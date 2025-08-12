Capcana din online care te poate lăsa fără bani și cu datorii uriașe. Hoții pot lua credite pe numele tău

Influencerul Mihai Țăranu atrage atenția asupra unei noi metode de înșelătorie tip Caritas, care circulă pe o platformă online neautorizată. Potrivit acestuia, sistemul nu are informații fiscale clare și prezintă date și grafice care nu au legătură cu realitatea. Prețurile afișate ar fi manipulate după bunul plac al administratorilor.

ADVERTISEMENT

Înșelătoria din online care te poate lăsa fără bani și cu datorii uriașe

„Adică prețurile alea cresc sau scad când vor băieții din buton, sistemul nu e legat la piețele globale. Ca să retragi banii, te pun să le dai poză cu buletinul și selfie cu tine și buletinul. Deci tu, plebule, efectiv le dai unor hoți tot ce au nevoie ca să facă cu identitatea ta orice, dar orice, inclusiv deschis conturi la bănci sau luat credite de la IFN.

Adică îți clonează identitatea, că acel selfie e decisiv în orice KYC. Mai pe înțelesul vostru, dacă cineva are un selfie cu tine și buletinul, scamerii pot face conturi pe exchange-uri crypto legale și pot spăla/retrage bani în numele tău, iar după, platforma raportează la autorități și te trezești că ai de plătit taxe că ai retras crypto de sute de mii/milioane de dolari. Întelegeți pericolul la care vă expuneți? Că nu aveți cum dovedi că nu sunteți voi în selfie-ul ăla și că nu voi ați retras banii”, a precizat Mihai Țăranu, conform

ADVERTISEMENT

O mulțime de înșelătorii în online de-a lungul anilor. Cum să ne ferim

În ultimii ani, au devenit din ce în ce mai dese și foarte bine puse la punct. Escrocii folosesc platforme cunoscute, rețele sociale și aplicații de mesagerie pentru a crea scenarii credibile, menite să câștige încrederea victimelor.

Una dintre cele mai frecvente escrocherii în care pică foarte multe persoane sunt anunțurile false de angajare, vânzările fictive și campanii de investiții care promit câștiguri rapide. și eficiente metode.

ADVERTISEMENT

Escrocii trimit e-mailuri sau mesaje ce par venite de la bănci, companii de curierat sau instituții oficiale, cerând date personale sau financiare. Pagini web false, aproape identice cu cele reale, îi fac pe mulți să introducă parole sau coduri, care ajung direct la infractori. Ulterior, infractorii pot pune mâna pe banii sau detaliile personale ale victimelor.

ADVERTISEMENT

Specialiștii atrag atenția de fiecare dată, îndemnând oamenii să fie atenți la orice ofertă, la orice anunț de vânzare și cel mai important, la sursă. De asemenea, experții recomandă activarea autentificării în doi pași și ascultarea instinctului: în mediul online, dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil este o înșelătorie.