Cântăreața Nicoleta Voicu, hărțuită și amenințată! Fosta iubită a lui Gheorghe Turda spune că Poliția nu face nimic să o ajute

Cântăreața Nicoleta Voicu, una dintre cele mai cunoscute, dar ghinioniste, artiste din lumea muzicii populare trece prin momente dificile de câțiva ani buni din cauza unui bărbat pe care, susține ea, nu îl cunoaște și care o hărțuiește fără încetare.

Șirul de probleme al cântăreței de muzică populară Nicoleta Voicu pare să nu se mai termine, problemele de sănătate și cele financiare făcând ca artista să fie la capătul puterilor.

Și, colac peste pupăză, cântăreața Nicolae Voicu, fosta iubită a lui , se confruntă și cu stresul pe care un necunoscut i-l provoacă adeseori, acesta sunând-o regulat de pe un număr necunoscut și o amenință de fiecare dată.

Culmea, a mai explicat cântăreața de muzică populară, în repetate rânduri a apelat la ajutorul Poliției, dar, în ciuda reclamațiilor depuse, situația care, deja, durează de trei ani, nu s-a rezolvat.

Cântăreața Nicoleta Voicu, hărțuită și amenințată regulat de trei ani

„Durează din 2019, începând cu 22 aprilie. Sunt sunată continuu, în fiecare lună, 2019, 2020, 2021, de pe un număr privat. Ultimul apel a fost în data de 14 august, de fapt, două apeluri. Acestea m-au băgat în panică. Mi-au declanșat starea de panică. Eu am făcut o plângere penală la Secția 15 de Poliție în 29 ianuarie 2021. Am atașat de fiecare dată fiecare apel, de câte ori sunt apelată de pe acest număr privat, mail-uri. Am atașat mail-uri la poliție”, a spus Nicoleta Voicu la Antena Stars, citată de .

E adevărat, a explicat artista de muzică populară, Poliția i-a spus, la fiecare reclamație făcută, că anchetează cazul, dar, până acum, nu s-a rezolvat nimic, motiv pentru care Nicoleta Voicu se teme că, la un moment dat, agresorul din spatele numărului necunoscut care o hărțuiește ar putea să îi facă o vizită nedorită.

”Omul acesta a făcut o obsesie pentru mine, omul acesta are probleme psihice din moment ce mă sună continuu. Nu am avut conflicte cu nimeni Eu nu am conflicte și tocmai de aceea îmi amplifică starea de spaimă, de teroare. Mă pot trezi cu el la ușă”, a mai spus Nicoleta Voicu pentru sursa citată.

Nicoleta Voicu, lung șir de ghinioane

trece printr-o serie care pare nesfârșită de probleme și ghinioane, cazul hărțuirii sale fiind doar una dintre situațiile critice ale vieții artistei de muzică populară.

Astfel, cu ceva timp în urmă, Nicoleta Voicu a crezut că suferă de leucemie, constatând, că, din fericire, doar lipsa vitaminelor din corp îi provocau problemele grave de sănătate pe care le avea.

Apoi, pentru Nicoleta Voicu ultima perioadă a fost una dificilă din punct de vedere financiar și a fost la un pas să rămână pe străzi din cauza lipsei banilor.

În plus, despărțirea de celebrul rapsod popular Gheorghe Turda nu a fost deloc una ușoară, cei doi fiind implicați, la un moment dat, într-un scandal epocal, cei doi ajungând să nu își mai vorbească deloc după ce s-au acuzat reciproc de toate relele din lume.