Capăt de drum pentru Marian Drăgulescu. Ce va face în continuare fostul gimnast: „Asta îmi doresc”

Jocurile Olimpice de la Tokyo au pus punct carierei celui mai titrat gimnast al României. Ajuns la aproape 41 de ani, Mihai Drăgulescu și-a anunțat oficial retragerea din activitate, după . Nu va sta, însă, departe de sportul căruia i-a dedicat 20 de ani din viață.

„Voi continua tot în gimnastică… Asta îmi doresc, din altă poziţie, cea de antrenor. Este rândul nostru, după ce ne lăsăm de sportul de performanţă să punem umărul la reconstrucţia sportului românesc”, este mărturia sinceră a multiplului campion mondial și european.

Palmaresul său – unul de-a dreptul impresionant – cuprinde 10 medalii mondiale şi 10 titluri europene. Chiar dacă și-ar fi dorit să urce pe podium și la Tokyo, nu regretă decizia de a concura pentru ultima dată sub tricolor.

Marian Drăgulescu se retrage din activitate și e gata să pregătească viitorul gimnasticii românești

„Am spus că anul acesta mă voi retrage. Odată cu înaintarea spre finalul carierei, devin tot mai nostalgic, dar având în vedere că voi continua tot în gimnastică…

Mi-a plăcut tot acolo (n.r. la Jocurile Olimpice), sala de competiţie, de antrenament, satul olimpic, mâncarea, totul a fost ok. La fiecare competiţie am riscat şi am şi câştigat, dar mai sunt şi competiţii unde nu iese treaba.

Am avut cele mai dificile sărituri din concurs, o să vedeţi că săritura Drăgulescu va fi în program la cel puţin trei concurenţi în finala de la sărituri”, a declarat Marian Drăgulescu.

Larisa Iordache, în finală la bârnă după o accidentare serioasă: „E normal pentru mine să concurez cu dureri”

În altă ordine de idei, Larisa Iordache s-a calificat în finala probei de bârnă, în ciuda . Cu lacrimi în ochi, gimnasta medaliată cu bronz la ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice, desfășurată la Londra, a primit îngrijiri medicale și a fost transportată ulterior la spital.

„Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici.

Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi. Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală.

Până în finală mai am 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”, a explicat Larisa Iordache.