Cântăreața Irina Rimes, dezvăluiri despre relația cu fostul soț. Cum s-au cunoscut cei doi

Cântăreața de peste Prut, Irina Rimes, a vorbit pentru prima oară despre relația amoroasă pe care a avut-o cu fostul soț. Frumoasa artistă a dezvăluit detalii din viața sa intimă, povestind și cum a ajuns să formeze un cuplu cu Andi Bănică, bărbatul cu care s-a căsătorit la doar 22 de ani.

Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu maximă sinceritate despre momentul în care l-a cunoscut pe fostul soț, dar mai ales cum a ajuns să se îndrăgostească de acesta. Irina Rimes le-a povestit fanilor că relația cu Andi Bănică a fost una frumoasă, dar s-a terminat în cel mai urât mod posibil.

„Frumușel, cu prietenul lui, Andi a venit cu mașina, m-a luat, i-a fost rușine să mă ducă acasă, m-a dus la un hotel. Am stat acolo până când și-a luat curajul să mă ducă acasă. Până atunci nu avusesem cu Andi interacțiunea asta de iubiți”, le-a povestit artista fanilor, relatează romaniatv.net.

Irina Rimes, destăinuiri despre relația cu Andi Bănică, fostul soț

„Noi ne iubeam, dar la distanță și am zis că nu vom fi împreună, că nu avem cum. El e acolo, eu sunt aici. M-am îndrăgostit de București, arhitectural.

Țin minte că mă ducea Andi pe străzile orașului vechi și eram ca un copil care merge la zoo și vede tot felul de animăluțe, pentru prima oară”, a mai spus frumoasa artistă, potrivit sursei menționate anterior.

Relația de dragoste dintre Irina Rimes și Andi Bănică s-a destrămat în urmă cu câțiva ani după ce bărbatul a înșelat-o cu o femeie pe nume Nina. Cei doi au divorțat în mare secret în vara anului 2017, tânăra artistă din Republica Moldova declarând la un moment dat că a suferit foarte mult.

Artista, în depresie după divorțul de fostul soț, Andi Bănică

Totodată, jurata de la „Vocea României” a mai precizat că după divorț a intrat în depresie, însă nu i-a lăsat pe cei din jur să vadă cu ce se confruntă. Frumoasa cântăreață a reușit să treacă peste momentele dificile și chiar a început o nouă relație alături de Killa Fonic.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv.

Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus.

Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, a mărturisit Irina Rimes într-un interviu mai vechi, informează cancan.ro.

