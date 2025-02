Cântăreață celebră și fiica ei, izolate: “Ne-a prins zăpadă aici”. Motivul pentru care Misty nu se poate baza pe ajutorul lui Keo. Exclusiv

Ninsorile abundente din Capitală au paralizat multe activități și au dat peste cap planurile multora, printre cei care s-au văzut nevoiți să modifice programul se numără Keo și Alexandra Pavel, alias Misty.

Artistul filmează pentru Te cunosc de undeva, iar Misty și fetița lor, Arya, au fugit, pentru câteva zile, la țară, în satul în care artista a copilărit. Aflat în județul Ialomița, și satul a fost acaparat de ninsorile abundente și de viscol.

ADVERTISEMENT

Keo, în platou la Antena 1, Misty și fiica la țară

Blondina s-a văzut nevoită să schimbe programul imediat după ce s-a trezit cu zăpadă de câțiva centimetri. În plus, codul galben de ninsori a fost extins, astfel că Misty a preferat să-și anuleze tot programul cu fetița și să mai rămână “izolate” la țară.

Micuța Arya este în vacanță, iar Keo și Misty i-au făcut un super program. Mai exact, după câteva zile petrecute la țară, micuța împreună cu mama ei urmau să plece câteva zile la munte. Din păcate, planurile nu au putut fi duse până la capăt din cauza vremeii instabile.

ADVERTISEMENT

“E o perioadă extrem de tristă pentru mine, pentru că am pierdut-o, recent, pe bunica. “Mama”, ca să fiu sinceră, așa cum îi spuneam cu toții. E mama care ne-a crescut pe toți. Simt nevoia să vin des, am venit în fiecare weekend de când am aflat de boala de care a suferit și am vrut să mă știe lângă ea.

Misty și-a pierdut bunica recent: “Simt nevoia să fiu în aici, în sânul familiei”

Iar acum, după ce am pierdut-o, simt nevoia să fiu în aici, în sânul familiei. Cu rudele mele, cu sora cea mai mică a mamei și fiul ei, verișorul meu, ei sunt cei care au locuit aici, cu mama, cu bunica mea. Și simt nevoia să țin aproape de ei.

ADVERTISEMENT

Și acum, că este vacanță, am venit cu Arya să petrecem câteva zile. Și, iată, ne-a prins zăpadă aici.

Urma să ne întoarcem la București ca apoi să plecăm la munte unde aveam să ne întâlnim cu prietenele mele care sunt și ele mămici, și cu fetițele lor.

ADVERTISEMENT

Să petrecem câteva zile împreună la munte. Probabil că le vom prinde, dar nu pentru zece zile cât stau ele, ci pentru două-trei zile. Sper să reușim să ajungem. Momentan nu mă încumet să plec la drum. Și roțile cam patinează”, a declarat Alexandra Pavel, alias Misty, pentru FANATIK.

Misty: “Nu mă încumet să mă pornesc la drum, iar Keo e foarte prins în ultimul timp cu filmările”

Arya a găsit deja câteva activități la țară, pe lângă datul cu sania și jucatul în zăpadă, micuța are grijă și de animăluțele din grădină.

“Nu e foarte departe de București, dar chiar și așa, nu mă încumet să mă pornesc la drum, fie spre București, înapoi acasă, fie spre munte. O să mai așteptăm câteva zile să vedem cum va fi prognoza meteo.

Însă Arya se bucură foarte tare de experiența de aici, de la țară, unde avem animăluțe, le îngrijim, le facem curat, le dăm de mâncare. Avem cățeluși, avem găini. Mergem să culegem ouă, mănâncă ouă proaspete dimineața. E foarte încântată, iar eu simt nevoia să fiu în sânul familiei, să ne găsim cu toții consolare și alinare împreună. Nu doar la bine, ci și la suferință.

Iar , el este la București”, a adăugat Misty.