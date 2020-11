Xonia este cea mai nouă concurentă a emisiunii ,,Bravo, ai stil! Celebrities”, după ce cântăreața Emy Alupei a fost eliminată din competiție în gala de duminică.

Începând de miercuri, 11 noiembrie, Xonia va participa la competiția televizată stilului pentru a surprinde publicul veleitățile sale stilistice. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Instagram a emisiunii, iar tânăra a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

linca Vandici, prezentatoarea reality show-ului difuzat pe Kanal D, a anunțat că Xonia va fi ultima concurentă care va intra în emisiune. Cântăreața Xonia, în vârstă de 31 de ani, s-a născut în Melbourne, Australia, iar părinții ei sunt români.

Cântăreața Xonia vine la Bravo, ai Stil! Celebrities, după eliminarea lui Emy Alupei

La scurt timp de la eliminarea lui Emy Alupei, în competiție intră o altă artistă, Xonia. Blondina este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Loredana Sachelaru, pe numele ei adevărat, și-a început cariera de artistă la vârsta de 8 ani, iar la vârsta de 14 ani a semnat deja contract semnat cu o casă de discuri.

Ulterior, cariera tinerei s-a aflat în continuă ascensiune și a colaborat cu artiști renumiți precum J. Balvin. În plus, Xonia a urmat cursuri în cadrul unei instituții prestigoase, unde au studiat Rihanna, Britney Spears, Janet Jackson sau Ne-Yo.

,,O celebră cântăreață este noua concurentă de la “Bravo, ai stil! Celebrities”!

Xonia, pe numele sau Loredana Sachelaru născută în Melbourne (Australia) și-a început cariera muzicală la vârsta de 8 ani, până la vârsta de 14 ani semnase deja un contract cu o casă de discuri. În cariera sa muzicală a colaborat cu nume grele ale industriei muzicale internaționale, precum Martin Jenkins (VHJ Music), Rob David (Kylie Minogue – “Can’t get you outta my head), Brian Rawling (Cher), Doug Brady (Olivia Newton John, Doug Brady), Kevin Colbert (Paulina Rubio – “Casanova”, Brian Canham (Psuedo Echo – “Funky Town”). De asemenea, Xonia a dus pasiunea pentru actorie la alt nivel și, după absolvirea cursurilor de specialitate, a urmat o serie de colaborări cu agenții de profil; printre aparițiile cinematografice și TV ale acesteia se numără Noah’s Ark (Cable TV), Sea Chance (TV Series A.B.C), High Flyers (Channel 10), Holly’s Heroes (Cable TV), serialul Neighbours (Grundy Television), Lost and Found, Charlotte’s Web (Paramount Pictures), rolul principal în scurtmetrajul What to Say (The Indian Maiden).”

În trecut, Xonia s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a suferit de o boală din cauza căreia fața îi era foarte umflată. Cei cârcotași au speculat blondina are această problemă din cauza operațiilor estetice. Xonia a așteptat tratamentul necesar pentru a se vindeca și s-a retras pentru o bună perioadă de timp din lumina reflectoarelor pentru a se focusa pe sănătatea ei.

„M-am regăsit spiritual prin tot ce mi s-a întâmplat, consider că a fost un ‘cadou’ din partea lui Dumnezeu pentru că m-a trezit să văd care sunt lucrurile importante în viață, de care am uitat. Mai exact, sănătatea.”, a declarat la Xonia în trecut.

Acum, Xonia este pregătită să revină în atenția publicului și așteaptă cu nerăbdare să le demonstreze tuturor talentul ei din punct de vedere vestimentar și să îi suprindă pe telespectatori cu veleitățile sale stilistice.

,,Sunt foarte emoționată și, în același timp, mă bucur enorm să fiu aici, alături de voi.”, a spus vedeta la prima întâlnire cu podiumul “Bravo, ai stil! Celebrities”.