. Psihicul nu te ajută din cauza oboselii. La noi au fost perioade scurte. Dacă reușești să treci peste asta ești învingător”, a surprins cealaltă componentă din barca de dublu vâsle care a cucerit titlul olimpic.

Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari: „Toți erau campioni olimpici și mondiali”

Băieții care au cucerit medalia de argint în proba de patru rame fără cârmaci au fost pur și simplu copleșiți de performanța uriașă pe care au realizat-o, ținând cont că erau cel mai tânăr echipaj și concurau în fața unor campioni olimpici și mondiali.

„Emoții mari. Toți erau campioni olimpici și mondiali. Noi eram foarte tineri, cu o medie de vârstă de 23 de ani. După ce câștigi o medalie de olimpiadă nici nu își mai aduci aminte de antrenamente. E o senzație unică. Mi-am dat seama abia a doua zi după ce m-am trezit cu ea la gât și era tot acolo”, a fost concluzia vicecampionilor olimpici.

Pentru ei, totul a fost un vis, până a doua zi când s-au trezit cu medalia la gât și și-au dat seama ce au realizat. Pregătirea fost de asemenea foarte dificilă, ținând cont că mai multe luni de zile s-au antrenat cu un singur aparat și nu au putut ieși pe apă: „Noi patru nu ne spunem nimic înainte de cursă. Antrenorii ne spun ce avem de făcut. Suntem emoții foarte mari în timpul unui concurs. Ne gândim doar la ce avem de făcut. Ne-am antrenat acasă doar pe un aparat în pandemie. Dezavantajul a fost că nu am putut ieși pe apă să ne antrenăm. Am stat doar în casă. A fost ceva special de data asta. Ne așteptam să avem libertate mai multă”.

Ciprian Tudosă și Marius Cozmiuc, despre rănile care au adus o medalie olimpică

Prețul succesului nu este deloc unul neînsemnat în sportul de performanță, iar rănile și bătăturile din palmele canotorilor stau de drept mărturie. au făcut înconjurul țării, iar a vorbit și despre acest lucru.

„Fotografia era din iarnă. S-a făcut o comparație foarte bună. Nu sunt tot timpul așa. Deobicei la începutul sezonului și când lucrăm mai mult în sală. Ne-am obișnuit și luptăm în continuare”.

Marius Cozmiuc e , iar viața în doi e mult mai ușoară în cantonamentele de 11 luni: „Această forță, hotărâre și încredere a venit și în urma faptului că am avut două olimpiade în care am obșinut ultimele poziții și am luptat mai mult ca oricând. Visez tot timpul la o medalie olimpică și am muncit foarte mult pentru asta. Sunt foarte fericit că am obținut-o și sunt sigur că voi putea obține și alte medalii”, a spus sportivul cu lacrimi în ochi. Lucrul în echipă e deosebit. Suntem ca o familie. E mult mai ușor după antrenamente când îi spun soției of-urile”.

Fetele din echipajul de 8+1 au rămas cu un gust amar după JO Tokyo 2020: „Nu a ieșit ultima cursă”

Echipajul de 8+1 care ne-a adus de-a lungul timpului atâtea medalii de aur a terminat pe locul șase în finală, deși în calificărări au reușit să stabilească un nou record mondial și olimpic: „O echipă slabă nu poate scoate record mondial și olimpic. (Lipă). Sunt convinsă că vor învăța din greșeli și vor aborda altfel cursele”, a spus Elisabeta Lipă.

Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, componentele din barca de 8+1 au tras și ele concluziile. Astfel, Mădălina Bereș consideră că „A fost o experiență frumoasă. Am scos un timp bun, dar în finală nu a fost ziua noastră. Am crescut frumos în acești doi ani. Suntem foarte mândri de ce am reușit. Nu a ieșit ultima cursă”.

De cealaltă parte, echipajul masculin de 8+1 speră să dea lovitură la Paris în 2024: „Ne-am dorit foarte mult să calificăm barca la Jocurile Olimpice. Nu s-a intamplat asta de multi ani. Am terminat pe șapte, dar la Paris ne va ajuta să obținem o mare performanță”, a spus Sergiu Bejan.

Noi suntem foarte mândre de rezultatul nostru, chiar dacă e dureros că am terminat pe șase la doar două secunde de primul loc. Ești la jumătate de secundă de o medalie. Asta ne motivează ca la Paris să fim mai aproape de acel aur.

Elisabeta Lipă are speranțe și mai mari pentru Jocurile Olimpice de la Paris

„Sunt oameni care și-au castigat locul trecând printr-o selecție și anume calificarea, care e mai grea decât o finală olimpică. O parte din ei s-au calificat la Campionatele Mondiale sau echipajul de 8+1 de fete și băieți s-au calificat în acest an. Ei au văzut ce înseamnă să pierzi și din greșeli vor învăța, nu atunci când câștigă”, a explicat și Elisabeta Lipă.

Din păcate, sportivii nu au putut să simtă spiritul olimpic din cauza pandemiei de COVID-19, care le-a furat mult din farmecul Jocurilor Olimpice: „La 19 ani eu am ieșit campioana olimpică exact în proba Simonei și Ancuței. Am spus că e cea mai frumoasă olimpiadă a mea. Am fost singura țară socialistă. Am fost foarte răsfățați cât am stat acolo o lună de zile. Ei nu au simțit spiritul olimpic, pentru că nu au avut voie să facă nimic. Ei nu au putut ieși din satul olimpic. Doar au cumpărat două tricouri. De aceea au obligația să vadă cum o să fie la Paris”.

Fosta mare campioană olimpică are și un mesaj pentru lotul olimpic de canotaj: „Să își urmeaze visul pentru că au cel mai frumos vis. Avem obligația să ducem tradiția mai departe și să devenim campioni. Sunt de elită chiar dacă unii nu au medalia la gât”.

Poți fi un talent foarte mare, dar dacă nu are cine să te șlefuiască te poți pierde pe drum. Echipa e foarte importantă. Doar citând performanța mea nu cred că mai e nevoie să le spun nimic. E atât de frumos să câștigi și merită să faci toate sacrificiile de pe lume ca să devii campion. Timpul e ireversibil. Dacă ai dragoste pentru ce ai făcut, îi înveți și pe alții. – Elisabeta Lipă