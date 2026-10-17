Sport

„Capello” de România face spectacol în liga secundă. Victorie uriașă obținută în această etapă

Flaviu Popa
17.10.2026 | 13:08
Capello de Romania face spectacol in liga secunda Victorie uriasa obtinuta in aceasta etapa
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Ionuț Chirilă a făcut spectacol în etapa a 10-a din liga secundă a României. CS Dinamo a spulberat-o pe CSL Ștefăneștii de jos cu 4-1, un scor pe care puțină lume îl anticipa.
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Ionuț Chirilă pare că a găsit formula câștigătoare pentru puștii de la CS Dinamo, după un început de campionat foarte slab. Atât de slab, încât Robert Gherghe, președintele executiv al celor de la FC Voluntari, a „pariat” că se va dezbrăca LIVE la TV dacă CS Dinamo face măcar un punct în întreg sezonul.

Ionuț Chirilă le-a răspuns contestatarilor și a bătut fără drept de apel la Ștefănești, scor 4-1

Chirilă nu a părut afectat și a explicat, calm, că are o echipă de tineri care trebuie să-și câștige încrederea în ei. A obținut apoi o victorie incredibilă în deplasare la Chindia Târgoviște, 2-1, iar etapa trecută a remizat 2-2 cu CSM Satu Mare, o echipă aflată la subsol de clasament.

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Acum, CS Dinamo a învins în deplasarea de la Ștefănești cu 4-1, într-un meci în care avea o cotă de peste 3.50 la victorie. În deplasarea de la Ștefănești, Ionuț Chirilă a mizat pe un prim 11 alcătuit din Oncescu – A. Anghel, Gogescu, Leață, B. Peter, Rența, Baban, I. Mitran, Cernamoriț, Andr. Rus, Yohannes.

Dinamoviștii au deschis scorul din penalty în minutul 12 prin Denis Rența, după ce Leață a pătruns în careu și a fost ținut de tricou.  S-a făcut 2-0 în minutul 35, după ce Andrei Rus a pătruns în careu și a șutat fără speranță pentru portarul advers. Believe Peter (’45) și George Leață (’50) au majorat scorul pentru CS Dinamo, în timp ce Sergiu Șerban a redus din diferență cu o lovitură de cap în minutul 74.

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Ionuț Lupescu anunța că nu se pune problema înlăturării lui Ionuț Chirilă de la cârma echipei

Interesant, Ionuț Chirilă a fost contestat în aceste prime etape de unii fani și susținători ai lui CS Dinamo, însă Ionuț Lupescu, unul dintre cei mai importanți oameni din jurul proiectului dinamovist a dat asigurări că nu se pune problema îndepărtării lui Chirilă.

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„Dacă ne uităm pe clasament, lucrurile nu par roz. Dar, pe de altă parte, știți foarte bine că noi am început un alt proiect acum două luni jumătate. Dar eu cred că mergem în direcția bună, se vede că băieții au pus ceva pe ei”, declara Ionuţ Lupescu înainte de meciul cu Ştefăneşti.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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