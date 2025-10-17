Blocurile vechi din București, adevărate bombe cu ceas? Un arhitect trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Probabil va fi demolat”

Explozia care a avut loc în Rahova, București, în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, naște multe semne de întrebare. Dincolo de cauza nefericitului eveniment (nenorocirea s-ar fi produs, cel mai probabil, de la gaze), un alt aspect care atrage atenția este arhitectura imobilului de pe strada Vicina, care a sărit în aer.

Explozia blocului din Rahova: ce a observat un tânăr arhitect. Cum era construit imobilul

Blocul 32 din cartierul Rahova a fost distrus vineri dimineața, la ora 09:08, de o explozie pentru care se caută explicații. s-au plâns că au simțit un miros înțepător, în ultimele ore, iar potrivit unor informații neconfirmate încă oficial, se pare că ar fi fost făcute și controale chiar ieri la fața locului.

FANATIK a contactat compania Distrigaz, cea care furnizează energie în acel cartier din Rahova, pentru a lămuri dacă e adevărat dacă s-au efectuat controale și dacă firma are cunoștințe despre plângerile făcute de locatari. Distrigaz nu a putut oferi detalii despre eveniment, precizând că pe fondul emoției uriașe create este recomandat să se comunice toate informațiile după verificări la sânge pentru a nu crea și mai multă panică.

Nu doar presupusele probleme cu instalația de gaz este dezbătută, ci și structura blocului ale cărui etaje s-au făcut țăndări. Un tânăr arhitect a postat pe Facebook detalii care atrag atenția legate de explozie.

„Probabil va fi demolat”. De ce au zburat imediat pereții din exterior

Explozia produsă în Rahova nu este singulară, în ultimii ani, în Capitală. Se pare că un factor important îl presupune și felul în care a fost construit imobilul, dincolo de rețeaua de gaz care s-ar putea să fie cu probleme. „Probabil va fi primul bloc comunist non-garsoniere din București care va fi demolat. De ce pereții bucătăriei (din spatele balconului) sunt intacți, pe când restul sunt afectați? Pereții din interior sunt din beton monolit, așa că doar cei din exterior, din prefabricate, au zburat, la fel și peretele dintre baie și dormitor. Oricum, se pare că tot apartamentul de 3 camere de la etajul 5 a fost plin de gaze”, a scris, pe rețeaua Meta, un tânăr arhitect pe nume Teoalida Mihai.

Explozie, spune arhitectul, care scrie des despre astfel de probleme pe blogul dovedește cât de rezistente sunt, de fapt, blocurile comuniste, totuși, ultimele două etaje rămânând în picioare.

Construcțiile vechi pun în pericol oamenii. Ce alte locuințe s-au făcut praf din alte cauze decât un cutremur major

Blocul de pe strada Vicina din Rahova nu este primul care sare în aer din alte motive decât un cutremur devastator, cum a fost cel din 1977. La marele seism, 33 de blocuri s-au făcut praf atunci, însă astfel de nenorociri se produc, iată, și din alte cauze. Pe 6 aprilie 2010, s-a prăbușit o casă abandonată de pe Calea Moșilor, iar pe 15 mai 2013 a căzut la pământ un imobil de pe strada Blănari, nr. 6, tot în București.

Majoritatea construcțiilor cu probleme sunt de pe vremea lui Ceaușescu

În 2022, partea superioară a unui bloc de pe strada Constantin Mănescu, în zona Eroii Revoluției, a căzut la pământ. Astfel de nenorociri au avut loc, de-a lungul timpului, și în alte localități din România, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre construcții vechi, care fie nu au fost corect reabilitate, fie nu au fost realizate în vederea unor tragedii precum cutremurele sau exploziile de gaz. Mai trebuie precizat, însă, că indiferent de cât de bine este proiectat un bloc, contează foarte mult și forța cu care se produce o explozie, căci astfel de situații se pot produce oricând chiar și în cartiere unde avem construcții mai noi.

Astfel de bombe cu ceas există peste tot în țară, iar în majoritatea unor case sau blocuri aflate în stare de degradare, autoritățile solicită evacuarea locuitorilor. Un exemplu este prăbușirea unui bloc din Uricani, construit în 1950, din senin, în anul 2000. Atunci, întregul bloc a fost demolat. De asemenea, alte 4 cazuri de prăbușiri de planșee au avut loc în Valea Jiului.

Trei persoane au murit în urma exploziei din Rahova. Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitalele din Capitală. Martorii de la fața locului au descris scene cu un puternic impact emoțional ( , obținute de FANATIK imediat după explozie).