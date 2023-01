Cântăreața Maria Andria, dezvăluiri fierbinți despre iubit, în fața Adelei Popescu: ”În fiecare zi vrea să ne ciufulim”

Maria Andria a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre viitorul soț, a făcut declarații picante despre viața lor intimă, dar a povestit și cum a fost pusă în pericol în România.

Maria Andria, declarații savuroase din relația cu viitorul soț. A făcut-o pe Adela Popescu să râdă în hohote

După ce în trecut nu se poată căsători, Maria Andria și-a găsit sufletul pereche, care a și cerut-o de soție. Matteo face totul pentru fericirea artistei, iar aceasta a povestit printre lacrimi cât de mult este iubită.

ADVERTISEMENT

Cântăreața și logodnicul său sunt foarte fericiți împreună, dar vor din tot sufletul un copil. Au apelat la ajutor specializat, iar tratamentele i-au adus Mariei 15 kilograme în plus, însă nu renunță.

„Încă nu suntem căsătoriți, s-a dus și a cumpărat casă, face totul pentru mine. Acum mi-a cumpărat solar al meu. E foarte bun băiat.

ADVERTISEMENT

Are inima foarte bună și e rar să găsești așa ceva. Și e foarte greu că vrem să facem copil și nu putem. Mergem la doctori, am eu niște probleme. A vândut și mașina lui. E 10.000 de euro fiecare tratament, am făcut două, nu au reușit”, a povestit printre lacrimi Maria Andria.

Totodată, pentru că simpatica blondină refuza să plece de lângă mama sa, iar Matteo era nevoit să conducă timp de 5 ore pentru a o vedea, acesta decis să cumpere o casă pentru amândoi. În plus, i-a cerut acesteia să renunțe , pentru a evita stresul.

ADVERTISEMENT

„A cumpărat casă de 400.000 de euro în altă parte, că să fiu acolo. E o datorie foarte mare. Foarte greu găsești bărbat care să facă toate chestiile astea. Eu aveam salon, l-am vândut, mi-a zis că vrea să stau acasă.

El plătește totul. Trimite tot timpul prin bancă și eu mă șochez. Înainte să vin în România, mi-a trimis 800 de euro. Eu nu sunt fată care să consume mulți bani. N-o să mă duc să mănânc bani. Familia lui are restaurante”, a continuat vedeta.

ADVERTISEMENT

Maria Andria: „În fiecare zi vrea să ne ciufulim”

Maria Andria a mărturisit că are parte de un bărbat foarte bun. E sensibil, face curățenie, gătește și în fiecare seară îi face masaj timp de o oră pentru a o ajuta sa doarmă. Totuși, din punctul de vedere al artistei, are și un defect, care ține de viața lor intimă.

ADVERTISEMENT

Maria Andria a povestit detalii picante în direct, în emisiunea La Măruță, și a făcut-o pe Adela Popescu, cea care-i ține locul prezentatorului , să râdă în hohote.

„În fiecare zi vrea să ne ciufulim. Și eu mă obosesc, nu pot. El când m-a văzut când m-am aranjat și mi-am pus ciorapul voia, dar eu i-am zis că nu se poate. Am pus și kilograme, el e slăbuț. Lui îi place, că trage palme. Nu la față, la c*r așa. Nu e violență, îmi place și mie. Dacă nu-mi dă pălmișoară, nu simt”, a dezvăluit Maria Andria.

Maria Andria, clipe de coșmar în România după ce a chemat un taxi: „Avea cuțit pe partea cealaltă. M-am speriat foarte mult”

Maria Andria a mărturisit că Matteo este și gelos și că niciodată nu o lasă să călătorească de una singură în străinătate. Acest lucru nu o deranjează pe tânără, care oricum obișnuia să fie însoțită de mama sa peste tot.

Din contră, Maria Andria a mărturisit că se bucură pentru că are cine să o protejeze și a povestit ce i s-a întâmplat când a vrut să ia un taxi în România.

Pentru că șoferul și-a dat seama că are în față un grup de străini, ar fi încercat să-i tâlhărească pe ea și pe prietenii săi. Maria Andria a susținut că la finalul cursei, bărbatul a pretins că nu a fost plătit și i-a amenințat cu un cuțit, cerându-le toți banii din portofel.

„Și ieri am pățit rău. Am luat un taxi. Am intrat înăuntru. Noi voiam să ne întoarcem la hotel. Eram eu, mama, Matteo și încă o mașină cu prietenii noștri din Cipru. Și am vorbit eu în română, i-am arătat adresa și i-am zis să ne ducă la hotelul ăla.

Când a auzit că ceilalți vorbeau greaca, a aranjat el celălalt taxi și ne-a dus. Avea cuțit pe partea cealaltă, noi ne-am speriat, pe mama a luat-o plânsul și pe bani, cei 50 de lei, i-a aruncat jos ca să nu se vadă. Mama l-a plătit și el a zis că nu s-a plătit. După aia a zis: ‘Vreau să-mi dați toți banii!’. Mama s-a speriat foarte mult. M-am speriat foarte mult când am văzut cuțitul!”, a povestit Maria Andria.