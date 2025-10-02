Căpitan în premieră la FCSB! Cine poartă banderola cu Young Boys

FCSB dă piept în această seară cu Young Boys Berna, în etapa cu numărul 2 din faza principală a Europa League. Elias Charalambous aliniază un prim 11 plin de surprize, iar, în premieră, banderola campioanei României va fi purtată de David Miculescu.

ADVERTISEMENT

Premieră la FCSB! David Miuclescu, căpitan în meciul cu Young Boys

în fața celor de la Go Ahead Eagles, iar Elias Charalambous îl răsplătește pe David Miculescu. Deși pe teren au mai fost trimiși Vali Crețu, Tavi Popescu sau Denis Alibec, banderola va fi purtată de Miculescu.

Fotbalistul speră să răsplătească încrederea primită și să marcheze un nou gol pentru FCSB în cupele europene. D

ADVERTISEMENT

Echipele de start la meciul FCSB – Young Boys

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Oct. Popescu, Thiam – Alibec.

Rezerve: Udrea, Zima – Șut, Bîrligea, Fl. Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic.

Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic.

Rezerve: Lindner, Marzino – Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith.

Antrenor: Giorgio Contini

ADVERTISEMENT

Ce spune Elias Charalambous despre primul 11 ales pentru FCSB – Young Boys

Elias Charalambous a umblat serios la echipa de start. Vedetele echipei – Bîrligea, Cisotti, Olaru sau Fl. Tănase – vor începe meciul pe banca de rezerve, întrucât, în weekend, campioana României va juca un meci de foc în campionat cu liderul Superligii, Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Un nou meci european, am avut un start bun. Sper să continuăm la fel. E o echipă rapidă, ofensivă. Trebuie să ne apărăm bine și să ne creăm șanse. E momentul lui Tavi, are calități, sper să și le arate. Crețu e 100%. Sperăm ca Alibec să marcheze.

E o nouă oportunitate pentru el. Denis a arătat că e un jucător care ne poate ajuta. E o vreme extraordinară pentru fotbal”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, chiar înainte de meciul cu Young Boys Berna, conform