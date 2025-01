Cântărețul care a cucerit YouTube-ul din România trăiește o iubire de invidiat: „Mi-au trebuit două luni să am curaj să îi scriu”

Cântărețul de muzică de petrecere care a cucerit YouTube-ul din România, ajungând în top 10 Trending, vorbește, în exclusivitate pentru FANATIK despre celălalt succes al său, cel din viața personală, căci trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soția lui.

Cântărețul care a rupt gura târgului la început de an, pe YouTube, interviu despre dragostea vieții sale

Șerban Bădiță, care a dat tonul începutului de an cu piesa , realizată în colaborare cu senzuala Alexandra Creț, și povestește despre cele mai frumoase momente din viața lui.

ADVERTISEMENT

Cum ai cunoscut-o pe soția ta, Simona, și care a fost prima impresie despre ea?

– Pe soția mea am cunoscut-o acum 8 ani la un eveniment din familia ei. Fratele său și-a organizat petrecerea de 18 ani, iar pe mine m-a chemat să îi cânt. Acolo am văzut-o prima oară și sperăm din suflet să nu aibă iubit pentru că îmi fugeau ochii într-una după ea.

Am rugat pe cineva din sală să îmi lase Instagram-ul ei și mi-au trebuit 2 luni ca să îmi fac curaj să îi scriu. Prima impresie a fost una foarte bună, având în vedere că tot evenimentul m-am uitat după ea, sperăm să nu se observe lucrul acesta, dar mai târziu mi-a spus că s-a văzut foarte tare. Eu deja îmi imaginam că o să fie soția mea și că o să avem o familie împreună.

ADVERTISEMENT

„M-a atras felul ei de a fi”

Ce te-a atras cel mai mult la ea?

– Pe lângă toată frumusețea, pentru că pentru mine soția mea este cea mai frumoasă femeie, m-a atras felul ei de a fi. De asemenea, și naturalețea și blândețea cu care îmi vorbea și tot calmul pe care mi-l transmitea atunci când eram doar noi doi.

Cum a evoluat relația voastră de la prima întâlnire până la momentul în care ați decis să fiți împreună?

ADVERTISEMENT

– Relația noastră a evoluat foarte repede. Singurul lucru care a durat mai mult a fost doar curajul meu până în momentul când i-am scris. Apoi am ieșit 3 seri la rând în parc și amândoi ne simțeam câ și când ne cunoșteam de mulți ani. După acele 3 ieșiri, am hotărât să fim împreună și iată-ne după 8 ani formând o familie și cu o fetiță de 5 ani.

Șerban Bădiță, despre nunta emoționantă cu Simona

Cum ai planificat cererea în căsătorie? A fost ceva spontan sau bine organizat?

– După nici un an de relație am considerat și am simțit că este momentul că povestea noastră trebuie să meargă la nivelul următor, așa că în anul 2018 în prima zi de Paști, am cerut-o în căsătorie. I-am spus înainte cu aproximativ o săptămână că ar fi frumos să ne întâlnim familia mea cu familia ei, iar ea a fost încântată de idee. Doar părinții mei au știut despre ce voiam să fac.

ADVERTISEMENT

Care a fost reacția soției tale la cererea în căsătorie?

– Reacția ei a fost una foarte frumoasă, s-a bucurat și a început să plângă în momentul în care i-am oferit inelul.

Cum a fost organizarea nunții? Ați avut o tematică specială?

– Organizarea nunții a decurs așa cum ne-am dorit. Am avut peste 400 de invitați, totul a fost organizat de mine și de soția mea cu ajutor și din partea părinților noștri. Nu am avut o tematică specială, în schimb ce a fost mai special a fost faptul că nu au fost prezente obiceiurile tradiționale cum ar fi “furatul miresei” sau “furatul pantofului”.

Care a fost cel mai memorabil moment din ziua nunții voastre?

– Cel mai memorabil moment al nunții noastre a fost acela când la casa miresei m-a întâmpinat fetița mea și i-am oferit un buchet de flori, iar mai apoi, un moment cu aceeași intensitate a fost acela când am văzut-o pe soția mea îmbrăcată în rochie de mireasă.

Fiica artistului îi calcă pe urme

Care este cel mai frumos moment pe care l-ai trăit alături de copilul tău până acum?

– Cel mai frumos moment pe care l-am trăit alături de fata mea până acum a fost acela în care mi-a cântat pentru prima oară și am realizat că are înclinații către muzică.

Cum îți influențează copilul cariera și deciziile profesionale?

– Antonia mi-a influențat cariera într-un mod pozitiv, pot spune. Mi-a dat curajul, puterea, dar, cel mai important, mi-a dat un sens și un motiv pentru care să muncesc din ce în ce mai mult.

Cum ai reușit să îmbini cariera muzicală cu viața de familie?

– Pot spune că am norocul de o familie care mă înțelege și mă susține în absolut tot ce fac. Aceste lucruri mi-au ușurat aspectele acestea de a mă împărți între familie și carieră. Am încercat mereu să îmi fac timp și pentru cariera mea, dar și pentru familie.

Ce proiecte de viitor ai și cum crezi că vor influența ele viața ta de familie?

– Pentru viitor, îmi propun să lansez cât mai multe piese frumoase special pentru toți cei care îmi ascultă și îndrăgesc muzica. Deja am pregătite câteva surprize frumoase, atât piese single, cât și duete cu artiști îndrăgiți de la noi din țară. Posibil să îmi influențeze timpul petrecut cu familia mea, în sensul că lucrând din ce în ce mai mult, automat și timpul petrecut în familie se micșorează.

Cântărețul Șerban Bădiță, pe locul 9 în Trending pe YouTube de două săptămâni, promite, așadar, noi melodii de succes, precum cea lansată de curând.