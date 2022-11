Cântărețul Alex Mica, înșelat de iubita agresivă: ”Din cauza femeilor sunt praf”

Alex Mica, artistul care a scris istorie cu piesa ”Dalinda”, a revenit în atenția publicului după o perioadă în care decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Înșelat și pus la pământ de prezențele feminine din viața lui, cântărețul a avut mai multe episoade în ultimii 15 ani în care a avut nevoie de recuperare psihiatrică pentru a se pune pe picioare.

Alex Mica, la un pas să fie distrus de o nouă iubită

După cinci ani de la ultima relație, Alex Mica credea că a ieșit soarele și pe strada lui și că și-a găsit, într-un final, jumătatea. Însă, lucrurile nu au fost deloc așa. .

Deși o iubește, el este cel care a luat decizia a renunța, asta pentru a se proteja și a nu ajunge în fața unui episod care îl poate distruge. Atitudinea ei impulsivă și agresivă, dusă la extrem, sunt cele peste care nu poate trece.

”Alex Mica o ia de la capăt”

– Cum te găsim astăzi?

Aș putea spune că Alex Mica o ia de la capăt, cu voință 100% și merge înainte. Pentru că înainte, era… mai bine.

– Am văzut că ai revenit în forță după o perioadă în care aproape ai renunțat să mai lansezi piese?

După o lungă perioadă în care m-am detașat de lumina reflectoarelor și de industria muzicală, respectiv de propria mea carieră, mi-am găsit liniștea interioară și dorința de a-mi duce visul de mic copil, pe cele mai înalte culmi! Cei ce mă știu și m-au apreciat ca artist, în mod deosebit, sunt încă dornici să mă vadă pe scene și să îmi asculte creațiile muzicale.

În toți acești ani, eu nu am renuntat de tot la cariera. Doar că am lansat piese, an de an, care… nu au avut impactul scontat. Poate că nici nu am avut cele mai spectaculoase piese, dar acum m-am pus serios pe treabă!

– Ai stat mulți ani departe de București, de ce ai decis să te muți acum?

M-am mutat în București, deoarece aici se dă ora exactă în orice domeniu la noi în România. Aici am toate șansele să reușesc, încă odata!

Din nou, artistul a fost trădat de femeia pe care o credea jumătatea lui

– Am văzut o postare pe story în care povesteai despre noua iubită, pe care o numeai ”fostă deja”. Erați de mult timp împreună?

După 5 ani de singurătate, timp în care cu greu am reușit să vindec rănile relației de ani buni ani, care s-a sfârșit neplăcut, m-am reîndrăgostit! Relația care tocmai s-a încheiat, a durat 2 luni. Noi am locuit împreună încă de la început, ea fiind din Târgu Jiu, iar eu în București.

Am decis să pun capăt, din simplul motiv că nu puteam să ne înțelegem, deși toate mergeau minunat, pe toate planurile. Însă ea nu se putea liniști. Cum mie nu îmi place cearta și agresivitatea, am hotărât să îi rămân prieten în continuare, dacă acceptă asta. Vreau să o sprijin cu tot ce pot și să o iubesc sincer, pur și… neconditționat, fără să mai existe implicare de natură fizică. Prefer să fim bine separat, decât să ne distrugem împreună!

Alex Mica: ”Am prins-o înșelându-mă”

– De ce ai decis despărțirea definitivă?

Motivul despărțirii a fost atitudinea ei impulsivă și agresivă, dusă la extrem. Dar, și faptul că am prins-o înșelându-mă fix la câteva ore după ce am pus punct relației. Asta mă face să cred că intuiția mea nu m-a mințit și că juca teatru de manipulare, încercând să mă facă să cred că sunt paranoic și nebun. Dar realitatea mi-a demonstrat adevărul, așa că… prefer să iubesc detașat, decât să mă rănesc și să mă hrănesc cu iluzii! Am fost mințit cu zâmbetul pe buze.

– O vedeai ca pe femeia alături de care să faci pași spre altar?

Sincer, îmi doream atât de mult asta alături de ea, încât am cerut-o de trei ori de soție, în trei ipostaze diferite, dar speciale, din punctul meu de vedere.

– Ai mai suferit și în trecut din cauza femeilor?

DA! Mult, din cauza multor femei! De la 15 ani, numai din cauza femeilor sunt praf!

Praf din cauza femeilor, dar și al veniturilor

– Din ce te întreții financiar?

Am un venit modest, asigurat lună de lună, iar în rest din drepturile de autor, concerte. În principiu din muzică trăiesc de la 18 ani. Mai nou produc și vând piese și altor artiști, oameni care vor să înceapă o cariera, sau chiar și pentru cei care vor să aibă pur și simplu o piesă proprie, din pură pasiune pentru artă!

– Ce urmează pe plan profesional? Vei mai lansa curând o piesă?

Surprize mari, dar în timp… durează până reușesc. Am nevoie de oamenii potriviți, ca să îmi pot duce creația la cel mai înalt nivel. Totul e face împreună, cu răbdare și… tutun!