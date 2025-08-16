News

Capitala europeană care le cere locuitorilor să facă economie la apă: “Fiecare picătură contează”

Aceasta este capitala europeană unde locuitorii sunt îndemnați să facă economie la apă, din cauza temperaturilor extreme din iulie
Andreea Stanaringa
16.08.2025 | 06:13
Capitala europeana care le cere locuitorilor sa faca economie la apa Fiecare picatura conteaza
Capitala europeană unde locuitorilor li se cere să economisească apă. Sursa foto: Pixabay, Freepik/Colaj Fanatik

Capitala europeană unde locuitorilor li se cere să facă economie la apă este una foarte vizitată de turiști. Autoritățile au lansat un apel din cauza valului de căldură din iulie. Temperaturile extreme au afectat cantitățile de apă potabilă.

Capitala europeană unde locuitorii sunt îndemnați să facă economie la apă

Autoritățile din Suedia au cerut populației din zona metropolitană a orașului Stockholm, capitala țării, să folosească mai puțină apă, pe fondul temperaturilor ridicate care au fost înregistrate în Scandinavia în iulie.

Vara aceasta, temperaturile au fost unele record, astfel că se iau măsuri. Din această cauză, au crescut și temperaturile apei din Lacul Malaren, care alimentează peste două milioane de persoane cu apă potabilă, ceea ce afectează capacitatea de producție.

Astfel, autoritățile le-au solicitat locuitorilor capitalei, dar și zonelor înconjurătoare să petreacă mai puțin timp la duș și să nu umple piscinele. Mai mult, populația este îndemnată să nu mai ude grădinile și să nu mai spele mașinile.

Aceste măsuri sunt unele extreme, din moment ce Suedia este cunoscută pentru lacurile sale, apreciate de mulți turiști. “Fiecare picătură contează”, a declarat, într-un comunicat, compania Stockholm Water and Waste, potrivit Reuters.

În cea mai mare parte a lunii trecute, canicula a afectat toată Europa. În anumite zone de pe continent, au fost temperaturi de peste 40 de grade Celsius, ceea ce a dus la incendii de vegetație puternice, dar și la sute de decese.

Clima din Suedia, tot mai afectată din cauza încălzirii globale

Potrivit unor oameni de știință, astfel de evenimente apar tot mai frecvent și vor fi tot mai intense, din cauza încălzirii globale. În Suedia, clima s-a schimbat considerabil în ultimii ani.

“Am avut schimbări majore în clima Suediei. Iernile au devenit mai scurte şi mult mai blânde, iar verile au devenit, în general, mai lungi şi mai calde”, a explicat Erik Kjellstrom, profesor de climatologie la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Suedia

Luna iulie a fost cea mai caldă din ultimii 100 de ani, în unele părți din Suedia. Cel mai afectat a fost nordul îndepărtat. Aflat chiar la nord de Cercul Polar arctic, în Jokkmokk s-au înregistrat 15 zile consecutive cu temperaturi diurne de peste 25 de grade Celsius, conform institutului.

Probleme cu apa și în Norvegia și Finlanda

Au existat probleme în umplerea rezervoarelor și în Oslo, capitala Norvegiei. Acest lucru s-a întâmplat din cauza cantității mai scăzute de precipitații anul acesta. Încă de la sfârșitul lui iulie, locuitorii au fost îndemnați de autorități să-și limiteze consumul de apă.

Mai mult, în Finlanda, în Ylitornio, lângă Satul lui Moş Crăciun din Rovaniemi, temperaturile au fost de peste 25 de grade pentru 26 de zile consecutive.

“Pe baza dovezilor disponibile, concluzionăm că evenimente similare sunt de cel puţin zece ori mai probabile în prezent decât ar fi fost într-un climat preindustrial, fără încălzirea cauzată de om”, menționează un studiu publicat săptămâna aceasta în legătură cu valul de căldură extremă din Scandinavia, din această vară. Studiul a fost realizat de grupul de cercetare climatică World Weather Attribution.

Temperatura medie globală a aerului a atins, în iulie, 16,68 grade Celsius, conform Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al UE. Este o temperatură cu 0,45 de grade mai mare decât media lunară din perioada 1991-2020.

Andreea Stanaringa
