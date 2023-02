Favoritul lui Horia Brenciu și al Deliei Matache a renunțat la preoție după X Factor: ”Mi-a fost frică de eșec”

Un cântăreț de la noi a fost pe punctul de a deveni preot, dar a urmat apoi un cu totul alt drum. Cristian Secui, cunoscut pentru participarea la X Factor România, a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum se ascundea de părinți atunci când ținea slujbe singur prin casă și avea senzația că se adresează mulțimii din biserică.

Cristian Secui, fostul concurent de la X Factor care i-a cucerit pe Brenciu și Delia, la un pas să se facă preot

Cristi Secui a urcat pe scena concursului muzical de la Antena 1 în urmă cu 7 ani, acesta interpretând melodia „Taxi” a lui What’s UP . La X Factor, Cristian i-a cucerit pe și , aceștia oferindu-i votul lor de încredere.

Înainte de înscrierea în competiție, băiatul avea cu totul alte planuri, unele pe care nici familia lui nu le bănuia. Singurul care a știut dintotdeauna că visul său era să devină preot a fost bunicul său, cel care îl ducea des la biserică. Chiar dacă a luat-o pe calea muzicii, Secui nu s-a îndepărtat de tot de credință.

Nu mai are gândul de a se călugări ori de a avea propria parohie, dar mai dă din când în când pe la biserică pentru a face parte din cor, atunci când au loc sărbători importante.

Când era mic, Cristian se deghiza în preot și își făcea singur straiele, exersând pentru visul său fără să fie văzut de mamă. Tânărul a povestit pentru FANATIK că îi era rușine și nu voia să își imagineze cineva ca a luat-o razna.

„Îmi ascundeam lucrurile când venea maică-mea să nu creadă că am luat-o razna”

„Aveam 10-11 ani când bunicul venea după mine în fiecare duminică dimineața și mergeam cu el la biserică. Mă punea cu el în cor, iar când avea ocazia, nu ezita să îmi dea să citesc câte o rugăciune în fața tuturor.

Țin minte, eu atunci studiam saxofonul în paralel cu dorința de a fi preot. Apoi am început să studiez oboiul la Liceul de Artă. Nu mi-a fost prea drag instrumentul, iar când veneam acasă, în loc să studiez, îmi făceam din cearșafuri haine de preot și țineam slujba de duminică.

Îmi ascundeam lucrurile când venea maică-mea în casă să nu creadă că am luat-o razna sau ceva. Îmi era rușine, îmi plăcea să fiu singur, acela e refugiul meu. Până la un moment dat, am crezut că asta o să fac și asta îmi e menirea, dar am ajuns într-un punct unde am realizat că poare nu e tocmai locul meu acolo. Am luat-o pe un alt drum”, a povestit Cristian Secui în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu prea mă băga nimeni în seamă. Cred că asta m-a ambiționat și mai tare”

S-a apropiat de muzică mergând cu părinții săi la diferite evenimente. La o sărbătoarea a orașului său, Baia Mare, Cristi și-a dat seama că ar vrea să fie și el pe scenă. „Când aveam ocazia, la evenimente, încecam să mă strecor și eu să cânt o piesă la microfon, dar nu prea mă băga nimeni în seamă. Cred că asta m-a ambiționat și mai tare.

Am început să-mi croiesc propriul drum în ciuda celor care nu îmi dădeau speranțe. Am început să mă filmez singur acasă și să postez clipurile pe rețelele de socializare. Am început să primesc tot felul de reacții și am zis că asta vreau să fac.

Mi-a fost frică de eșec, și aveam nevoie de o confirmare. Confirmarea a venit în urma participării la X Factor, și atunci am renunțat de tot la biserică”, ne-a mai spus Cristian.

Prima piesă cu care a ajuns la sufletul oamenilor, ceva mai cunoscută, se numește „Pentru tine”, după care au urmat alte melodii scoase de Cristi: „Unde sunt prietenii mei” și „Numai mie”, în colaborare cu Ramona Darha.