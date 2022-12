Cântăreața Adda încă nu a spus tot despre lupta cu boala Lyme: „Aveam creierul umflat”

Adda a povestit din nou despre calvarul prin care a trecut din cauza bolii Lyme, cu care s-a luptat din răsputeri. Îndrăgita cântăreață de la noi i-a confesat lui Teo ce efecte a avut această afecțiune asupra ei și cât de greu i-a fost să afle până la urmă ce avea.

Adda, noi detalii despre simptomele bolii Lyme

La început, Adda a aflat că o bacterie ciudată îi provoacă probleme în corp, iar acel moment îl consideră astăzi drept un semn divin cum că trebuia să facă analize amănunție ca să ajungă la

Invitată în , artista a spus că Lyme-ul i-a afectat inclusiv creierul, care i se umflase considerabil. A exemplificat cu ce fel de simptome s-a confruntat timp de un an și jumătate, până să îi spună un specialist ce o măcina.

„Din cauza bartonelozei, o bacterie care inflamează creierul, poți să ai tot felul de halucinații. S-a întâmplat un singur episod, care m-a ajutat. Și am scris despre acel episod. M-am speriat, am început să mă rog, am întrebat preoți. Așa cum există binele, există și răul. Atunci a fost un semn ca eu să nu mă opresc din analize.

Mama mi-a trimis atunci un citat din Maica Tereza: „Atunci când nu poți să mergi, ia bastonul și nu te opri niciodată”. Imediat după am aflat adevăratul diagnostic, Lyme-ul”, a declarat Adda

„Îmi spuneau că sunt nebună”

Vedeta a ajuns să își piardă echilibrul și coerența în exprimare, iar multă lume spunea despre ea că este nebună. Nici primii medici la care a apelat pentru ajutor n-au prea luat-o în seamă, mai ales că analizele nu îi ieșeau prost. Doar că… analizele nu erau făcute special pentru boala Lyme, de aici și buba!

„Am aflat cumva cauza dezechilibrului major din corp. În momentul în care am fost diagnosticată, aveam creierul umflat. Adică, dacă mai stăteam puțin nu era bine. Când am aflat diagnosticul, scăpam obiecte din mână. Nu doar că îmi uitam cuvintele, dar dacă mă întrebai cum mă cheamă, nu știam să îți spun.

Eu mă loveam de blatul de la bucătărie. Mie îmi spuneau că sunt nebună. În aceste boli, trebuie să faci analize specifice, anume pentru aceste boli. Sunt atât de perfide încât nu modifică analizele uzuale, modifică doar puțin. În cazul bolii Lyme, e important de văzut simptomatologia pacientului”, a adăugat Adda.