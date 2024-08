Cântăreață de muzică populară ajunsă la marginea prăpastiei din cauza fostului iubit turc: „Am vrut să renunț la tot!”

O cunoscută cântăreață de muzică populară a fost pe punctul de a renunța la tot, la marginea prăpastiei, din cauza iubirii pe care o nutrea față de fostul ei iubit, de origine turcă.

Într-o confesiune sinceră și profund emoționantă, cântăreața Elena Anghel, căci despre ea este vorba, a împărtășit detalii despre lupta ei interioară care aproape a dus la sfârșitul carierei sale muzicale. Povestea ei, marcată de o relație amoroasă tumultoasă cu un bărbat de origine turcă, oferă o privire rară asupra sacrificiilor și provocărilor personale pe care artiștii le pot întâmpina în drumul lor spre succes.

„La începuturile mele în muzică vedeam totul roz. Eram ca în melodia celor de la Voltaj, ‘Ca la două zeci de ani, fără griji și fără bani’. Dumnezeu mi-a dat tot ce mi-am dorit, TOT! Am avut un debut foarte bun în muzică, ani de zile.

De la an la an, progresăm uimitor până am început să trec prin fel și fel de încercări, care, bineînțeles, au fost pentru a-mi deschide ochii, dar eu nu vroiam sub nicio formă să-i deschis și așa făcând fel și fel de alături greșite, alegeri pe care eu le consideram potrivite pentru mine, am ajuns în punctul în care am vrut să renunț la muzică”, își începe cunoscuta cântăreață de muzică populară din Sibiu povestea vieții, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Din cauza acestei relații nu mai vedeam nimic altceva”

Însă, povestea sa de succes a luat o întorsătură neașteptată atunci când s-a îndrăgostit de un turc, cu care și-a dorit foarte mult să se căsătorească. În plus, Elena Anghel a explicat cum această relație a afectat negativ relațiile cu colegii de trupă și i-a schimbat atitudinea față de muzică. Avea senzația că toată lumea era împotriva ei, iar atitudinea sa sfidătoare a agravat situația.

„Din cauza acestei relații nu mai vedeam nimic altceva, nimic nu mai conta pentru mine. Am suferit foarte mult și am vrut să renunț la cariera mea muzicală,. Nu mai vedeam nimic altceva, nimic nu mai conta pentru mine… decât EL! N-am vrut să mai fac nimic ce ținea de cariera muzicală, nici cu colegii de trupă nu mă mai înțelegeam, atitudinea și comportamentul meu mi se păreau perfect normale, știi cum e vorba aia: “toată lumea este proastă, numai eu sunt deșteaptă! Nimic nu era bine în jurul meu, pentru ca eu nu eram bine cu mine.

Am trecut prin foarte multe încercări pe care, atunci, nu le-am înțeles, până când am simțit că o iau razna și am conștientizat că trebuie să fac ceva, să iau măsuri”, a mărturisit , descriind cum dragostea a devenit o obsesie care i-a întunecat perspectiva și i-a perturbat viața profesională.

Cunoscuta cântăreață de muzică populară: „Când ne lovim de greutăți, nu căutăm unde trebuie”

Punctul de cotitură a venit când Elena a realizat că trebuie să facă o schimbare majoră. După ce a încercat diverse soluții temporare pentru a-și ameliora starea, a găsit alinare și direcție în credința în Dumnezeu. „În general, când ne lovim de greutăți, nu căutăm unde trebuie, la fel am făcut și eu, am apelat la toate variantele posibile și imposibile, dar acestea m-au ajutat pe moment.

Am conștientizat că trebuie să fac ceva, să iau măsuri. Singura rezolvare a fost la DUMNEZEU! Atât de ușor ar fi totul dacă L-am pune pe Dumnezeu la început în orice,” a afirmat cântăreața Elena Anghel, subliniind importanța spiritualității în viața ei.

„Făceam cea mai mare prostie dacă renunțam la muzică”

Astăzi, Elena Anghel este recunoscătoare pentru lecțiile dure ale trecutului, care au contribuit la dezvoltarea ei personală și profesională. „Nimic nu este întâmplător și tot ce se întâmplă în viața noastră, sunt rezultatele faptelor și a alegerilor noastre, iar Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât tot ce ne îngăduie este pentru binele nostru. Acum am înțeles tot ce s-a întâmplat, nu pot decât să plec capul și să mulțumesc, nu aș fi fost omul care sunt acum, dacă nu aveam acele trăiri și experiențe. Făceam cea mai mare prostie dacă renunțam la muzică.

Muzica este viața mea! Am renăscut și dorința mea de a continua pe drumul cântecului este mai imensă ca niciodată. O simt eu, o simte familia, o simt colegii de trupă, publicul minunat care mă îndrăgește și mă respectă, iar eu nu pot decât să le bucur sufletele de acum înainte cu tot ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit și cât îmi va permite,” a declarat ea cu entuziasm. Cu multe proiecte noi în lucru, Elena este pregătită să ofere fanilor săi noi hituri și performanțe remarcabile.

„La început mi-a fost rușine să cânt”

Elena Anghel este o cântăreață apreciată din Sibiu, cunoscută pentru vocea sa puternică și performanțele memorabile. Cu o carieră începută în urmă cu mai mulți ani, Elena a lansat numeroase hituri și a câștigat inimile fanilor prin talentul și pasiunea ei pentru muzică. În ciuda provocărilor personale, ea a demonstrat o capacitate remarcabilă de a se reinventa și de a continua să inspire prin arta sa.

„Vin dintr-o zonă frumoasă a țării noastre, mai exact comună Cârta, județul Sibiu, o comună situată la poalele Munților Făgăraș. Încă de mică mi-a plăcut muzica și dansurile populare, asta și pentru că, părinții mei au fost dansatori la Ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului, acolo s-au și cunoscut.

La început mi-a fost rușine să cânt, până am fost auzită de colegii de la ansamblu și m-au încurajat să merg pe acest drum. Din clasa a 9-a am început să merg în turnee cu Ansamblul Ardealul al casei de cultură a studenților din Sibiu. A fost foarte frumos totul și am învățat atât de multe lucruri care m-au ajutat enorm în carieră. Mă bucur din suflet că am ales să urmez o carieră în MUZICĂ”, a mai adăugat îndrăgita artistă de muzică populară și de petrecere,