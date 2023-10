Cântăreața care a salvat pensiile artiștilor, Angela Buciu, își dezvăluie dramele ascunse 81 de ani

Cunoscuta interpretă de muzică populară Angela Buciu împlinește astăzi, 5 octombrie, 81 de ani. Aflăm detalii exclusive despre începutul carierei și viața personală.

Angela Buciu împlinește 81 de ani și povestește cum a salvat pensiile artiștilor

Astăzi, cunoscuta interpreta de muzică populară Angela Buciu împlinește 81 de ani. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, aflăm cât de mult a plâns cântăreața la începutul carierei și cât de grea este meseria de artist.

ADVERTISEMENT

Aflăm cum a cucerit-o regretatul ei soț, care a părăsit această lume acum 9 ani, și care este secretul unei căsnicii reușite. Celebra interpretă spune adevărul despre pensiile artiștilor și recunoaște că invidia este la ea acasă în branșa cântecului popular.

Angela Buciu, care a fost și parlamentar, mărturisește că și azi cel mai mare regret al vieții ei este că a pierdut anii copilăriei fiice sale, pentru că era mereu plecată în turnee.

ADVERTISEMENT

“Eu însă am un regret mare, extraordinar”

Angela Buciu s-a născut pe 5 octombrie 1942 și este o foarte cunoscută interpretă de muzică populară. Între anii 2004-2008 a fost deputat în Parlamemtul României și s-a zbătut ca salariile și pensiile artistilor să nu mai fie atât de mici. În 60 de ani de cântec, Angela Buciu a devenit un adevărat simbol al Maramureșului.

“Când omul este sănătos poate spune cu adevărat că se simte bine, iar la acest capitol mă laud și eu. Probabil undeva mi-a fost scris să duc o misie care mi-a fost pusă pe umeri. Să mă achit de ea cum pot eu mai bine. În concluzie sunt bucuroasă astăzi că putem comunica. La această vârstă serioasă, de ce să n-o spun, mă simt bine și simt că mai am ceva de spus.

ADVERTISEMENT

Visuri neîmplinite toată lumea are. Eu însă am un regret mare, extraordinar. Având în vedere viața mea de artist, mereu pe drumuri, am pierdut dragostea de părinte pe perioada copilăriei fiicei mele. Acea periodă nu mai poate fi recuperată decât prin nepoțelul meu, soarele meu, așa cum obișnuiesc să-i spun. Mă împac cu gândul că el se va putea bucura de iubirea și de grija mea în continuare” mărturisește Angela Buciu.

“Aveam nopți când plângeam de supărare”

Angela Buciu mărturisește că, la 20 de ani, era studentă la filologie dar viața, talentul și soțul au deturnat-o de la ce credea ea că vrea să facă. Cunoscuta interpreta mărturisea la un moment dat că, de-ar fi s-o ia de la început, tot de cântat s-ar apuca.

“Când aveam 20 de ani eram plină de visuri, eram studentă deja la filologie și intrasem și la . Am intrat în această instituție unde erau 40 de coriști, orchestră semisimfonică, balet, iar aici l-am cunoscut și pe soțul meu. Era coregraful acelei instituții și așa a fost până s-a pensionat. Când am dat examen să intru erau 102 persoane și am reușit doar 2, eu și un bariton. Aveam nopți când plângeam de supărare că nu reușeam să fiu la nivelul celor din cor. Dar printr-o muncă de salahor am reușit să învăț” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Angela Buciu.

ADVERTISEMENT

“Eu sunt un om fair play așa că am avut de suferit”

În branșa muzicii populare prieteniile sunt destul de rare. Angela Buciu, după o experiență de 60 de ani de cântat, recunoaște că invidia este la ea acasă acolo, printre interprete. Mărturisește, de asemenea, că are un mare defect: își da cu părerea chiar dacă nu este cazul.

“În branșa noastră invidia este întotdeauna prezentă. Putem vorbi și despre prietenii dar nu știm să spunem câte dintre ele sunt adevărate. Eu sunt genul ‘ce-i în gușă și-n căpușă’, îmi spun părerea deși se spune să nu-ți dai cu părerea dacă nu ți-o cere nimeni. Din cauza statutului meu de Balanță justițiară eu mă bag deși n-ar trebui. Mă simt mai aproape de persoana respectivă dacă-mi dau cu părerea. În timp acest comportament mi-a adus probleme de de-o parte dar și câștiguri pe de altă parte.

Există prietenii, într-adevăr, dar depinde cum interpretăm această prietenie. Poți să faci glorie fără merite așa cum poți să ai merite dar să n-ai glorie. Eu sunt un om fair play așa că am avut de suferit. Mă gândesc însă că am sufletul curat și sunt împăcată cu mine” ne spune celebra interpretă.

“Artiștii aveau salarii și pensii infime”

Angela Buciu nu a fost omul compromisurilor. De asemenea mărturisea, la un moment dat, că celebritatea și fala nu au atins-o niciodată. Timp de 4 ani, cunoscuta intrepretă a avut mandate de parlamentar și s-a zbătut să mărească pensiile artiștilor.

“Eu, timp de 4 ani, am avut mandat de parlamentar. Un artist care a fost angajat într-o instituție profesionistă beneficiază la această oră, de încă jumătate din după anii munciți. Este un lucru benefic și eu m-am zbătut, din răsputeri, pentru această pensie cât am fost în Parlament. A trebuit să fac lobby ca lumea să înțeleagă ce pensii și ce salarii infime aveau artiștii. Pensia nu putea fi decât în funcție de salariul avut de-a lungul anilor.

Există și anumite pensii de merit, care se oferă acum, și ce care nu beneficiază toată lumea, doar anumiți artiști. Și eu mă număr printre ei nu nu pot decât să mulțumesc că am o pensie care să-mi asigure o bătrânețe decentă” spune Angela Buciu.

“Acum 9 ani soțul meu m-a părăsit, a plecat la cele veșnice”

Angela Buciu și-a cunoscut soțul atunci când a ajuns solistă la ansamblu. Având în vedere că se vedea mereu, lucrând în același loc, nu a fost greu să fie cuceriți unul de altul. Acum 9 ani soțul ei a părăsit-o, prea devreme așa cum declară chiar celebra cântăreață.

“Soțul meu m-a ‘păcălit’ (râde). Lucram în aceeași instituție și a reușit să mă cucerească văzându-ne zilnic. Până la urmă ne-am ‘adunat’ pentru totdeauna. Acum 9 ani însă soțul meu m-a părăsit, a plecat la ceve veșnice, mai repede decât ar fi fost normal. Viața în cuplu nu este deloc ușoară și aici intervine secretul prin care ști să depășești anumite situații. Secretul este ‘nu vezi tot, nu auzi tot și nu simți tot’.

Când mă mai certam cu soțul meu cedam pe rând. Faptul că lucram împreună ducea la probleme de ordin profesional, la contradicții. Anumite lucruri eu le vedeam într-un fel și el în alt fel. Până să ajungem la un numitor comun lucrurile erau dezbătute și nu era deloc ușor” declară Angela Buciu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Când a devenit studentă și-a făcut trupă rock”

Angela Buciu mărturisește că are un singur regret, acela că nu a putut sta alături de fiica ei atunci când această avea mai multă nevoie de o mamă. Pleca în turnee, o lasă cu bona, și devenea din ce în ce mai exigentă pe măsură ce fata creștea.

“Ca mamă nu puteam să fiu niciodată relaxată. Nu m-am putut bucura de anii copilăriei fetei mele, fiind foarte mult timp plecată în turnee. Erau zile când aveam și câte 3 spectacole. Viața de artist este o viață destul de grea, mai ales la început. Vorbeam cu ea zilnic la telefon, aveam dădacă și, pe măsură ce a crescut, am devenit mă exigentă. Nu mi-a fost totuna ce se putea întâmplă cu copilul meu pe care nu-l puteam controla așa cum doream.

Când a devenit studentă și-a făcut trupă rock, ‘Secret’ se numea. Fii-mea, în loc să-și piardă timpul prin baruri, mergea la sala casei de cultură și făcea repetiții. Cam 10 ani a cântat cu trupa, a făcut și turnee, în țară și în străinătate. La un moment dat a terminat cu rock-ul, acum are 3 licențe și este consilier parlamentar la Camera Deputaților” ne povestește Angela Buciu.

“Fata noastră a suferit foarte mult”

A trebuit mereu să fie un exemplu, și ca soție și ca mamă, chiar dacă o durea cumplit când trebuia să stea departe de copilul ei. Când fata ei, Adriana, avea 14 ani, a avut parte de cea mai grea cumpănă. A plecat pentru 3 luni în America dar a trebuit să stea 5 departe de copilul ei.

“În viață am trăit multe momente grele, dar cel mai rău a fost să mă despart de copilul meu pentru turnee. Alături de soțul meu și de ansamblu am făcut un turneu de 3 luni de zile , am cântat în 29 de state și am călcat în 36. Întâmplarea a făcut că, în acest turneu, să fim contactați de diferite formații artistice. Așa că, pe lângă cele 3 luni, am mai stat încă 2 luni plecați. Noi ne-am prelungit vizele și toată lumea din țară a crezut că rămânem acolo. Fata noastră a suferit foarte mult, avea 14 ani și lumea ii spunea că a rămas singură pe lume” declară Angela Buciu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Așa că m-am apucat de croșetat”

Puțină lume știe cât e de grea viața de artist, toată ziua și toată noaptea pe drumuri. Pentru că nu reușea să citească în mașină, cunoscuta interpretă a învățat să croșeteze, ca să trecă timpul mai ușor.

“Eu nu puteam să citesc în mașină și a trebuit să-mi găsesc o preocupare așa că m-am apucat de croșetat. Când eram tânără îmi plăcea foarte mult sportul și, având o consitutie mai robustă, a fost mai greu să mă echilibrez.

După ce m-am pensinat am început să mă ocup de intruirea noilor generații de copii care vor să cânte folclor adevărat. Acești copii îmi dau mari satisfacții, lângă ei simt că întineresc. Îmi ocup timpul cu ceva măreț, dau altora ceea ce dețin eu. Este cel mai minunat lucru pe care-l poate face un om, să lase urme frumoase” ne spune Angela Buciu.

“Mi-aș păstra niște lucruri numai pentru mine”

Astăzi, Angela Buciu împlinește 81 de ani și mărturisește că sunt câteva greșeli pe care nu le-ar mai repeta, dacă ar putea lua viața de la început.

“Dacă ar fi să pot, n-aș repeta câteva greșeli. Nu aș mai fi așa deschisă cu presupușii prieteni, aș fi mai reținută. Mi-aș păstra niște lucruri numai pentru mine, să nu fie cunoscute ce alții” declară celebra intrepretă.