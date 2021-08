Cântărețul Karym s-a trezit cu mașina vandalizată: „Am depus plângere penală”. Ce s-a întâmplat noaptea trecută

Karym s-a trezit în cursul dimineții cu cauciucurile sparte la una dintre mașinile sale, în urma unor distrugeri provocate de autori necunoscuți în cursul nopții trecute.

ADVERTISEMENT

Cântărețul nu se plânge de pagubele create de cei care nu încap de el, ci se teme pentru viața lui și a fiului său. Totul s-a întâmplat în Brăila, acolo unde artistul locuiește.

Karym s-a întors recent acasă după 2 săptămâni în care a fost plecat cu cântări și într-o scurtă vacanță prin țară și, nici nu bine a reușit să se relaxeze alături de cei dragi, că roțile mașinii sale au fost făcute vraiște.

ADVERTISEMENT

Cântărețul Karym s-a trezit cu mașina vandalizată

Karym ne-a povestit că mașina era parcată în fața casei sale și că nu știe cine este persoana care i-ar fi putut face asta. Totodată, artitul a mărturisit că nu este prima oară când mașina sa, o Dacia Logan, este vandalizată.

A mai avut astfel de probleme în trecut când s-a trezit cu oglinda spartă și mașina zgâriată. Printre suspecți se numără vecinii artistului, cu care acesta a intrat de câteva ori în conflicte din cauza petrecerilor prea zgomotoase pe care aceștia le dădeau.

ADVERTISEMENT

În ultima vreme, Karym a preferat să își vadă de treabă, însă cu toate acestea nu este lăsat în pace. ne-a spus că pe lângă vandalizările mașinii sale, a primit tot felul de mesaje pe telefon de pe conturi false în care respectivele persoane nu au un limbaj tocmai prietenos.

„Am fost plecat două săotămâni, toate au fost ok. Dimineața m-am trezit cu roțile înțepate. Noroc că ai mei nu sunt acasă, sunt plecați în Franța în vacanță. Nu știu cine ar fi putut fi. S-or fi îmbătat unii pe la vecini, căci și azi noapte a fost mare petrecere, muzica dată la maximum, dar nu am băgat în seamă.

ADVERTISEMENT

Eu am mai avut probleme cu vecinii în trecut de la muzica dată prea tare. Evident, am chemat poliția, am depus plângere penală și aștept să vedem ce se întâmplă.

Pagubele nu sunt foarte mari, se ridică undeva la 2.000 de lei. Cel mai tare mi-e teamă ca astfel de situații să nu se repete când e fiul meu acasă, de asta mi-e mai tare frică, nu de pagube. Am depus plângere penală ”, a declarat Karym în exclusivitate pentru Fanatik.

ADVERTISEMENT

Polițiștii îl caută pe făptaș

Reprezentanții Poliției din Brăila au făcut câteva declarații despre această speță. Ne-au transmis că dosarul deschis este în cercetare și va fi transmis la

„Dosarul e înregistrat la noi, iar domnul Karym are calitate de parte vătămată. Într-adevăr, s-a constatat la fața locului că toate cele patru cauciucuri ale roților de la mașină au fost înțepate.

ADVERTISEMENT

Vor fi ridicate camerele de luat vederi de la fața locului pentru a stabili cine este făptașul. Au fost luate amprente de pe roți, de asemenea. Mașina nu prezintă alte distrugeri”, ne-a declarat polițistul care se ocupă de acest caz.