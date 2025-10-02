Sport

Căpitan în premieră la FCSB! Cine poartă banderola cu Young Boys

Alegere interesantă luată de Elias Charalambous! David Miculescu va burta banderola pentru campioana României la meciul cu Young Boys Berna din Europa League.
Alex Bodnariu
02.10.2025 | 19:24
Capitan in premiera la FCSB Cine poarta banderola cu Young Boys
ULTIMA ORĂ
Veste mare pentru David Miculescu! Va fi în premieră căpitan la FCSB. Foto: colaj Fanatik.

FCSB dă piept în această seară cu Young Boys Berna, în etapa cu numărul 2 din faza principală a Europa League. Elias Charalambous aliniază un prim 11 plin de surprize, iar, în premieră, banderola campioanei României va fi purtată de David Miculescu.

ADVERTISEMENT

Premieră la FCSB! David Miuclescu, căpitan în meciul cu Young Boys

Atacantul de la FCSB a marcat golul victoriei în Olanda, în fața celor de la Go Ahead Eagles, iar Elias Charalambous îl răsplătește pe David Miculescu. Deși pe teren au mai fost trimiși Vali Crețu, Tavi Popescu sau Denis Alibec, banderola va fi purtată de Miculescu.

Fotbalistul speră să răsplătească încrederea primită și să marcheze un nou gol pentru FCSB în cupele europene. David Miculescu a devenit un nume extrem de important pentru FCSB și este văzut în această seară drept omul de bază în linia ofensivă.

ADVERTISEMENT

Echipele de start la meciul FCSB – Young Boys

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Oct. Popescu, Thiam – Alibec.
Rezerve: Udrea, Zima – Șut, Bîrligea, Fl. Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic.
Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic.
Rezerve: Lindner, Marzino – Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith.
Antrenor: Giorgio Contini

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Ce spune Elias Charalambous despre primul 11 ales pentru FCSB – Young Boys

Elias Charalambous a umblat serios la echipa de start. Vedetele echipei – Bîrligea, Cisotti, Olaru sau Fl. Tănase – vor începe meciul pe banca de rezerve, întrucât, în weekend, campioana României va juca un meci de foc în campionat cu liderul Superligii, Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

„Un nou meci european, am avut un start bun. Sper să continuăm la fel. E o echipă rapidă, ofensivă. Trebuie să ne apărăm bine și să ne creăm șanse. E momentul lui Tavi, are calități, sper să și le arate. Crețu e 100%. Sperăm ca Alibec să marcheze.

E o nouă oportunitate pentru el. Denis a arătat că e un jucător care ne poate ajuta. E o vreme extraordinară pentru fotbal”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, chiar înainte de meciul cu Young Boys Berna, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face în FCSB – Young Boys:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face în FCSB – Young Boys: „Oricât de bun ar fi îl scot la pauză”
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut...
Fanatik
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut pentru olteni în faza principală
Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în primele...
Fanatik
Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în primele meciuri ale zilei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!