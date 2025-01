Capăt de drum pentru Camora și Deac la CFR Cluj? Cristi Balaj a spus ce se va întâmpla cu cei doi veterani din vară

, însă deasupra grupării antrenate de Dan Petrescu planează o mare incertitudine. Veteranii Mario Camora și Ciprian Deac nu au încă viitorul stabilit, iar oficialul echipei, Cristi Balaj, a ținut să clarifice situația celor doi fotbaliști emblematici.

Pleacă Deac și Camora de la CFR Cluj? Cristi Balaj a spus ce se va întâmpla cu cei doi veterani din vară

Contractele celor doi fotbaliști experimentați ai CFR-ului, Mario Camora și Ciprian Deac, urmează să expire la finele lunii iunie din acest an. Viitorul lor în Gruia, unde speră să aducă un nou titlu al Superligii, se afla până azi sub semnul întrebării.

Cristi Balaj, fostul arbitru român și actualul președinte al clujenilor, a explicat pe larg la FANATIK SUPERLIGA care este planul conducerii cu cei doi jucători de legendă.

“S-a speculat una din declarațiile pe care le-am făcut și în primul rând din cauza mea, pentru că nu am terminat fraza și nu am fost suficient de clar în expunerea pe care am făcut-o.

Camora și Deac au contract până în vară. Înțelegerea care a existat între părți a fost ca la finalul acestei perioade să stăm împreună, să discutăm și să decidem care va fi viitorul lor.

În funcție de pregătire, de formă, de ei dacă consideră că mai pot să evolueze, pentru că e important și ce-și doresc jucătorii și în funcție de anumiți factori, de ceea ce se întâmplă în perioada de până în vară, împreună vom lua o decizie.

Pentru că sunt jucători mult prea importanți pentru clubul nostru, sunt jucători care chiar dacă nu sunt pe terenul de joc sau în primul 11 sau nu intră pe parcursul jocului, ei trăiesc alături de echipă și își motivează colegii.

Sunt jucători de care se leagă istoria clubului, au obținut performanțe și din acest punct de vedere e foarte important ca să avem grijă de ei”, a explicat Cristi Balaj, .

Camora și Deac, performanțe uluitoare sub culorile CFR-ului

Atât Mario Camora, cât și Ciprian Deac au realizat performanțe inegalabile și nesperate la Cluj, alături de gruparea “feroviarilor”. Foști jucători de națională, cei doi au bătut și recorduri în fotbalul românesc, care vor fi cu greu doborâte.

Camora rămâne până în acest moment jucătorul străin cu cele mai multe prezențe în prima ligă a României, 397 la număr. Portughez la origine, fundașul stânga a cucerit 6 titluri de campion, o Cupă și două Supercupe de când evoluează pentru CFR, din vara anului 2011.

De cealaltă parte, Deac se poate lăuda că este golgheterul all-time al clujenilor în Superligă, cu nu mai puțin de 78 de goluri înscrise până acum. La numărul de trofee, atacantul ardelean a ieșit campion în 7 rânduri, a câștigat două Cupe ale României și alte 5 Supercupe.

