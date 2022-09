Capăt de drum pentru doi fotbaliști de la FCSB. De cine vrea să scape Gigi Becali după remiza cu Anderlecht: „Le dăm banii și le mulțumim”

Bogdan Rusu (32 de ani) și Marco Dulca (23 de ani) au zilele numărate la FCSB. Ambii au fost transferați în această vară, dar în iarnă s-ar putea întoarce la echipele de la care au venit. Niciunul dintre cei doi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lui Gigi Becali.

Bogdan Rusu și Marco Dulca sunt istorie la FCSB?! Ce are de gând Gigi Becali

Bogdan Rusu și Marco Dulca l-au costat 500 de mii de euro pe Gigi Becali. Ambii au ajuns în această vară la FCSB, iar sezonul acesta nu mai pot juca decât la echipele de la care au fost aduși. Atacantul s-ar putea întoarce la CS Mioveni, iar mijlocașul la Chindia Târgoviște, după ce i-au înșelat așteptările patronului roș-albaștrilor.

Dacă Dulca a intrat în colimatorul lui Becali în urmă cu câteva săptămâni, lui Rusu i-a expirat creditul la meciul cu Anderlecht din Conference League. Vârful brașovean a fost titular, dar nu a avut reușite, iar la pauză a fost .

„Dacă aveam alt atacant… Au fost niște mingi. I-a dat-o Olaru lui Rusu, care dormea. El e speriat. Ce vrei de la Rusu? Se sperie, îi e frică. L-am luat că nu aveam atacant. Le dăm banii la oameni și le mulțumim. Tuturor care au contribuit la calificare. Tot ce a fost în teren la calificare, le mulțumim, nu ne pare rău și nu avem ce regreta. Ce nu face față la FCSB, va pleca înapoi.

Dacă vor să îi ia, să îi ia. Ia și 250 de mii pe Rusu, ia-l și înapoi. La Dulca am plătit clauza de 250 de mii, dacă vreți, luați-l pe Dulca înapoi. Nu e nicio supărare. Le mulțumesc la băieți, dar nu am ce să fac.

Fiecare joacă la nivelul lui. Nu poți cu Rusu la nivelul ăsta. A avut o experiență, a luat și bani. De ce să fie supărat? Nu poate el să joace la nivelul ăsta”, a declarat Gigi Becali, la

Boban Nikolov, în „probe” la FCSB

După ce s-a despărțit oficial de Vadim Rață, un alt fotbalist trecut pe la FCSB în această vară, , liber de contract după despărțirea de Sheriff Tiraspol. Internaționalul nord-macedonean va avea un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani.

„L-am luat pe Nikolov. El se califică la locul de muncă. Un an plus doi ani. Vrei la FCSB? E regulamentar. Ai un an și dacă mai vreau îți mai fac patru, trei, doi… Păi eu te iau să te țin trei ani să mă încarc la antrenamente? Nu, la FCSB stai doar dacă știi să șlefuiești saiba.



Eu l-am întrebat pe Florin Tănase, că a fost coleg cu el la Hagi. Și cică ‘nea Gigi, e ca Oaidă, dar mai bun. E recuperator, dar nu o pierde’”, a adăugat patronul vicecampioanei.