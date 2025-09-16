Capcanele vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie. Președintele SUA va fi primit la Londra cu fast regal, dar riscurile unui scandal sunt uriaşe

La şase ani distanţă de la precedenta sa vizită în Marea Britanie, Donald Trump se reîntoarce la Londra stârnind un număr cel puţin la fel de mare de controverse ca în iunie 2019. Atunci el a băut ceai cu Regina Elisabeta a II-a, dar a stârnit furie după ce l-a numit pe primarul Londrei, Sadiq Khan, „un ratat absolut”. Între altele, l-a mai susţinut pe Boris Johnson în cursa pentru șefia Partidului Conservator și a sugerat că NHS (sistemul național de sănătate britanic) ar trebui inclus în discuțiile comerciale SUA–Marea Britanie.

Castelul Windsor transformat în „Trumpton”, pentru vizita lui Donald Trump

Acţiunile lui Trump au generat atunci întocmirea unei petiţii semnate de peste un milion de oameni prin care acestuia să i se interzică efectuarea unei alte vizite de stat în Marea Britanie, iar mii de oameni au ieşit în stradă împotriva preşedintelui SUA. o efectuează săptămâna aceasta în Regatul Unit dovedeşte însă că prima vizită nu a fost o excepţie.

Sunt aşteptate din nou proteste la adresa lui Trump, iar demiterea lui Lord Mendelson din funcţia de ambasador al Marii Britanii în SUA a aruncat deja o umbră diplomatică asupra sosirii la Londra a liderului de la Casa Albă. Planificarea vizitei a durat luni de zile, dar, în ciuda pregătirilor atente, posibilitatea ca lucrurile să meargă prost este încă foarte reală, după cum se arată într-o analiză BBC.

Pentru responsabilii din secţiunea regală a vizitei accentul a fost pus pe logistică și securitate şi pe transformarea Castelului Windsor într-un „inel de oțel” suficient de solid pentru a-i mulțumi chiar și pe cei mai pretențioși agenți ai serviciilor secrete. Prezența americană pentru a pune la punct toate pregătirile a fost atât de masivă, încât unii localnici au rebotezat Castelul Windsor cu numele de „Trumpton”, după orașul omonim dintr-un serial TV pentru copii din anii ’70.

Muzică scoţiană la banchet, cu trimitere la originile familiei Trump

Pentru oficialii Palatului, atenţia la detalii este totul, iar una dintre cele mai mari probleme a fost găsirea unui loc pentru a aduna Cavaleria Regală. Acesta trebuie să fie suficient de departe de zonele de aterizare a elicopterelor, astfel încât caii să nu fie speriați de zgomot, dar destul de aproape încât escorta să se poată forma rapid pentru a însoți procesiunea cu trăsura a familiei Trump prin curțile Castelului Windsor. De asemenea, au existat discuţii amănunţite între Palat şi Departamentul de Stat despre cine şi unde va sta la masă în timpul banchetului ce va fi organizat în sala St. George.

De asemenea, o mare atenție este acordată meniului și muzicii, care vor include „numeroase trimiteri la moștenirea scoțiană a lui Trump”. Discursul de șapte minute al regelui Charles al III-lea de la banchet a trecut şi el prin multe versiuni până a devenit final, pentru a se asigura că acesta atinge punctele potrivite fără a depăși liniile politice. În schimb, oficialii britanici spun că nu au primit niciun indiciu din partea omologilor americani despre ce ar putea spune Trump în discursul său.

În timpul vizitei sale de 48 de ore, , nu se va adresa Parlamentului și nici măcar nu va găsi timp să joace o partidă de golf. În schimb, amploarea ceremonialului de la Castelul Windsor a fost sporită, cu 1.300 de soldați și 120 de cai implicați, mult mai mulți decât cei folosiți la vizita lui Emmanuel Macron, de la începutul acestui an.

În cel fel va afecta „problema Epstein” vizita lui Donald Trump în Marea Britanie

Dincolo de ziua de fast regal, guvernul Starmer are de lucru joi, când evenimentele se mută la reședința de la țară a prim-ministrului, la Chequers. Miniștrii speră să finalizeze un acord pentru excluderea oțelului și aluminiului britanic de la tarifele impuse de SUA, dar vor exista și noi forme de cooperare în domeniul energiei nucleare civile. Evenimentul central urmează să fie semnarea unui parteneriat tehnologic, care va include noi investiții în Marea Britanie și o cooperare sporită cu Silicon Valley în domeniul inteligenței artificiale și al calculului cuantic. Toate aceste chestiuni vor fi prezentate ca mari „victorii” interne în Marea Britanie, menite să sprijine agenda guvernului Starmer de creștere economică, mai arată BBC.

Sophia Gaston, cercetător principal la King’s College London, este de părere că vizita lui Trump reprezintă o oportunitate importantă pentru Regatul Unit de a influența politica SUA într-un moment crucial al administrației Trump. „Intrăm într-o nouă fază. Această vizită de stat chiar contează. Este vorba despre a ne asigura un punct de sprijin ca principal aliat simbolic și strategic al Statelor Unite”, spune aceasta.

Toate aceste posibile câştiguri implică însă riscuri uriaşe, iar cel mai evident îl reprezintă, desigur, Lord Mandelson. După revocarea acestuia din funcția de ambasador, ca urmare a dezvăluirilor privind prietenia strânsă a acestuia cu Jeffrey Epstein, este probabil ca premierului Starmer să i se ceară explicații despre motivul pentru care l-a numit pe Lord Mandelson ca ambasador în SUA și de ce a așteptat atât de mult timp pentru a-l demite, ce știa despre legăturile acestuia cu Epstein și de când.

„Cele mai profunde diferenţe de opinie între Marea Britanie şi SUA, de la Al Doilea Război Mondial”

Unii analişti se întreabă dacă Trump ar putea să-și exprime o opinie despre cine ar trebui să îl înlocuiască pe Lord Mandelson, punând astfel biroul premierului într-o poziție delicată. Dar poate cea mai periculoasă întrebare pentru premier va fi de ce consideră că Lord Mandelson ar trebui să fie sancționat pentru legăturile sale cu Epstein, dar nu și președintele american care stă lângă el. Potrivit surselor de la Whitehall, acesta a fost un argument folosit de Lord Mandelson în lupta sa pentru a-și păstra funcția. Unii analişti se tem că dacă Trump ar fi târât în ​​controversă pe acest subiect și pus în dificultate la conferința de presă, atunci acest lucru i-ar putea strica starea de spirit și, implicit, vizita în Regatul Unit.

Afacerea Mandelson nu este însă singura provocare potențială. „Pe valori și politici, avem diferențe fundamentale cu administrația Trump: în privința NATO, Ucrainei, Orientului Mijlociu și Chinei. Diferențele sunt mai profunde ca oricând, de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat pentru BBC un important ambasador, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Probabil cea mai acută divergenţă se manifestă în problema Orientului Mijlociu. Săptămâna viitoare, Regatul Unit ar trebui să recunoască oficial statul palestinian, în încercarea de a menține vie ideea așa-numitei „soluții cu două state”. Americanii se opun vehement, așa cum a subliniat vineri secretarul de stat Marco Rubio, accentuând angajamentul său „de a lupta împotriva acțiunilor anti-israeliene, inclusiv recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian care ar recompensa astfel terorismul Hamas”.

Riscurile folosirii Regelui Charles al III-lea în discuţiile politico-economice britano-americane

Există, de asemenea, riscuri politice pentru prim-ministrul Starmer. În spatele acestei vizite de stat se află socoteli nerostite: că merită să i se ofere lui Trump toate avantajele pentru a ajuta interesele britanice, și anume pentru a reduce tarifele și a încuraja parteneriatele de investiții. Totuși, Trump este foarte nepopular în Regatul Unit, un sondaj YouGov din iulie arătând că doar 16% dintre britanicii chestionați au o părere pozitivă despre el. Guvernul va trebui să explice alegătorilor de ce consideră că această vizită de stat merită prețul plătit pentru a stimula economia britanică, consideră analiştii consultaţi de BBC.

„Printre aceste potențiale capcane se află un risc mai profund, dar mai puțin discutat legat de această vizită de stat. Și anume: în jocul său diplomatic de cărți. Guvernul și-a folosit regele prea explicit în scopuri politice?”, se arată în analiza BBC. „Problema folosirii personalității monarhului și a instituției monarhiei este că există riscul să treci o linie și să ceri cuiva care trebuie să rămână riguros apolitic să realizeze un act politic în numele guvernului”, a declarat o sursă regală.

Vizitele oficiale de stat ale președinților americani în Marea Britanie sunt rare. BBC aminteşte că au existat doar trei: George W. Bush în 2003, Barack Obama în 2011 și Donald Trump în 2019. Toate celelalte vizite au fost oficiale sau informale, astfel că vizita de săptămâna aceasta se anunţă foarte importantă. Dar chiar dacă se desfășoară fără probleme și fără gafe, ar putea rămâne semne de întrebare cu privire la eficacitatea sa. „A fost programată foarte devreme în mandatul acesta al președintelui Trump. Am jucat cartea asta prea devreme? Ce să facem pentru un bis?”, întrebă retoric un diplomat citat de BBC.