Cântăreț celebru din România, 6 ani printre gloanțe și droguri: “Ne-au omorât doi colegi”. Exclusiv

Ciro de Luca, talentatul și simpaticul cântăreț italo-român ne spune cum a fost viața lui, timp de 6 ani, la carabinieri. A renunțat să-și mai pună viața în pericol odată ce l-a cunoscut pe Alexandru Arșinel.

Ciro de Luca, amintiri incredibile din comunism

Ciro de Luca se simte mai mult român decât italian. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK aflăm cum i-au murit doi colegi pe vremea când lucra la carabinieri, într-o zona rău famată din Roma.

Când era copil și mergea de la Napoli la Fetești, mama lui era obligată să meargă periodic, la miliție, ca să dea declarații. Ciro de Luca ne spune cum, din cauza unei inundații, și-a cunoscut viitoarea soție și aflăm cum și-a luat diplomă de bucătar.

“Îmi doream să ajung în vârful vulcanului”

Te-ai născut la Napoli, dintr-un tată italian și o mamă româncă. Cum a fost copilăria ta?

-M-am născut la Torre del Greco (Napoli) la poalele vulcanului Vezuviu. Încă de mic plecam singur prin pădure și îmi doream să ajung în vârful vulcanului, să pot atinge zăpada pe care o vedeam de jos.

Pe la vârsta de 10 ani am învățat să înot și am schimbat Vezuviul cu marea care era la doar 3 km de unde locuiam. Îmi plăcea sa pescuiesc sub apă fructele de mare.

Ciro de Luca, amintiri din epoca de aur: “Când ajungeam la Fetești trebuia să anunțăm miliția”

Îți petreceai vacanțele și în România? Era încă regimul comunist.

-Când ajungeam cu familia la Fetești trebuia sa anunțăm miliția. Bunicul și mama erau chemați la postul miliției periodic. Eu, fiind copil, nu prea am fost deranjat.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Eram mereu un tip de gașcă, pus pe glume, mai ales că reușeam să imit mulți actori și politicieni italieni.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu, ceilalți colegi copiau de la mine fiindcă eram foarte atent la ore.

Ciro de Luca, 6 ani printre gloanțe și droguri: “Ne-au omorât doi colegi”

Ai absolvit facultatea și, timp de mulți ani, ai fost ofițer în armată. De câte ori ai fost aproape de pericole?

-Am activat 6 ani la ROS (Reparto Operativo Speciale, Roma), într-o zonă rău famată. Acolo a avut loc o spargere la o bancă, cu schimb de focuri. Din fericire au fost doar doi răniți.

În 1997, comandantul nostru a descoperit, într-o vilă, o cantitate mare de droguri și foarte mulți bani falși. La întoarcere spre sediu o mașină de-a noastră a fost acostată de traficanți și ne-au omorât doi colegi.

Ți-a luat destul de mult să renunți la carabinieri și să te decizi, sută la sută, muzicii.

-Și când eram în cadrul Carabinierilor eu oricum aveam aprobare și colaboram cu Teatrul Avila din Roma condus de Enzo Mastroianni, vărul celebrul actor Marcello Mastroianni. pe scena teatrelor de vară în 1999, m-a abordat și mi-a propus să colaborez cu teatrul de revista Constantin Tănase. Am acceptat cu bucurie, mi-am dat demisia și m-am mutat definitiv în Romania.

Care a fost cel mai bun moment din cariera ta muzicală? Dar cel mai rău?

-Cel mai bun moment a fost când , am câștigat concursul Eurovision în Romania. Cel mai rău moment a fost perioada pandemiei.

Cum te simți, în inima ta, român sau italian?

-Dintodeauna m-am simțit mai mult român decât italian.

Ciro de Luca are diplomă de bucătar

Apropo de Italia, cât de pasionat ești de bucătărie? Cu ce preparate îți servești familia și musafirii?

-Bucătăria, pentru mine, este o adevărată pasiune, ca și muzica. Atât de pasionat sunt încât și în acest domeniu. Prepar foarte multe rețete italienești, românești, dar și internaționale.

Printre preferatele mele și ale familiei sau musafirilor, sunt: lasagna, gnocchi ai 4 formaggi, bucatini alla amatriciana, spaghetti alla carbonara (ricetta originale), spaghetti alle vongole sau ai frutti di mare, insalata marinara di polpo, frittura di pesce misto (barbun, calamar, creveți).

”Ca să mă revanșez am invitat-o la o cină romantică”

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Marilena? Cine pe cine a cucerit, până la urmă?

-Eu eram la etajul unu și ea la parter. Am avut o problemă la instalația din baie și am inundat-o. Ca să mă revanșez am invitat-o la o cină romantică preparata de mine. De atunci suntem împreuna. In ianuarie 2024 am împlinit 20 de ani de relație.

Ea știa că ești artist sau a aflat ulterior?

-Știa, dar pana la incidentul cu instalația nu mă băga în seamă.

Cum reușiți să aplanați conflictele din familie? Cine cedează primul?

-Eu cedez mereu iar ea tace, dar ne trece repede.

Abia după 15 ani de relație ai cerut-o de soție. Cum a reușit să reziste așa de mult?

-În 2007 ne-am logodit în biserică și fiind amândoi la a doua căsătorie nu ne-am grăbit.

Cum este tatăl Ciro? Ai încercat să fii ca tatăl tău pentru tine, vis a vis de fiul tău, sau ai fost doar tu?

-Am fost, de mic, o fire independentă și așa am transmis mai departe.

Ce și-a luat Ciro de Luca din primii bani câștigați

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-De la 9 ani ajutam la culesul fructelor din livada bunicilor din Italia și cu banii câștigați mi-am cumpărat primii mei blugi de firmă.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Pe scena teatrului de vară din Costinești, în momentul în care cântam refrenul la Senza giacca e cravatta, mi-a intrat o gânganie în gură și am înghițit-o.

Bineînțeles ca nu am mai putut continua să cânt, negativul a mers în continuare, iar publicul, dându-și seama că eu cântam live, m-a aplaudat minute în șir. Mi-am revenit și a trebuit să-mi prelungesc programul la cererea publicului.