Cântărețul Raoul, dezvăluire intimă, după 20 de ani de carieră: „Opream lumea pe stradă și vindeam cărți poștale”

Raoul a făcut mărturisiri uimitoare despre trecutul său, dezvăluiri pe care niciodată până acum nu le-a făcut publice. Artistul a povestit cu durere despre cele mai grele clipe din viața sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul partener de scenă al Mirabelei Daur a comentat despre viața sa înainte să devină celebru. Artistul susține că în familia sa nu totul a fost roz de la bun început și a fost nevoit să muncească cu ziua pentru a-și ajuta rudele să iasă din impas. Raoul a povestit că una dintre muncile pe care le-a practicat a fost chiar să meargă cu sătenii să muncească pe câmp.

„Cariera mea artistica a început de foarte de jos, n-am spus-o niciodată dar eu am muncit atunci când familia mea avea nevoie. A trebuit să muncesc chiar și la sere, în Turda, la munca câmpului, exact cum muncesc țăranii. Asta că să-mi ajut familia, să putem trece de momentele grele. Cu toate că am lucrat la televiziune, în Turda, de la 14 ani, dimineața mergeam la munca câmpului și seara la televiziune. Eu am muncit, am muncit și am muncit, și vreau să înțeleagă lumea că a fi artist nu înseamnă doar să iei microfonul și să cânți pe scenă, să te îmbraci frumos și să urci într-o mașină de lux și o casa mare”, a mărturisit Raoul, în emisiunea Folclorul sub lupă, scrie starpopular.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, după ce a terminat Armata, Raoul a plecat în Capitală pentru a-și încerca norocul, ca toți tinerii de vârsta lui. Din păcate, drumul către celebritate a fost anevoios. „La București era altceva. Nu te așteptă nimeni cu brațele deschise, chiar daca tu ai făcut câțiva ani de televiziune. Și am început munca mea în București de mare artist vânzând cărți poștale pentru copiii handicapați la Unirii. Opream lumea pe strada și vindeam cărți poștale. Apoi am vândut orez. Eram agent comercial, vindeam orez pe la firme comerciale, era un job mult mai bine plătit și așa am început să înregistrez și primele mele melodii. Așa am intrat în showbiz dar nu că și cântăreț, oarecum că și impresar”, a mai spus Rareș Borlea-Raoul, cunoscut drept Raoul, la Etno tv.

A colaborat cu tatăl lui Marius Moga

Mai târziu, lucrurile au început să prindă alt contur, iar direcția tânărului artist a fost către televiziune, unde a lucrat de tânăr. „După experiență acumulată la televiziunea din Turda, am lucrat în Alba Iulia, la o rețea de televiziune, actualul Pro tv. Tatăl lui Marius Moga se ocupa de televiziunea asta și m-a selectat, am fost singurul din cei prezenți la probe pe care l-a ales”, a mai dezvăluit artistul.