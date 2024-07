Cântărețul Mattyas, cel care spărgea topurile cu piesa Secret Love, în anul 2010, confesiuni exclusive: “Am fost un iubăreț toată viața mea”

Mattyas, celebrul interpret al pieselor Secret love și Missing you, recunoaște că n-a avut niciodată o mare voce și nici n-a fost vreun mare dansator. Nu a fost pregătit pentru succesul pe care l-a avut și aflăm ce boală l-a determinat să nu mai poată continua studiul la Conservator.

Mattyas nu a profitat niciodată de fanele lui

Cântărețul Mattyas, pe numele de buletin Bogdan Florea recunoaște, cu sinceritate, că frumusețea l-a ajutat mult în carieră. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul cântăreț ne spune că nu a fost pregătit pentru succesul din 2010. Este pasionat de fitness și de gătit, dar nu a reușit, nici până acum, să se căsătorească chiar dacă se declară un mare iubăreț. Mattyas nu și-a încălcat niciodată principiile, mai ales când a fost vorba despre fane și ne spune părerea lui despre muzica românească din ziua de azi.

ADVERTISEMENT

Mattyas a cunoscut succesul peste noapte: “Nu am fost pregătit”

Acum 14 ani, în 2010, cunoșteai un succes european imens. Piesa Secret Love era difuzată peste tot. Ai fi pariat pe acest cântec?

-Da! Știam că piesa este bună. Încă de la început a fost compusă în limba greacă, iar producătorul Silviu Păduraru de la Deepside Dj’s a afirmat foarte hotărât că piesa o să fie hit . Ceea ce s-a și întâmplat.

ADVERTISEMENT

Succesul a venit aproape peste noapte. Cum ai reușit sa-l gestionezi? Ți-a luat mințile sau ai rămas cu picioarele pe pământ?

-Complicat de răspuns la această întrebare. Nu știu dacă succesul mi-a luat mințile, dar este cert că m-a surprins și nu am fost pregătit pentru amploarea lui.

ADVERTISEMENT

Lipsa de experiență pe de-o parte, problemele de management pe de altă parte, au făcut ca eu să nu reușesc de unul singur să gestionez bine toată conjunctura creată și să prelungesc succesul.

“Nu am avut niciodată un statut de mare vedetă în România”

Cu Missing you ai depășit granițele Europei. Cum arăta, atunci, o zi din viața ta?

-Așa este, această piesă m-a purtat în concerte prin țări ca Sri Lanka, Pakistan. În timpul săptămânii, când eram în țară, aveam un program relativ normal. Discuții despre piese, evenimente, mergeam la sală zilnic și bineînțeles la studio, nimic spectaculos.

ADVERTISEMENT

Nu am avut niciodată un și nici fițele de rigoare.

Mattyas a rezistat ispitei: “Cu multe dintre ele m-aș fi însurat și le-aș fi făcut vreo 2, 3 copii”

Erai tânăr și frumos, roiau fanele în jurul tău. Cum reușeai să le faci față?

-Da, greu! Uneori chiar foarte greu, recunosc (râde, n. red.). Nu mi-a plăcut niciodată să agăț în club când ieșeam cu prietenii la distracție în timpul liber. Nu mi-a plăcut niciodată să dau curs avansurilor venite din partea fanelor care veneau la concertele mele.

Sincer, cu multe dintre ele m-aș fi însurat și le-aș fi făcut vreo 2, 3 copii, dar principiile mele de viață nu m-au lăsat să fac asta.

A existat un moment în care ai simțit că nu mai poți, după luni de zile de turnee?

-Da. În vara anului 2011, după 4 săptămâni în care am stat numai în Grecia pentru un tur de evenimente, am simțit că îmi este dor de casă, de familie și de tot ceea ce lăsasem în țară.

În toate cariera ta muzicală, a existat un moment care să te dezamăgească?

-Da, evident, au fost mai multe astfel de momente, dar prefer să-mi amintesc și să vorbesc doar despre ceea ce a fost pozitiv în cariera mea.

Mattyas vorbește despre muzica din ziua de azi: “Se cântă numai despre dezamăgire, tristețe și suferință maximă”

Ce crezi că îi lipsește, astăzi, industriei muzicale românești?

-Ahh! Cea mai bună întrebare de până acum. Deși industria muzicală românească a evoluat mult din punct de vedere valoric, în sensul că au apărut voci din ce în ce mai bune și tineri tot mai talentați, există totuși o problemă în ultimii ani. Se cântă numai despre dezamăgire, tristețe și suferință maximă.

Nu vreau să laud generația de artiști și producători din care am făcut și eu parte, unii dinte ei încă mai sunt de succes, dar noi chiar făceam muzică mișto. Piese cu energie bună, pozitivă, care îți trezeau cheful de viață și de distracție.

Acum îți vine să-ți tai venele pe lungime când asculți unele piese de la radio. Din păcate, sunt prea multe piese de-a dreptul depresive pe posturile de radio.

De la muzică la antrenor de fitness. Cum s-a întâmplat asta?

-La vârsta de 19 am intrat prima dată într-o sală de fitness și nu am mai ieșit. Fitness-ul este a doua pasiune după muzică și mi-am dorit mereu să am o sală a mea.

Mattyas, amintiri din copilărie: “Băteam copiii intenționat ca să mă dea afară”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Doamne! Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am copilărit la bunici pentru că la creșă și grădiniță nu mi-a plăcut și nu am rezistat. Băteam copiii intenționat ca să mă dea afară și să mă ducă la bunici unde eram foarte răsfățat și puteam să fac toate trăsnăile ( râde, n. red.)

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Cum băieții se spune că sunt mai atașați de mame, bineînțeles, nici eu nu am fost excepția de la regulă. Am avut o relație foarte specială cu mama mea și încă am. Ea știa tot ce mi se întâmplă pentru că a știut să-mi câștige încrederea și îi spuneam cam toate prostiile pe care le făceam în adolescență.

“Începusem să am și probleme la școală”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Am avut momente și momente. În general am cam făcut parte din gașca rebelă a generație mele până prin clasa a XI-a, când inevitabil a trebuit să mă temperez pentru că începusem să am și probleme la școală.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Evident, la majoritatea copiam, sau cel puțin mă inspiram ca să pot să-mi amintesc puțin din lecție.

Mattyas recunoaște: “Am fost un iubăreț toată viața mea”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Ahh… Grea întrebare. La grădiniță, cred, pentru că la creșă am stat prea puțin și n-am avut timp. După care la bunici, în generală, la liceu, la facultate, după facultate și tot așa. Am fost un iubăreț toată viața mea, de aceea am rămas neînsurat (râde, n. red.).

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

-Sincer, nu-mi amintesc să fi făcut gafe mari în relațiile pe care le-am avut în afară de des întâlnitul clișeu, acel moment în care o strigi pe actuala cu numele fostei. Asta și pentru că majoritatea relațiilor mele nu au durat prea mult timp.

Mattyas ne spune în ce a investit primii bani câștigați

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Da. Eram încă în generală când am făcut primii bani cântând colinde de Crăciun pe 4 voci prin scări de bloc împreună cu alți trei colegi de clasă. Cu banii câștigați pe o săptămână de cântat în fiecare seară am mers în studio și am înregistrat primele mele piese ca artist. Am fost tare bucuros!

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Da, foarte mult. În ultima vreme nu prea am mai avut timp de gătit chestii sofisticate în afară de omletă, piept de pui la grătar și orez. Preparatul meu cu care am curaj să merg la MasterChef este: ciorbă de fasole cu ciolan afumat și tarhon. O nebunie!

“M-am îmbolnăvit de ulcer, nu am mai putut să continui”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cred că cel mai greu momentan din viața mea a fost acela în care m-am îmbolnăvit de ulcer la finalul liceului și nu am mai putut să continui la Conservatorul de muzică secția instrumental. După 8 ani de studiu și planuri de viitor, m-am trezit că toată munca depusă a fost în zadar.

Ce nu știe lumea despre tine si ai vrea să spui azi?

-Nu sunt colecționar de obiecte, nu pescuiesc, nu trag cu arma, dar îmi calc hainele atunci când trebuie să o fac și nu sunt un arogant așa cum mai aud pe la colțuri că aș fi.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-La absolut nimic. Toate experiențele trăite au avut rolul lor în dezvoltarea și stabilirea principiilor mele de viață, m-au transformat în omul care sunt astăzi, cu calități și defecte.

Evident că nu sunt perfect și aș schimba multe la mine, dar sunt perfectibil și asta îmi dă încredere să continui să mă bucur de tot ce mi se întâmplă.

Mattyas recunoaște că succesul l-a schimbat

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Da! Cred că fiecare artist de succes a trecut prin asta la un moment pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.

“Nu excelez la capitolul întindere și tehnică vocală”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Da, cu siguranță! Nu excelez la capitolul întindere și tehnică vocală, nu am fost niciodată vreun dansator desăvârșit pe scenă. Dar mi-a dat Dumnezeu din toate câte puțin și asta a fost suficient pentru a fi de succes și sunt recunoscător.