Cântăreața care face echipă cu Andreea Marin: „Zilnic mă confrunt cu episoade provocatoare”

Cântăreața Simona Ruscu, dezvăluiri despre momentele care au deranjat-o în carieră

Simona Ruscu dezvăluie care au fost cele mai dificile momente din viața ei. De asemenea, artista ne spune , dar și ce nu o lasă să se dea bătută.

În plus, Simona își deschide sufletul și ne vorbește despre viața personală. Cine a îndrumat-o către muzică, cine i-a fost idol, dar și cum o sprijină soțul. Toate acestea le aflăm dintr-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Simona Ruscu: „Nu-mi explic puterea de a mă adapta și reacționa în anumite situații”

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica populară, tradiția, cu cea de petrecere, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

-Uneori nu îmi pot explica nici eu puterea pe care o am de a mă adapta foarte ușor în orice situație. Am și o intuiție foarte bună. De asemenea, educația continuă și anturajele formate din oameni performanți în domeniile lor m-a ajutat să mă descopăr și să simt întotdeauna ce am de făcut în domeniul meu.

Există răutate în lumea muzicală? Poți să ne povestești un episod care te-a deranjat, dar peste care ai reușit să treci?

-Răutatea nu o pot controla, dar felul cum reacționez eu, da. Zilnic mă confrunt cu episoade provocatoare. Eu am câteva principii de integritate de la care nu mă abat. Sunt super conștientă și corectă. În orice situație am două variante: Sunt eu de vină? Atunci îmi asum. Nu sunt eu de vină, nu îmi pasă. Practic ignor sau evit persoanele care nu sunt corecte cu mine. Nu sunt dușmănoasă și nici răzbunătoare. Dar știu că există o karmă întotdeauna.

Cu ce artist din muzica folclorică / petrecere ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

-Visul meu de când am început drumul artistic era să cânt măcar o dată în viață cu fiecare artist mare. Cu fiecare artist ale cărui șlagăre le cânt și la petreceri.

Simona Ruscu a renunțat la cariera din capitală pentru iubirea din copilărie

Știu ca ești căsătorită. Cum ți ai cunoscut soțul, de cât timp sunteți împreuna? Cum te a cucerit și cum a fost nunta voastră?

-La 20 de ani eram pe punctul de a mă muta la București pentru o carieră în jurnalism. Chiar atunci mi-am reîntâlnit un prieten din copilărie, iar chimia dintre noi a fost inevitabilă. La scurt timp ne-am căsătorit. Am știut că vrem o familie, iar cariera se poate face de oriunde. De atunci am ales să rămân la Timișoara. Nunta a fost fix cum le recomand și mirilor mei (cei mai mulți mă și ascultă). Organizată doar după suflet, și cu multe momente de show pentru invitați. Un program diversificat si bine adaptat face dintr-o nuntă un succes.

Îți dorești copilași? Câți ?

– Sigur că îmi doresc. Este cel mai mare miracol. Pentru că am frate și este minunat, cred că orice om merită asta. Deci, minimum doi copii ar trebui să aibă oricine. Între timp fac tot ce îmi stă în putere pentru toți copiii pe care îi întâlnesc.

Simona Ruscu: „Copilăria este cel mai sensibil episod din viața mea”

Cum a fost copilăria ta? Mergeai în vacanțe la bunici?

-Copilăria e cel mai sensibil episod din viața mea. Eu am trăit dintotdeauna la un loc cu parintii si bunicii, chiar la sat. Pentru mine vacantele erau cele în afara satului. Și, deși nu am avut o situație tocmai prietenoasă în copilărie, consider că fix acea perioadă m-a propulsat. Trăind cum nu îmi plăcea, mă ambiționam să ajung mare pentru a schimba situația. Astfel m-am maturizat mult mai repede. Am depășit până la acest moment multe etape, pe care nici nu mi le puteam imagina în copilarie.

Ce lucruri ai învățat de la părinții tăi? Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

-Cea mai mare binecuvântare a vieții mele sunt părinții mei. Echilibrul și libertatea mea li se datorează. Relația bună pe care o am cu oamenii în general, de acasă se trage. Am învățat mereu că omenia e cea mai importantă. Le voi mulțumi toată viața că m-au crescut în dragoste și devotament. Și dacă trebuie să fiu sinceră, bunătatea părinților mei e tot ce am moștenit mai valoros. Mama e cea care mă ține mereu cu picioarele pe pământ. Mă inspiră modestia lor, dar și loialitatea.

„Voiam să prezint precum Andreea Marin, dar Dumnezeu mi-a dat și har de artist”

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

-Sunt o fire admirativă și iubesc oamenii care le aduc fericire celorlalti. Sărbătorile din satul meu îmi dădeau șansa anual să descopăr cum e să fii aproape de cei care cântă. Fie că erau nunți sau că îi vedeam la TV, mă inspirau artiștii. Deși aveam 3-5 ani și nicio șansă reală să visez că voi fi printre ei vreodata mi-am promis ca asta va fi meseria mea. Voiam să îi prezint precum Andreea Marin. Ironia sortii este că Dumnezeu mi-a dat și har de artist chiar mie. Însă, asta am descoperit abia în adolescență.

Astăzi, în 2023, după părerea ta, ce îi lipsește industriei muzicale românești?

-Ordine. Este o perioadă de reordonare a lucrurilor. Mixul pe care noi îl numim haos, cred totuși, că are farmecul său. Nu văd ceva rău ca un artist să abordeze ce vrea el ca stil muzical. Totuși trebuie să știe să facă diferența și să adapteze unde trebuie. Și este important, mai ales, să rămânem în deplină armonie cu noi, ca artiști.

Simona Ruscu: „Nu aș face ceva care să nu-mi aducă satisfacție morală”

Ai vreun regret, în plan personal?

-Prefer sa regret ce am făcut, nu ce n-am făcut. Dar, am intuiție bună, deci nu aș face nimic care mi-ar putea aduce regrete mari.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Nu aș accepta să fac ceva ce nu îmi aduce cu adevărat satisfacție morală. Nici pentru toți banii din lume. Pe scurt, eu trăiesc fix cum simt. Fără niciun compromis, și fără să mă simt datoare în a le da explicații celorlalți.

Ce proiecte ai pentru anul 2023?

-Pe rol am deja podcastul “Vocea Generației”, care este un punct de plecare pentru tot ce urmează. Voi avea și o asociație cu aceeași denumire. De asemenea, Petrecere Surpriză este o producție semnată de mine. Acest proiect se vrea a fi un documentar de petreceri… cu surprize. În plan general, urmeaza melodii și videoclipuri noi, dar și multe evenimente pe care vreau să le onorez cu succes. Toata activitatea mea media este exclusiv online, pe canalele de youtube dedicate.

Simona Ruscu, colaborare cu Zâna Andreea Maria

Simona Ruscu lucrează la diferite proiect alături de Andreea Marin. Aceasta re un podcast pe care îl prezintă, iar Zâna este producător. De asemenea, tânăra a însoțit-o pe unde a avut un moment emoționant. Simona Ruscu are o experiență muzicală vastă și a cântat la sute de evenimente, atât în țară, cât și dincolo de granițe.