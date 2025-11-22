Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB și Feyenoord se vor înfrunta, pe 11 decembrie, în grupa de Europa League, etapa a 6-a. Fanii echipei din Rotterdam sunt cunoscuți pe tot continentul pentru incidentele pe care, de regulă, le creează atât în stadioane, dar, mai ales, în afara acestora. Peste doar câteva zile, aceștia vor lua cu asalt Capitala. Deja și-au achiziționat un număr impresionant de bilete pentru jocul programat pe Arena Națională.

Câte bilete și-a achiziționat ultrașii lui Feyenoord pentru partida cu FCSB

au un parcurs sub așteptări în Europa League, dar nimic nu este pierdut. După etapa de joia viitoare, cele două echipe se vor întâlni, pe 11 decembrie, la București, într-un joc foarte important în economia clasamentului. Ultrașii olandezi sunt pregătiți să facă spectacol. Potrivit informațiilor FANATIK.RO, 4.000 de fani ai clubului din Rotterdam și-au luat, deja, bilete pentru partida cu campioana României.

Unde ar urma să-și stabilească ultrașii cartierul general

Ținând cont că ultrașii lui Feyenoord sunt unii dintre cei mai temuți din Europa, Capitala are motive serioase să tremure. Cu siguranță, autoritățile vor fi în alertă maximă în acea perioadă, odată ce primii fani olandezi vor ajunge la București. Cel mai probabil, aceștia își vor stabili cartierul general în Centrul Vechi, unde sunt așteptați să consume cantități impresionante de băuturi alcoolice, în special bere.

Totuși, până la partida directă, , în timp ce Feyenoord va da piept, la Rotterdam, cu Celtic. După patru meciuri, românii și olandezii sunt la egalitate de puncte în grupa de Europa League, cu câte 3.

Ce au făcut ultrașii lui Feyenoord la Roma, în februarie

Ultrașii lui Feyenoord și-au dat ultima dată arama pe față în februarie, la Roma. 6.500 de huligani sosiți din Olanda au băgat spaima în localnici. Forțele de ordine au reușit să rețină 22 dintre ei și au aplicat amenzi totale de 33.000 de euro.

Olandezii nu doar că au creat panică în centrul capitalei Italiei, dar au și devastat Piazza di Spagna, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Partida dintre AS Roma și Feyenoord, scor 1-1, a contat pentru Europa League.