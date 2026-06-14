Cântăreața cu 35 de milioane de urmăritori a făcut senzație în tribune la Cupa Mondială 2026. Gestul cu care i-a luat prin surprindere pe fanii mexicani

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Cupa Mondială 2026 este ocazia ideală pentru susținerea echipei de fotbal preferate. Cine este cântăreața cu 35 de milioane de urmăritori care a recurs la un gest special. Vedeta a făcut senzație în tribune și i-a luat prin surprindere pe fani.

Ce atitudine a avut o artistă în tribunele de la Cupa Mondială FIFA 2026

Becky G (29 ani) este o artistă și compozitoare născută în Inglewood, California, Statele Unite ale Americii. Tânăra se numără printre cele mai apreciate cântărețe la nivel mondial, având o comunitate mare de fani. Spre exemplu, pe Instagram este urmărită de peste 35,7 milioane de persoane din lumea întreagă.

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Pe contul oficial de TikTok are 23,9 milioane de admiratori. Frumoasa brunetă, pe numele real Rebbeca Marie Gomez, nu este pasionată doar de muzică, ci și de sport. Se numără printre suporterii care nu au lipsit de pe stadionul Azteca, în . Competiția internațională de fotbal se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Gradiosul eveniment va avea loc în trei țări: SUA, Mexic și Canada, unde echipele naționale masculine de seniori ale țărilor membre ale Federației Internaționale de Fotbal Asociație vor disputa mai multe meciuri. Cu această ocazie, sportivii se bucură de toată susținerea partenerelor de viață fie că sunt iubite, fie că sunt soții.

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Nelipsită a fost și solista americană. Becky G a făcut furori cu atitudinea de care a dat dovadă fără nicio reținere. I-a uimit pe suporterii aflați pe stadion pentru că a făcut selfie-uri cu cei prezenți. Artista a folosit chiar telefoanele acestora, imaginile fiind cel mai probabil distribuite ulterior pe diverse rețele de socializare.

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În aceeași situație a fost și renumita cântăreață care a imortalizat momentul special pentru feed-ul său. Totodată, a transmis un mesaj special pentru a păstra viu tot ce a simțit în Campionatul Mondial 2026. „Amintiri care vor rămâne cu mine pentru totdeauna”, a scris vedeta, pe contul personal de Instagram.



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Cu ce fotbalist a avut artista o relație

Becky G este celebră pentru cariera sa muzicală și pentru piesele care au consacrat-o la nivel internațional. De-a lungul anilor a lansat melodii speciale, cu versuri inedite, cum ar fi Mayores cu Bad Bunny, Sin pijama, în colaborare cu Natti Natasha, Shower, Can’t Stop Dancin’ sau Chicken Noodle Soup (colaborare cu J-Hope).

În planul sentimental este discretă, dar în 2016 a făcut publică relația amoroasă cu un fotbalist din Argentina. S-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, pe numele ei Naomi Scott. Ulterior, frumoasa brenetă a declarat că formează un cuplu cu Sebastian Lletget cu care ajunsese chiar să se logodească.

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Din păcate, în 2023 au anunțat că se despart, după ce s-a vehiculat că sportivul a fost infidel. Astfel, cei doi au anulat nunta. Într-un documentar care o are în centrul atenției, denumit „Rebbeca”, Becky G și-a spus partea de adevăr după ce multă vreme a tăcut.

”Tăcerea mea a fost confundată cu o slăbiciune”

„Atunci îmi era foarte greu să accept conceptul de «Pentru asta ai semnat». Nu am semnat pentru asta. Simt că experiența mea este în spatele ușilor închise”, a spus ea, referindu-se la control, relatează revista Cântăreața a mai subliniat că a fost „greu să se simtă în siguranță” când deja îndurase „atât de multă durere”.

„Cel mai greu lucru a fost că tăcerea mea a fost confundată cu o slăbiciune. Nu există cuvinte care să o întărească… doar fapte. Oamenii care sunt meniți să fie în viața ta… aceia sunt cei care cresc odată cu tine”, a completat Becky G. În prezent, se aude că a reluat legătura cu fotbalistul care i-a frânt inima.