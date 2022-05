Cântărețul lui Ceaușescu, George Rotaru, de pe Broadway la Festivalul Ion Dichiseanu: “A căzut cerul pe mine când am aflat”

Cântărețul lui Ceaușescu, George Rotaru, se afla în America atunci când a fost invitat să participe la ce se desfășoară în acest weekend la Adjud. Inițial, pe 21 mai, George Rotaru urma să cânte la Ziua României de pe Broadway, însă evenimentul din America s-a amânat pentru luna iunie, iar el a venit mai repede acasă special pentru a participa la Festivalul de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”.

George Rotaru, de pe Broadway la Festivalul Ion Dichiseanu

Cântărețul, renumit la noi și pentru romanțele pe care i le cânta dictatorului Nicolae Ceaușescu, ne-a dezvăluit că și-a schimbat biletul de avion și a revenit în țară mai repede, special pentru a fi alături de familia lui Ion Dichiseanu.

ADVERTISEMENT

Cu toate că mai putea rămâne în SUA, să cânte la un restaurant cu specific românesc din New York, George Rotaru a acceptat invitația din partea Simonei Florescu. El a ținut să participe la manifestarea artistică dedicată regretatului actor Ion Dichiseanu, organizată la un an de zile de când s-a stins din viață.

”M-am întors din America. Am schimbat biletul de avion. Am traversat Oceanul să cânt la mai multe evenimente. Înainte de întoarcerea către casă am avut și un botez în Arizona, apoi am cântat la alt botez din New York și m-am întors la București.

ADVERTISEMENT

Sunt onorat de invitația primită de a participa la acest festival, în memoria lui Ion Dichiseanu, pe care l-am cunoscut personal și am ținut neapărat să fiu prezent.

Pe 21 mai, ziua în care voi fi pe scena Festivalului Ion Dichiseanu, trebuia să fiu la Festivalul României de pe Broadway. Evenimentul acesta s-a amânat pentru luna iunie, din cauza unor lucrări pe bulevard”, a declarat George Rotaru, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Cum lucrează Dumnezeu! Cred că Dichi a spus, George trebuie să vină la festivalul lui”

Interesant este că pe data de 21 mai, George Rotaru trebuia să cânte la un eveniment cu tradiție de pe Broadway, Ziua României, unde artistul o invitase și pe Simona Florescu. Aceasta i-a spus că nu va putea veni, întrucât este implicată în organizarea Festivalului de Teatru, Muzică și Film Ion Dichiseanu de la Adjud. Și-a dorit enorm să fie prezent acolo și crede că nu este o întâmplare că a reușit să fie printre invitați.

”Inițial, eu am invitat-o și pe Simona Florescu la evenimentul de pe Broadway din SUA. Am sunat-o din America, iar în acel moment ea mi-a spus că este ocupată cu festivalul lui Dichi, care are loc chiar în aceste zile. Simona îmi spune Giorginio de Brasil. Și mi-a spus așa: ‘Giorginio, nu pot veni pentru că am festivalul lui Dichi’.

ADVERTISEMENT

Iar eu am regretat foarte mult că nu puteam fi pe scena de la Adjud. A căzut cerul pe mine când am aflat că Festivalul lui Dichi are loc chiar odată cu Ziua României din America, dar interesant este cum lucrează Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, organizatorul evenimentului de pe Broadway m-a sunat și mi-a spus că festivalul se va amâna. Și am sunat-o iar pe Simona, iar ea m-a invitat la festivalul lui Dichi, pe ultima sută de metri. I-am spus: ‘Simona, cum lucrează Dumnezeu! Cred că Dichi a spus, George trebuie să vină la festivalul lui’. Atunci am schimbat biletul. Și uite așa pe 21 mai, în loc să fiu pe Broadway, voi fi pe scenă la Festivalul lui Dichi”, a mai declarat George Rotaru.

A făcut o escală de 12 ore la Londra

Și, pentru că și-a dorit foarte mult să fie pe scena de la Adjud, George Rotaru a făcut un efort extarordinar. La întoarcerea din SUA nu a găsit bilet decât cu o escală foarte mare la Londra, de 12 ore. Fiind atât de obosit, artistul nu a ieșit din aeroport să se plimbe prin oraș sau prin apropierea aeroportului.

”Doar așa am găsit biletul, cu escală de 12 ore. Era prea obosit să îmi mai ardă de plimbare prin Londra. Am stat 12 ore în aeroport. Anul acesta am fost de două ori în America. Fac naveta din anul 2005, de când m-am angajat la Cireșica, la mare. Acum cânt la Afrodita, în Venus”, susține George Rotaru.

A cântat și pentru Traian Băsescu

George Rotaru este recunoscut pentru felul în care a dat viață melodiei ”Ochii tăi”, una dintre romanțele iubite și de cuplul Ceaușescu. Artistul a avut prilejul să le cânte acestora, pe vremuri, la recepțiile date de ei. Peste ani, el avea să îi cânte fostului președinte Traian Băsescu, atunci când acesta își făcea apariția la Terasa Cireșica. Melodia preferată de Traian Băsescu și interpretată de George Rotaru era ”Cântă cucu-n Bucovina”.

S-a iubit cu Naarghita

Artistul a fost îndrăgostit de celebra artistă Naarghita, alături de care a cântat în turnee. Aceasta era cu 14 ani mai tânără decât el, dar cântărețul s-a căsătorit în final cu o tânără din Făgăraș. după care a renunțat la ideea de a mai face copii.

Interpretul s-a stabilit în America în anul 1990, când a rămas acolo ilegal. A revenit în țară trei ani mai târziu. Acum se împarte între cele două continente și este mai tot timpul în avioane.