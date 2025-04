Căpitan în premieră, Cîrjan a spus unde s-a făcut diferența în Dinamo – U Craiova 0-2: „Altfel stăteau lucrurile”

Dinamo a obținut etapa trecută primul succes în play-off, 4-2 pe terenul lui U Cluj, dar „câinii” nu au reușit să lege două rezultate pozitive la rând, . Cătălin Cîrjan și Adnan Golubovic au reacționat după un nou eșec al „câinilor” în play-off.

Cătălin Cîrjan: „Suntem supărați”

Dinamo a avut destule oportunități în partida contra Universității Craiova, dar „câinii” nu au reușit să profite, iar oaspeții au marcat de două ori, prin Ștefan Baiaram și . La final, Cătălin Cîrjan a tras concluziile. „Suntem supărați. Cred că am făcut o primă repriză bună. Am fost compacți, ne-am apărat bine, am arătat dorință. Ne-am creat și ocazii. Din păcate, n-am înscris la ocaziile pe care le-am avut. A doua repriză nu a mai fost la fel.

Am ieșit mai relaxați de la vestiare. Ei au făcut o repriză bună și asta a fost. Au fost improvizații în defensivă, dar nu vrem să căutăm scuze. Altfel cred că stăteau lucrurile dacă marca Alex Pop (n.r. la ocazia din minutul 61). N-am mai făcut același pressing”, a afirmat acesta, conform .

. „A fost o mândrie pentru mine și familia mea. Este una dintre cele mai frumoase seri din viața mea. Jucători legendari au purtat banderola lui Dinamo și zilele astea nu prea am dormit. A fost o veste incredibilă.

Din păcate, seara asta nu am câștigat. M-am gândit foarte mult la asta. Era un vis de când eram mic să ajung la Dinamo. Am văzut jucători mari aici, Ionel Dănciulescu, Florentin Petre”, a afirmat Cîrjan.

Adnan Golubovic: „Am primit primul gol într-un moment dificil”

Titular în startul sezonului la Dinamo, Adnan Golubovic s-a accidentat în noiembrie, iar înlocuitorul său, Alexandru Roșca, a impresionat și a rămas în primul 11 al lui Zeljko Kopic timp de mai multe luni. Portarul de 29 de ani a revenit în poartă la duelul cu Rapid, partida contra Universității Craiova fiind cea de-a treia la rând ca titular în play-off.

„E un sentiment plăcut, mă bucur foarte mult că joc. E frumos să joci în play-off, pentru că fiecare meci e dificil. E o atmosferă diferită în play-off. Craiova e o echipă bună, una dintre cele mai bune din acest campionat. De asemenea, am avut multe absențe, e și acesta un motiv. Nu știu dacă acesta este nivelul maxim al echipei.

Am primit primul gol într-un moment dificil, iar asta ne-a afectat. (n.r. patru înfrângeri în cinci meciuri, sunt prea multe pentru Dinamo?) Da, normal, orice eșec e prea mult când joci pentru Dinamo”, a transmis slovenul.

Acesta a vorbit și despre concurența cu Alexandru Roșca. „Nu am vreo problemă cu concurența, lupt pentru mine, dau tot ce am mai bun. (n.r. vei rămâne la Dinamo și în următorul sezon) Încă mai am contract” a adăugat goalkeeperul.