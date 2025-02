„Capitala mondială a plajelor”, locul ideal pentru iubitorii destinațiilor exotice. Țara în care tot anul este cald

Destinația considerată capitala mondială a plajelor se află la o distanță considerabilă din România, dar peisajele spectaculoase și experiențele unice pe care le oferă fac ca un zbor lung să fie cu siguranță o alegere pe care nu o vei regreta.

Care este țara supranumită „capitala mondială plajelor”

Brazilia este , iar cu temperaturi ce depășesc 30 de grade în prezent, este destinația perfectă pentru iubitorii de soare și plaje. Asocierea cu nisipuri fine și stațiuni de vis sunt doar câteva dintre motivele pentru care aceasta atrage turiști din întreaga lume.

Datorită faptului că majoritatea țării se află în emisfera sudică, cele mai ridicate temperaturi se înregistrează în lunile de vară, în special în noiembrie. Astfel, experții în călătorii de la Telegraph au desemnat-o ca fiind capitala mondială a plajelor.

În plus, Brazilia adăpostește cea mai mare plajă din lume, Praia do Cassino, aflată în statul Rio Grande do Sul, ce se întinde pe 158 de mile, de la municipalitatea Rio Grande până la granița cu Uruguay. Un loc cu adevărat impresionant, care subliniază statutul său de destinație de top

Principalele atracții turistice din Brazilia

Parcul Național Tijuca este, fără îndoială, una dintre cele mai impresionante atracții turistice din Brazilia. Această pădure tropicală, considerată cea mai mare pădure urbană din lume, oferă vizitatorilor o escapadă unică în mijlocul naturii, chiar în inima orașului Rio de Janeiro.

Cu peisaje spectaculoase ce includ terenuri muntoase, pârâuri cristaline și cascade de o frumusețe rar întâlnită, Parcul Tijuca este un loc perfect pentru iubitorii de drumeții și natură.

Un simbol deosebit al locului, statuia lui Christ the Redeemer se înalță pe vârful muntelui Corcovado, în același parc, oferind o priveliște impresionantă asupra orașului de la 700 de metri înălțime. Tot aici se desfășoară cea mai mare sărbătoare de carnaval din lume, un eveniment anual ce are loc înainte de Postul Mare și care datează încă din 1723, scrie

Cum poți ajunge în capitala plajelor

Pentru a ajunge în Brazilia din România, cel mai simplu mod este să zbori cu avionul. Nu există zboruri directe, astfel că va fi nevoie de cel puțin o escală. În general, aceasta se face în orașe precum Madrid, Lisabona sau Paris.

De acolo, vei putea lua avionul spre Rio de Janeiro, São Paulo sau alt oraș mare din Brazilia. Trebuie, însă, să te înarmezi cu răbdare, deoarece călătoria poate dura între 15 și 20 de ore, în funcție de escale.

Cât despre prețul biletelor de avion, acestea variază. Dar, în general, costă în jur de 1000 de euro de persoană, în funcție de perioada călătoriei și de compania aeriană aleasă. Este recomandat să faci rezervările din timp, deoarece prețurile pot crește pe măsură ce te apropie data plecării. Totodată, există opțiuni mai ieftine sau mai scumpe, în funcție de escale și de confortul dorit pe parcursul zborului.