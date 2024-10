Canotorii Marius și Ionela Cozmiuc vor deveni părinți! Cei doi au fost purtătorii de drapel la Jocurile Olimpice

Cei doi sportivi au fost , iar la finalul întrecerilor și-au anunțat retragerea din activitate pentru a se dedica vieții de familie.

Marius și Ionela Cozmiuc urmează să devină părinți

La două luni și jumătate după aventura trăită la Jocurile Olimpice, canotorii Marius și Ionela Cozmiuc au aflat că vor deveni părinți, iar Federația Română de Canotaj a ținut să-i felicite pentru vestea minunată.

”Ionela și Marius Cozmiuc împlinesc 7 ani de căsătorie și sărbătoresc într-un mod cu totul special: se pregătesc să devină părinți! După medalii strălucitoare și performanțe extraordinare, cei doi urmează să-și îndeplinească cel mai frumos vis!

Aceasta este, pentru ei, cu adevărat cea mai prețioasă ‘medalie’, una câștigată cu iubire, ce marchează un nou început frumos. Felicitări, Ionela și Marius! Vă dorim sănătate și momente de neuitat alături de cel mai mic viitor campion!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a FR Canotaj.

Soții Cozmiuc, fericiți pentru performanțele de la Paris

Ionela Cozmiuc, născută Lehaci, are 29 de ani, iar la Paris e. Un argint alături de Geanina van Groningen în cursa de dublu vâsle categorie ușoară.

”În sfârşit am reuşit şi eu să îmi adjudec o medalie olimpică. Dacă imediat după ce am câştigat-o nu simţeam nimic şi mă gândeam că este un lucru tare ciudat, după ce a trecut timpul şi am mers la pas prin Paris, toată lumea ne oprea să facă poze cu noi, să ne felicite. Este un lucru senzaţional.

Am sentimentul acela al bucuriei, al lucrului bine făcut şi sunt mândră că am reuşit să câştig o medalie pentru mine, pentru România. Toată lumea a mers cu medalia la gât, prin oraş. Contextul a fost să aducem medalia olimpică printre oameni.

La Jocurile Olimpice timpii din serii şi semifinale au fost mai buni ai noştri, dar nu ne-am confruntat niciodată în direct şi nu poţi să compari o serie cu alta. În finală am dat tot ce am putut. S-a văzut şi pe podium. Nu reuşeam să mă bucur de moment pentru că îmi era foarte rău. Ne bucurăm că am luptat frumos pentru a câştiga aurul”, a declarat Ionel Cozmiuc, pentru FANATIK.

De asemenea, Marius Cozmiuc (32 de ani) ă, cea în care a obținut locul 5 la Paris alături de echipajul de 8+1. Canotorul, medaliat cu argint olimpic la Tokyo, a participat pentru a 4-a oară la o ediție a Jocurilor Olimpice.