Capăt de linie în Champions League! Dinamo, spulberată de Kiel în Sala Polivalentă. Vedeta Sagosen: “A fost o atmosferă perfectă, dar nu le-am dat nicio şansă!”. Exclusiv

Dinamo şi-a îndeplinit obiectivul de a se califica în play-off-ul EHF Champions League, dar prima fază eliminatorie este capăt de linie. Confruntarea cu THW Kiel era o misiune imposibilă, însă nimeni nu se aştepta la demonstraţia de forţă a nemţilor, care i-au spulberat pe .

Capăt de linie în Champions League! Dinamo, spulberată de Kiel în Sala Polivalentă

Elevii lui Xavi Pascual au fost amorţiţi în cel mai important meci al sezonului pentru Dinamo. s-a văzut şi pe parchet, în ciuda faptului că galeria dinamovistă a fost din nou la înălţime.

Aşa cum era de aşteptat, a fost sold out la prima manşă din play-off între Dinamo şi Kiel, deşi la startul meciului au rămas goale câteva sute de locuri din Polivalentă. În tribuna oficială, lume bună. Ministrul de Interne, Lucian Bode, alături de Mihai Covaliu şi alte oficialităţi din politică şi sport.

Cristina Neagu, în tribune alături de colegele de la CSM şi rivalele de la Rapid!

Cristian Gaţu sau Radu Voina sunt doar două dintre legendele din handbal care au venit să îi vadă la treabă pe “dulăi”. Şi celelalte două cluburi care reprezintă România în Champions League, Rapid şi CSM Bucureşti, au fost bine reprezentate: Sorina Grozav, Ivana Kapitanovic, Lorena Ostase, Cristina Neagu, Elizabeth Omoregie sau Evelina Eriksson au fost în tribune.

Pe parchet, Dinamo s-a ţinut bine doar în start de meci. Apoi, Kiel a apăsat pedala şi a lovit cu precizie chirurgicală. De la 6-8 s-a făcut rapid 6-12, apărarea “dulăilor” fiind praf, iar portarii cu procentaje extrem de mici.

Xavi Pascual a luat două time-out-uri în primele 18 minute. În zadar, pentru că THW Kiel a marcat goluri pe bandă rulantă, din toate poziţiile. Calificarea în sferturi a fost tranşată încă din prima repriză când elevii lui Filip Jicha s-au desprins la 11-19.

Maşinăria Kiel! 82% procentaj de reuşită al aruncărilor

Dinamoviştii au fost uluiţi de forţa arătată de Duvniak şi compania. Chiar şi fără să forţeze în partea secundă, nemţii au fost la înălţime. Filip Jicha a dat minute tuturor şi fiecare handbalist de la Kiel care a aruncat la poartă a şi marcat. Inclusiv portarul Niklas Landin.

Din tribune se auzeau reacţiile de rumoare la reuşitele nemţilor, care au avut un procentaj de reuşită diabolic, la orice nivel în handbal: 82%. Din 50 de şuturi, au marcat de 41 de ori. De cealaltă parte, Dinamo a avut nu mai puţin de 16 ratări în atac.

La final, Kiel s-a impus cu 41-28, un scor care face ca returul să fie o formalitate. Galeria dinamovistă a cântat pe tot parcursul meciului şi la final, dar fanii din tribune s-au resemnat repede: “Cam asta ne e valoarea şi e maximum ce putem”, spunea unul dintre suporteri.

Sagosen, declaraţie pentru FANATIK : “La cum am jucat azi, ne putem gândi la câştigarea trofeului”

Vedeta celor de la THW Kiel, Sander Sagosen, a dat o declaraţie pentru FANATIK la finalul meciului spunând că echipa sa a avut o evoluţie extraordinară, lăudând atmosfera din Sala Polivalentă:

“A fost o atmosferă perfectă, cu un public gălăgios. Am jucat foarte bine şi nu le-am lăsat nicio șansă. Pentru noi a fost extraordinar. M-a uimit că au cântat tot timpul. La cum am jucat azi, ne putem gândi la câştigarea trofeului. Sper să o fac la ultimul meu an la Kiel”, a declara Sagosen pentru FANATIK.

Dinamo şi-a atins obiectivul, dar şi limitele

Sander Sagosen este al doilea cel mai bine plătit handbalist din lume, cu un salariu anual de 1,5 milioane de euro. Norvegianul este la ultimul său an la Kiel, în vară urmând să se întoarcă acasă, la Kolstad Håndball.

Returul dintre Kiel şi Dinamo se va disputa miercurea viitoare, de la ora 19:45. “Dulăii” şi-au atins obiectivul, dar şi limitele în Champions League. Diferenţa a fost uriaşă şi, cel puţin deocamdată, Dinamo nu poate să se ia la trântă cu granzii Europei.