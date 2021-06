Cântăreața Alessia, dezvăluiri cutremurătoare despre cum au vrut părinții fostului iubit să-i ia copilul

Alessia a ascuns una din cele mai cumplite perioade ale vieții sale. Fosta ei relație a fost iadul pe pământ pentru ea. Artista a fost supusă maltratării psihologice continuate atât din partea fostului soț, Ionuț, cât și din partea părinților acestuia.

Sarcina cu Alvin, băiețelul ei, și primii ani din viață ai băiețelului au fost un chin pentru cântăreață. Alessia a povestit într-un interviu realizat de Alex Dobreanu de la Kanal D de ce a fost nevoită să ceară ordin de protecție împotriva fostului iubit, dar și contra familiei lui.

Artista a spus că nu a fost niciodată căsătorită cu Ionuț, iar din cei 5 ani petrecuți împreună au fost, de fapt, doar trei ani.

Alessia a văzut cum arată Iadul

a spus că toate discuțiile dintre ea și fostul ei au pornit de la părinții lui. Cu ”mama-soacră” a avut cele mai multe probleme, iar la un moment dat era să rămână fără băiețel pentru că bunica lui i l-a smucit din brațe.

Alessia a spus că Ionuț nu a bătut-o, dar era destul de agresiv verbal și se răzbuna pe lucrurile din casă. Blondina spune că a îndurat foarte multe în relația lui pentru copil. Nu a putut trece cu vederea, de asemenea, peste faptul că el avea o relație paralelă cu o altă femeie.

Pe fondul stresului pe care l-a trăit, vedeta s-a îmbolnăvit, iar asta a fost încă o lovitură pentru ea. A fost diagnosticată cu TBC pe fond de stres și apă la plămâni.

Momentul în care a aflat că era bolnavă a fost cel în care și-a dat seama că trebuie să spună stop relației în care se afla. Lucrurile au început să o afecteze fizic, iar situația nu mai putea continua așa.

În momentul în care a fost internată, cântăreața a fost singură. Nu a fost nimeni aproape de ea ca să o ajute măcar cu bagajele spre spital. Pe mama ei a alungat-o chiar ea după ce i-a atras atenția că Ionuț nu era ce trebuia pentru ea. Timpul i-a dat dreptate, însă, mamei sale.

Una din cele mai șocante scene a fost cea în care mama lui Ionuț a tras de fiul ei pe stradă, provocându-i răni. Culmea, chiar bunica lui Alvin a sunat la poliție să declare că ea, propria lui mamă, voia să răpească pruncul.

Tatăl fostului iubit a strâns-o de gât când voia să-și recupereze fiul

Polițiștii au aflat în cele din urmă adevărul și s-au crucit când au constatat răutatea bunicii micuțului.

„Am venit la București să îmi iau copilul. M-au batjocorit, a coborât tatăl lui. Mi-a arătat dosul, om la 60 de ani. Am plecat așa cum am venit și peste trei zile am venit să-mi iau copilul.

A coborât mama lui cu Alvin, am deschis ușa am ieșit să-l iau în brațe, iar mama lui mi l-a smuls din brațe. Copilul urla. L-a strigat pe soțul ei, a venit, m-a strâns de gât. Mi-am pierdut cunoștința. Trăgea de copil ca de un ursuleț de pluș, efectiv.

Când a văzut că nu scapă de mine, femeia l-a tras efectiv de șolduri și s-a trântit efectiv pe asfalt cu el”, sunt scenele de coșmar povestite de Alessia la