Cântărețul Raoul, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Artistul are mai multe dosare penale

Cântărețul Raoul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și patru luni de muncă în folosul comunității din cauza faptelor penale pe care le-a comis, toate fiind legate de permisul de conducere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raoul, pe numele real Rareș Cornel Borlea, a fost prins de mai multe ori conducând fără permis după ce i-a fost suspendat și a acumulat amenzi de zeci de mii de lei, potrivit cancan.ro.

Cântărețul a fost prins după ce a condus mai mult luni fără permis, iar acum a primit și pedeapsa pentru faptele comise. Mai exact, fapta comisă de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul Raoul, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Cântărețul Raoul nu pare să aibă frică de oamenii legii, după ce s-au acumulat mai multe condamnări penale în cazierul său. Artistul a avut permisul de conducere suspendat, însă acest lucru nu l-a oprit din a se afla din nou pe drumurile publice.

Raoul a mers pe propriul risc și a condus autoturismul fără permis, iar acest lucru nu s-a întâmplat o singură dată, ci de opt ori. Deși are de ceva timp dosar penal, interpretul a continuat să comită aceleași greșeli.

ADVERTISEMENT

“Condamnare fără acord de recunoaştere. (…) Condamnă pe inculpatul Borlea Rareş-Cornel la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul având permisul de conducere anulat. (…) Contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală inculpatului Borlea Rareş-Cornel, (…) acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se va adăuga sporul obligatoriu de 6 luni, în final inculpatul Borlea Rareş-Cornel urmând a executa pedeapsa rezultantă 2 ani închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, respectiv de la data de 20.11.2017. (…)

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Borlea Rareş-Cornel va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector IV Bucureşti sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector IV Bucureşti, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. Obligă pe inculpat la plata sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în comunicatul judecătorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La cazierul lui Raoul s-au adăugat, cu timpul, numeroase condamnări, toate din cauza aceluiași motiv.

“Raoul mai are următoarele condamnări penale:

– 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. 916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa;

– 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere şi amendă penală de 2.250 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 702/21.06.2017 a Judecătoriei Alba Iulia;

– amendă penală de 4.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1932/30.10.2018 a Judecătoriei Târgu Jiu;

– amendă penală de 20.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 972/22.05.2019 a Judecătoriei Braşov;

– amendă penală de 25.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 282/18.06.2020 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti;

– amendă penală de 5.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 17/01.02.2018 a Judecătoriei Avrig;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 3/08.01.2018 a Judecătoriei Focşani.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu ceva timp, Raoul declara pentru spynews.ro că își recunoaștele faptele și că multe dintre ele au avut loc acum câțiva ani. Atunci când era oprit de Poliție, acesta le spunea că nu are permisul la el și îl lăsau să meargă mai departe pentru că îl recunoșteau, dar aflau ulterior că are permisul suspendat.

Artistul este nevoit să susțină din nou examenul de obținere a permisului auto întrucât îl are anulat.

ADVERTISEMENT

“Toate faptele mele s-au petrecut acum doi-trei ani. Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam.

Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei… După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, a declarat Raoul.