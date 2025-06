Canotorii României, evoluție spectaculoasă la Cupa Mondială! A treia medalie de aur sosește în proba de 8+1 feminin. Update

România este reprezentată de șase echipaje în finalele pentru medalii de la Cupa Mondială de Canotaj de la Lucerna, iar reprezentanții țării noastre au cucerit de trei ori „aurul”. Simona Radiș și Magdalena Rusu sunt campioane la proba de dublu rame feminin, Florin Arteni și Florin Lehaci au triumfat la dublu rame masculin, iar cea de-a treia medalie de aur a sosit la 8+1 feminin.

UPDATE: O nouă medalie de aur pentru România, la proba de 8+1 feminin

Echipajul de 8+1 feminin, din care au făcut parte Cristina Druga, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș şi Victoria Petreanu, a cucerit cea de-a treia medalie de aur a zilei pentru România. Cu timp de 6:02.92, reprezentantele României au învins fără emoții echipajul din SUA (06:04.73). Bronzul a revenit Australiei (06:09.56), la foto-finish, după un duel cu Germania (06:09.64).

Două medalii de aur pentru România la Cupa Mondială de Canotaj

Prima medalie cucerită de România la Cupa Mondială de Canotaj de la Lucerna a fost aurul în proba de dublu rame feminin (W2-). și Magdalena Rusu au făcut o cursă spectaculoasă și au terminat pe primul loc cu un timp de 06:59.04, fiind urmate pe podium de echipajele din Cehia și Marea Britanie.

„Campionatul Mondial este cea mai importantă competiție pentru noi, vom începe din nou să ne antrenăm, nu vom avea timp liber după această Cupă Mondială. Vom reveni acasă și vom începe pregătirile pentru că mai avem mult timp până la Campionatul Mondial și ne dorim să progresăm, vrem să depășim recordul mondial”, a afirmat Simona Radiș, conform .

Apoi, România a cucerit aurul și la dublu rame masculin, unde , au încheiat cu un timp de 6:17.57, învingând echipajul din Noua Zeelandă (6:20.14). Podimul a fost completat de reprezentanții țării gazdă, Elveția.

„E un rezultat foarte bun pentru noi. Am început anul trecut în această barcă, dar rezultatele nu au fost foarte bune anul trecut. În acest an am revenit, am fost mai odihniți și până acum suntem neînvinși”, a afirmat Florin Lehaci după victoria obținută.

Reprezentanții României au cucerit și două medalii de argint

A treia medalie a României a fost una de argint, în proba de patru rame masculin (M4-). Echipajul format din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă a fost aproape de o revenire fabuloasă pe final, dar a încheiat proba pe locul 2, cu un timp de 5:47.74, în urma Australiei (5:47.03).

Tot argint a obținut și echipajul de patru vâsle feminin, format din Iuliana Buhuș, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu și Patricia Cireș. Cu un timp de 6:22.74, acestea au fost depăşite de reprezentantele Germaniei (6:19.29), iar pe a treia treaptă a podiumului s-a aflat Polonia.