Cântăreața Sorina Ceugea, transformare uluitoare la 2 luni după ce a născut. Foto

Cântăreața de muzică populară Sorina Ceugea a trezit invidia în toate femeile din România! Artista a reușit să revină la formele ei în doar două luni după ce a născut și, culmea, fără să țină nicio dietă!

Cântăreața a născut la începutul lunii august o fetiță perfect sănătoasă, pe care a botezat-o cu numele Vanessa Evelyn, iar de atunci au trecut doar două luni, timp în care vedeta arată de parcă nu ar fi devenit mamă.

Sorina Ceugea a ajuns de la 70 de kilogramne la 53 în acest timp scurt, iar artista este mândră de silueta ei, declarând că nu a ținut absolut nicio dietă.

Sorina Ceugea, într-o formă de invidiat: „În cazul meu este genetic”

„Nu am ținut nicio dietă. Cred că în cazul meu este genetic. Multe mămici m-au întrebat dacă am ținut cură sau dacă am urmat vreun regim alimentar. Răspunsul este clar nu, ținând cont că eu alăptez, acest lucru ar afecta.

Plus de asta nu aș ține niciodată vreo cură. Atâta timp cât ai o limită în toate, lucrurile vor decurge în mod normal. Mă gândesc însă, în viitorul apropiat să merg la sală. Puțină mișcare nu ar strica, în felul acesta m-aș si relaxa”, ne-a declarat Sorina Ceugea.

Cântăreața ne-a povestit despre momentul care le-a schimbat viața, și anume venirea pe lume a Vanessei. Folclorista spune că este foarte emoționată și acum, iar cel mai dificil moment a fost faptul că soțul ei, Danezu, nu a putut să își vadă micuța până când a fost externată din cauza condițiilor stricte cauzate de pandemia de coronavirus.

La petrecerea de botez a Vanessei a participat și Manuela de la Puterea dragostei

Vanessa a fost botezată de curând, iar părinții i-au organizat o petrecere respectând normele în vigoare la acel moment.

„Au fost 50 de oameni, ne-am chemat cei mai apropiați prieteni… Dar am petrecut la maximum, nici nu puteam să îmi dau seama cât de bine te poți distra la un botez, mai ales că, de cele mai multe ori, când vine vorba de petreceri, cumetrii și paranghelii, eu sunt pe scenă, nu în public. Am avut emoții mari când a venit vorba de petrecere, doream să fie totul perfect pentru momentul care reprezintă încreștinarea fiicei mele și a lui Danezu.

Așa că, noi am chemat să cânte câțiva oameni, dar până la urmă, pe scenă, au urcat toți artiștii de acolo. A cântat și Ticy, și Liviu Puștiu, și orchestra, s-a făcut un show de zile mari. Iar Manuela de la “Puterea Dragostei”, care mi-e prietenă bună, cu Bibicioiu și cu ceilalți din gașca lor au făcut un show pe scena dansând cum nu am mai văzut”, ne-a mai povestit Sorina Ceugea.

