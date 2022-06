Capitala riscă să rămână fără metrou. Compania care asigură mentenanța cere plata unor datorii de 160 de milioane de lei. Răspunsul Metrorex

Bucureștiul ar putea rămâne fără transportul de metrou în condițiile în care compania care asigură serviciile de mentenanță susține că Metrorex nu a achitat nicio factură în ultimul an, însumând o datorie de 160 de milioane de lei.

Capitala riscă să rămână fără metrou

Preşedintele Alstom Europa, Gian Luca Erbacci, a declarat că , adică peste 160 de milioane lei, sumă ce corespunde unui an de plăţi restante, și a subliniat că Alstom ia în considerare suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanţă a flotei de metrou în luna iulie.

„Metrorex ne datorează peste 33 de milioane euro. Această sumă corespunde unui an de plăţi restante. Între timp, am suportat toate costurile: ne-am plătit furnizorii la zi, am plătit salariile angajaţilor la zi.

Din suma totală datorată, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro, peste 140 de milioane lei provin din contractul anterior, pentru servicii prestate în cursul anului 2021, iar 20 de milioane lei pentru facturi restante în contractul început la 1 ianuarie 2022. Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”, a declarat pentru Gian Luca Erbacci.

Acesta a precizat că firma pe care o conduce realizează în continuare mentenanţa conform contractului, că indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, și a subliniat că în tot acest timp Alstom a plătit furnizorii şi salariile angajaţilor la zi, inclusiv o creştere salarială de 10% anul trecut şi anul acesta.

”După epuizarea tuturor demersurilor contractuale şi legale, dacă nimic nu se schimbă, compania ia în calcul suspendarea serviciilor de mentenanţă, ceea ce va duce la oprirea metroului pentru că trenurilor nu pot circula dacă nu sunt la zi cu mentenanţa. Vom lua această măsură ca o ultimă opţiune posibilă, deoarece compania Alstom este pe deplin conştientă de importanţa serviciilor de mentenanţă pentru flota de metrou”, a mai precizat Gian Luca Erbacci.

Compania Alstom, prezentă în România de 30 de ani, are peste 1.200 de angajaţi în principal în Bucureşti, Braşov şi Cluj-Napoca. Din totalul acestora, aproximativ 350 sunt implicaţi exclusiv în activităţi de mentenanţă pentru flota de metrou din Bucureşti, restul angajaţilor Alstom lucrează în proiecte de modernizare feroviară, semnalizări şi infrastructură.

Metrorex spune că a început achitarea facturilor

După declarațiile făcute de șeful Alstom, Metrorex a transmis într-un comunicat de presă că , urmând să continue plata acestora în perioada următoare.

„În urma articolelor apărute în presă referitoare la obligațiile de plată către Alstom Transport S.A., facem precizarea că Metrorex a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate în anul 2022 și continuă să plătească facturile ce vor fi emise în acest an. Pentru achitarea integrală a obligațiilor de plată, va solicita sumele necesare la următoarea rectificare bugetară.

Obiectivul principal al Metrorex este transportul călătorilor în condiții de siguranță, iar în acest sens, depunem toate eforturile pentru rezolvarea acestei situații”, a transmis duminică Metrorex.