Capăt de drum la națională pentru fostul antrenor al Rapidului? „S-a terminat un ciclu! Voi mai avea o discuție cu domnul Stoichiță”

Nicolae Grigore, fost antrenor al Rapidului și selecționer la naționalele Under ale României, a purtat un dialog deschis cu Robert Niță, în emisiunea moderată de cel din urmă.

Nicolae Grigore: „S-a închis un ciclu”

Nicolae Grigore a preluat funcția de selecționer al României U-16 la 1 iulie 2023. Iar un an mai târziu, a promovat, împreună cu generația de jucători pe care a pregătit-o, la U-17. Dar, de la 31 martie, contractul său cu FRF a ajuns la final. Ce urmează pentru fostul mijlocaș din Giulești s-a discutat la SUFLET de RAPIDIST, emisiunea moderată de Robert Niță.

„Ai terminat contractul cu Federația, ți-au sunat telefoanele… Chiar, fără să vreau, am auzit o discuție, dar n-am vrut să te întreb la telefon, ca să văd și reacția ta. Ceva discuții cu o echipă de Divizia B?”, a intrat Robert Niță abrupt în discuție.

„Într-adevăr, contractul meu cu Federația s-a încheiat pe 31 martie. Practic s-a închis un ciclu de doi ani pe care l-am avut cu acești băieți, cu juniorii născuți în anul 2008, pentru că anul trecut ei au fost under-16, acum sunt under-17, din vară se vor transforma în under-18. Discuții întotdeauna au fost, întotdeauna sunt.

Ce-i drept, în ultima perioadă, având timp liber, am încercat să revăd meciuri de Liga 2, pentru că mă rupsesem oarecum. Având acel an pe care l-am petrecut la Metaloglobus, mă obișnuisem. Știam ce reprezintă Liga 2. Și am încercat, am fost la cât de multe meciuri am putut în Liga 2. Am fost și la Metaloglobus cu Csikszereda, am fost și la Steaua cu Voluntari, Steaua cu Metaloglobus și am încercat oarecum să revăd…”, a explicat Nicolae Grigore.

sau analizarea potențialilor adversari?

Ultima acțiune a naționalei pregătită de Nicolae Grigore a avut loc la finalul lunii februarie. De atunci, fostul rapidist a continuat să urmărească fotbalul din România, atât la nivel de juniori, cât și la Liga 2, și SuperLiga. Robert Niță a încercat să afle motivul pentru care invitatul său a mers la meciuri, accetunând ideea unei oferte din partea unui club de Liga 2: „Te pui la punct cu nivelul, cu jucătorii? În cazul în care din vară semnezi cu o echipă de divizia B, să știi nivelul, să știi jucători, să nu fii luat pe nepregătite?”

„Întotdeauna mi-a plăcut să văd fotbal și e normal să merg și să…”, a explicat invitatul, înainte de a fi întrerupt: „Bine, puteai să te duci să vezi la juniori, nu? Faptul că te duci la divizia B confirmă pe undeva discuțiile care…”

„Asta nu înseamnă că nu am mai mers la juniori. Poți să confirmi că, înainte de emisiune, te-am întrebat dacă ai fost la un meci de juniori”, s-a eschivat Nicolae Grigore.

„Sunt și la juniori băieți pe care aș vrea să-i văd în continuare, pe care îi urmăresc. Într-adevăr, am fost și la meciuri de juniori, dar, cum spuneam, având mai mult timp liber în momentul ăsta, am fost și la meciuri de Liga 2. Și acum merg și la meciuri de Liga 1. De ce merg? Întotdeauna poți să observi niște lucruri, să înveți de la meciuri, să vezi niște idei ale unor antrenori, modul în care își organizează jocul și tot ceea ce fac. Fie să vezi nivelul unor jucători, să vezi jucătorii, poate să vezi juniorii din teren. Sunt mai multe motive, mai multe elemente pe care le iau în considerare atunci când merg la un meci, fie de juniori, fie de Liga 2 sau chiar și de Liga 1”, a continuat invitatul.

Discuție finală cu Mihai Stoichiță: „Nu exclud să continui la echipa națională”

Dialogul celor doi foști rapidiști s-a îndreptat din nou spre echipa națională. „Contractul, așa cum am spus, s-a terminat. Urmează să am… urma să am o discuție cu conducerea Federației, cu domnul Stoichiță. Nu am reușit să ne suprapunem pe program, dar probabil că în viitorul apropiat vom avea această discuție. Nu exclud această variantă, de a continua la echipa națională.

Pentru mine au fost doi ani buni, din punctul meu de vedere. Au fost doi ani care m-au ajutat mult. Și nu exclud varianta de a continua. Acum vedem care vor fi rezultatele acelei discuții. Spuneam că au fost doi ani… Chiar dacă finalmente în competițiile oficiale nu am reușit să ne calificăm mai departe, acum, după acești doi ani de zile trăgeam linie și făceam o analiză. Echipa aceasta de 2008 a disputat în acești doi ani petrecuți împreună 25 de meciuri internaționale. Am avut 10 victorii, 10 egaluri și 5 înfrângeri. Luând-o așa, ca o linie de clasament, nu e rău.

Nicolae Grigore: „ ”

(n.r. „Mai ales că ai avut adversari de top”, a intervenit Robert Niță)În condițiile în care, într-adevăr, am întâlnit Spania de două ori, am întâlnit Franța de două ori. Marea problemă că din aceste cinci înfrângeri, două au fost în meciurile care au contat. Și au făcut să nu mergem mai departe. Dar eu spun că s-a organizat un grup bun, s-a constituit un nucleu de jucători. E normal, ca la această vârstă, unii să evolueze diferit, alții să crească, să aibă un progres…

(n.r. – Sunt mari fluctuații de creștere, de pregătire) Foarte mari! Mă uitam la acești băieți care vin de la echipe din țară și jucători care au început de cinci, șase, șapte luni să se antreneze cu echipa de seniori. Și comparativ cu ce se întâmpla acum cinci, șase luni și cum erau ei acum… Și unul dintre exemple, pentru că suntem între rapidiști, este băiatul care a fost în cantonament cu echipa mare în Dubai, Sebastian Ban, cu care chiar am avut o discuție recent, la ultimul turneu din Scoția. El a mai fost cu noi la un turneu în Cipru.

Nicolae Grigore, despre juniori: „Deja trebuie să dea naul de seniori”

Nivelul lui de atunci față de ce este acum este mult mai ridicat. Și chiar în discuția pe care am avut-o cu el, recunoștea și spunea că s-a simțit progresul pe care l-a făcut odată cu acel cantonament pe care l-a avut cu echipa mare. Și contează. Mai sunt jucători din țară care merg și se antrenează cu echipa mare și faptul că ei forțează niște limite, ajung într-un vestiar de seniori contează enorm și sunt lucruri care se văd. Și ușor, ușor ei trebuie să… Pentru că deja, nu anul acesta, dar anul următor, acești juniori de 2008 vor fi eligibili pentru Liga 2. Și ei deja trebuie să dea cu nasul de seniori”, a explicat selecționerul de la U-17.

„Și cu cât fac pasul ăsta mai repede, în primul rând, câștigă, ca și regulă, că pot juca doi ani, de exemplu, la nivel de Divizia B. Anul ăsta la Liga 2, 2004-2006, nu?”, a punctat Robert Niță.

„Au fost. Urmează ca din vară să vină 2005-2007. Dar sunt convins că vom găsi și jucători de 2008. Pentru că așa a fost întotdeauna. 2007-2008 vor fi în teren, juniorii mici. Lucrul acesta îi ajută foarte mult”, l-a completat invitatul

„E o întrecere de seniori până la urmă”, a intervenit din nou moderatorul

„Exact! Și se vede. Se vede lucrul ăsta”, a concluzionat Nicolae Grigore.